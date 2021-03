CA Immo-Aktie etwas schwächer: Neubewertungen drückten Nettogewinn 2020 um ein Drittel

Das EBITDA wuchs um 14 Prozent auf 195,6 Mio. Euro. Das Neubewertungsresultat sank von 462,8 Mio. auf 183,5 Mio. Euro. Das Konzernergebnis lag mit 254,0 Mio. Euro um 35 Prozent unter 2019, gab die CA Immo am Mittwochabend bekannt.

Bereinigt um einen Einmaleffekt (Rückstellung für mögliche Gerichtsgebühren) sei das EBITDA vergleichsweise sogar um 29 Prozent auf 221,1 Mio. Euro angestiegen, hieß es in einer Aussendung. Dabei geht es um mögliche Gerichtsgebühren für die von der CA Immo im zweiten Quartal 2020 im Zusammenhang mit der 2004 abgeschlossenen Privatisierung der Bundeswohnbaugesellschaften (Buwog) eingebrachte Schadenersatzklage gegen die Republik Österreich und das Land Kärnten. Die Bundeswohnungen (Buwog und andere) gingen 2004 an ein Konsortium von RLB OÖ und IMMOFINANZ, die CA Immo als Mitbewerber ging leer aus. Die CA Immo sprach im Februar 2020 von einem Schaden von 1,9 Mrd. Euro.

Zum Geschäftsjahr 2020 erklärte der CA-Immo-Vorstand am Mittwochabend: "Das Rekordergebnis des Jahres 2019 konnte - vor allem aufgrund des im Vergleich zum Vorjahr deutlich niedrigeren Neubewertungsergebnisses - zwar nicht übertroffen, der Weg beständiger Wertschaffung und -steigerung aber weiter fortgesetzt werden." Im Ausnahmejahr 2020 habe man den eingeschlagenen strategischen Weg konsequent weiterverfolgt, so CEO Andreas Quint.

Die Mieterlöse der CA Immo legten 2020 um 7 Prozent auf 235,6 Mio. Euro zu, das Nettomietergebnis verbesserte sich um 8 Prozent auf 209,7 Mio. Euro. Die Cash-Generierungsgröße FFO I (ohne Verkäufe und vor Steuern) blieb mit 133,8 Mio. Euro praktisch unverändert, es wurde damit aber das Jahresziel von "über 126 Mio. Euro" übertroffen. Der FFO II (mit Verkäufen und nach Steuern) als Indikator für die Gesamtrentabilität wuchs um 15 Prozent auf 141,1 Mio. Euro. Pro Anteilsschein stand der FFO II Ende 2020 bei 1,52 (1,31) Euro. Die Aktionäre sollen eine Dividende von unverändert 1,0 Euro je Papier erhalten, die in ATX enthaltenen Titel notierten an der Börse zuletzt mit 36,10 Euro.

Das Gesamtvermögen stieg um 16 Prozent auf 6,82 Mrd. Euro. Die Nettoverschuldung erhöhte sich um 14 Prozent auf 1,89 Mrd. Euro. Die durchschnittlichen Finanzierungskosten des Konzerns (inkl. Zinsabsicherungen) standen bei 1,50 Prozent gegenüber 1,57 Prozent zum Jahresende 2019. Das Immo-Vermögen nach Marktwert gewann 8 Prozent auf 5,60 Mrd. Euro hinzu. Davon waren 85 Prozent Bestandsimmobilien (4,7 nach 4,3 Mrd. Euro), die zu 47 Prozent in Deutschland, 42 Prozent in CEE und 11 Prozent in Österreich liegen. Der Substanzwert (EPRA NAV) wuchs je Aktie um 7 Prozent auf 41,05 Euro (nach 38,36 Euro). Die gesamten Nutzflächen sanken leicht um 3 Prozent auf 1,555 Mio. m2, der Vermietungsgrad blieb mit 94,8 (96,1) Prozent fast gleich hoch, die Bruttorendite im Bestand verringerte sich von 5,5 auf 5,2 Prozent.

Der Ergebnisbeitrag aus dem Trading-Portfolio summierte sich auf 7,9 Mio. Euro (nach -1,3 Mio. Euro). Das Ergebnis aus dem Verkauf von langfristig gehaltenem Immobilienvermögen lag mit 43,9 Mio. Euro deutlich über dem Vorjahreswert von 15,6 Mio. Euro. Den wertmäßig größten Gewinn steuerte die Veräußerung des Bürogebäudes cube berlin bei.

CA Immo denkt nicht an "große Lösung": Kommen stand-alone gut zurecht

Eine medial immer wieder ins Spiel gebrachte mögliche "größere Lösung" zwischen den drei börsennotierten Wiener Immo-Konzernen IMMOFINANZ, S IMMO und CA Immo wäre für die CA Immo "strategisch völlig uninteressant", erklärte deren Vorstandschef Andreas Quint am Donnerstag. "Wir kommen stand-alone sehr gut zurecht", sagte er im Bilanzpressegespräch.

Den CA-Immo-Anteil an der IMMOFINANZ habe man vor eineinhalb Jahren zu einem guten Kurs verkauft, "wir sind nicht mehr an ihr beteiligt und sie nicht an uns". Die S IMMO sei weiter ein geschätzter CA-Immo-Aktionär, an der S IMMO halte man selbst aber keine Anteile.

"Es macht strategisch keinen Sinn, einen Zusammenschluss ins Auge zu fassen", resümierte Quint. Das einzige, was die drei im Wiener Börse-Leitindex ATX gelisteten Immo-Konzerne verbinde sei, dass sie jeweils ihre Konzernzentrale in Wien hätten, so der CA-Immo-Chef.

Am Donnerstag geht es für das Papier von CA Immo in Wien zeitweise um 0,14 Prozent nach unten auf 36,05 Euro.

