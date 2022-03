Ukraine-Krieg belastet weiterhin: ATX startet stärker -- DAX geht freundlich in den Handel -- Börsen in Asien überwiegend tiefer

Der heimische Aktienmarkt startet freundlich. Auch der deutsche Leitindex geht etwas fester in den heutigen Handelstag. Die Börsen in Fernost zeigen sich am letzten Handelstag der Woche mehrheitlich tiefer.

AUSTRIA

Die Wiener Börse startet mit grünen Vorzeichen in den letzten Handelstag der Woche.

Der ATX holt damit zumindest teilweise seine deutlichen Verluste vom gestrigen Handelstag wieder auf. Kurz nach Handelsbeginn kann er 0,19 Prozent auf 3.260,91 Punkte zulegen.

Rückenwind kommt aus den USA, dort hatte die Wall Street am Vortag höher geschlossen. Von Datenseite steht heute der ifo-Geschäftsklimaindex für Deutschland im Zentrum der Aufmerksamkeit - zuletzt veröffentlichte Zahlen hatten laut den Ökonomen der Helaba gezeigt, dass sich die wirtschaftlichen Perspektiven eingetrübt haben. "Der ifo-Geschäftsklimaindex wird dies heute wohl angesichts der mit dem Krieg einhergehenden Verunsicherung, der Lieferkettenprobleme und der angespannten Rohstoffmärkte untermauern. Allerdings scheinen die Unternehmen in der Summe nicht in Panik zu verfallen, der Schwung der Industrie ist weiterhin hoch", hieß es weiter.

Politisch steht weiterhin der Ukraine-Krieg im Fokus. Nach einem NATO-Sondergipfel und dem G7-Treffen sind am Donnerstagabend auch die 27 EU-Staats-und Regierungschefs zu Beratungen in Brüssel zum Krieg in der Ukraine zusammengekommen. Zu Gast war auch US-Präsident Joe Biden. Die USA wollen ihre Strafmaßnahmen gegen Russland verschärfen, die EU-Staaten sind sich uneins, was ein russisches Energie-Embargo betrifft.

Auch von der EZB-Seite gab Neuigkeiten hinsichtlich weiterer geldpolitischer Schritte. Notenbank-Direktorin Isabel Schnabel sagte, dass die EZB im Falle eines Konjunktureinbruchs infolge des Ukraine-Kriegs die Pläne zur Beendigung ihrer Anleihenkäufe auf den Prüfstand stellen würde. Wenn nicht, dann werde die Notenbank im dritten Quartal die Anleihenkäufe beenden. "Und sobald wir das gemacht haben, können wir dann jederzeit, je nachdem wie die Inflation sich bis dahin entwickelt hat, die Zinsen erhöhen", fügte die Volkswirtin hinzu.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt geht ebenfalls stärker in den Freitagshandel.

Nach dem unentschlossen Vortag startet der DAX am Freitag freundlich: Der deutsche Leitindex geht mit 14.332,26 Zählern in den Handel, was einen Anstieg von 0,41 Prozent zum Vortagesschlusskurs bedeutet.

Nach zwei stark erholten Wochen liegt er auf Wochensicht aktuell leicht im Minus. "Die Anleger haben das Bellen der Fed gehört, haben ihren Biss aber noch nicht eingepreist", erklärte Stephen Innes von SPI Asset Management. Er spielt damit auf die jüngsten Signale des US-Notenbankchefs Jerome Powell und dennoch recht gelassene Aktienmärkte an. Powell hatte am Montagabend angesichts der "viel zu hohen" Inflationsrate die Möglichkeit schnellerer Erhöhungen des Leitzinses auch um jeweils 50 Basispunkte avisiert.

WALL STREET

Die Wall Street präsentierte sich am Donnerstag mit Gewinnen.

Der Dow Jones schloss 1,01 Prozent höher bei 34.707,12 Punkten. Für den Techwerteindex NASDAQ Composite ging es sogar 1,93 Prozent auf 14.191,84 Zähler hoch.

"Die Schwankungsanfälligkeit des Aktienmarktes dürfte bis auf Weiteres sehr hoch bleiben", betonte die Helaba-Chefvolkswirtin Gertrud Traud mit Verweis auf eine Kombination aus Krieg, hohen Rohstoff- und Energiekosten sowie steigenden Zinsen. Im Fokus blieb die Ukraine, wo die Gefechte weiter gingen.

Mit mehreren Spitzentreffen in Brüssel will die westliche Staatengemeinschaft im Ukraine-Krieg Geschlossenheit demonstrieren. Auf den Tag genau vier Wochen nach dem russischen Angriff auf das Nachbarland kamen am Donnerstag die Staats- und Regierungschefs der NATO-Staaten zu einem Sondergipfel zusammen. Danach standen dort auch Gipfeltreffen der Siebener-Gruppe wichtiger demokratischer Industrieländer (G7) und der Europäischen Union (EU) an. Die westlichen Staaten wollen Russland wegen des Kriegs in der Ukraine mit weiteren militärischen und ökonomischen Maßnahmen die Grenzen aufzeigen. Die Nato-Mitglieder verständigten sich am Donnerstag auf einem Sondergipfel in Brüssel auf eine massive Aufrüstung.

ASIEN

In Asien zeichnet sich abermals ein uneinheitliches Bild: Während der Nikkei leicht über der Nulllinie schloss, rauschen die Börsen in Shanghai und Hongkong nach unten.

Der japanische Leitindex Nikkei lag zum Handelsschluss bei 28.149,84 Punkten mit 0,14 Prozent im Plus.

Auf dem chinesischen Festland verlor der Shanghai Composite 1,17 Prozent und lag damit am Handelsende bei 3.212,24 Zählern. In Hongkong geht es für den Hang Seng ebenfalls nach unten: Der Leitindex sinkt zwischenzeitlich um satte 2,77 Prozent auf 21.338,87 Einheiten (Stand: 9:00 Uhr).

Auch zum Wochenausklang setzt sich an den Börsen in Asien keine einheitliche Tendenz durch. Starke Vorgaben der Wall Street werden ignoriert. Die US-Börsen hatten am Donnerstag von fallenden Ölpreisen profitiert, die Inflationssorgen linderten. Allerdings schwebt über den Märkten weltweit nach wie vor das Damoklesschwert des Ukraine-Kriegs. In Asien gesellen sich dazu länderspezifische Belastungsfaktoren.

In China ist dies die jüngste Corona-Pandemiewelle, die zahlreiche Städte des Landes in neue Lockdowns und Fabriken zu Produktionsunterbrechungen zwingt. Das dürfte auch das chinesische Wirtschaftswachstum im ersten Quartal beeinträchtigen. Dazu kommen neue Spannungen mit den USA. Diese haben gedroht, dass die bilateralen Beziehungen darunter leiden würden, wenn China Russland im Krieg gegen die Ukraine unterstützen sollte.

Noch deutlicher geht es in Hongkong abwärts. Hier lasten Befürchtungen, dass Peking Online-Lieferdienste und Kurzvideo-Plattformen stärker regulieren könnte. Der Technologiesektor sackt um gut 4 Prozent ab.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX