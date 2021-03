ATX und DAX mit leichtem Minus erwartet -- Asiatische Börsen uneinheitlich - klare Gewinne in Japan

Der heimische Markt und der deutsche Leitindex dürften zum Start in den Donnerstagshandel etwas nachgeben. An den Börsen in Fernost herrscht am Donnerstag keine Einigkeit. Der US-Leitindex präsentierte sich zur Wochenmitte kaum verändert.

AUSTRIA

Am heimischen Aktienmarkt dürfte es am Mittwoch leicht nach unten gehen.

Der ATX steht in vorbörslichen Indikationen um 0,2 Prozent tiefer bei 3.126,08 Punkten. Am Mittwoch beendete er die Sitzung 1 Prozent im Plus bei 3.132,34 Punkten.

In Europa dürfte sich die große Sektor-Rotation weiter fortsetzen, raus aus Stay-at-Home-Aktien und anderen Corona-Gewinnern und hinein in reine Konjunkturwerte. An der Zinsfront sorgten Aussagen von Fed-Chef Powell und Finanzministerin Yellen für etwas Beruhigung. Er sorge sich nicht über den jüngsten Zinsanstieg, erklärte Powell. Er sehe dies im Zusammenhang mit den Hoffnungen auf Wirtschaftswachstum nach der Pandemie.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt dürfte es auch am Donnerstag zu kleinen Verlusten kommen.

Der DAX wird vorbörslich um 0,23 Prozent schwächer bei 14.576,90 Punkten gesehen. Am Mittwoch verlor er letztlich 0,35 Prozent auf 14.610,39 Punkte.

Der sich seit Tagen nur wenig bewegende DAX wird am Donnerstag etwas tiefer erwartet. Die Pandemiesorgen halten den deutschen Leitindex in Schach, wirklich belastet haben sie ihn bislang aber nicht. So steht das Barometer nur rund 1,5 Prozent unter seinem vor einer Woche erreichten Rekordhoch von 14.804 Punkten.

WALL STREET

Der US-Leitindex zeigte sich am Mittwoch kaum bewegt.

So eröffnete der Dow Jones mit einem geringen Gewinn und baute diesen anschließend noch aus. Kurz vor Handelsschluss fiel er dann aber wieder an die Nulllinie, wo er 0,01 Prozent schwächer bei 32.420,78 Punkten in den Feierabend ging. Dagegen gab der Techwerteindex NASDAQ Composite ab, wohingegen er zum Start noch gestiegen war. Schlussendlich stand hier ein Minus von 2,01 Prozent auf 12.961,89 Punkte an der Kurstafel.

Kursstützend wirkten beim Leitindex Dow zunächst sinkende Rentenrenditen. Außerdem war US-Notenbank-Chairman Jerome Powell bemüht, die Gemüter wegen der jüngst gestiegenen Anleihezinsen zu beruhigen. Vor dem Senat erklärte er, der Anstieg sei von einem sehr niedrigen Niveau erfolgt, spiegele lediglich das Zutrauen in eine erholte Wirtschaft und sei ein "ordnungsgemäßer Prozess".

Zusätzlich nährte ein schwacher Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter die Hoffnung auf weiterhin niedrige Zinsen. "Für die Wirtschaft sieht das nicht nach starker Erholung aus, für die Bondmärkte ist es aber gut", sagte ein Händler laut Dow Jones Newswires.

Dagegen zollten die Technologiewerte ihrer zuletzt überdurchschnittlichen Entwicklung Tribut.

Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken

ASIEN

Die asiatischen Börsen zeigen sich am Donnerstag uneinheitlich. !-- sh_cad_9

Der japanische Leitindex Nikkei klettert gegen 7:10 Uhr unserer Zeit um 1,14 Prozent auf 28.730 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland verzeichnet der Shanghai Composite zur gleichen Zeit einen minimalen Verlust von 0,09 Prozent auf 3.364 Stellen. Derweil kommt der Hang Seng in Hongkong bei 27.921 Zählern kaum von der Stelle.

Belastet wird die Stimmung jedoch von den schwachen US-Vorgaben. Hier hatten erneut Technologiewerte unter Abgabedruck gestanden aufgrund hoher Renditen am US-Anleihemarkt. An den chinesischen Börsen trüben die US-chinesischen Spannungen das Sentiment. In Japan sützen Idie Corona-Impfkampagne und wirtschaftliche Hilfsmaßnahmen der Regierung.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX