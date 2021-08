ATX stabil -- DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich

Der heimische Aktienmarkt kann leicht hinzugewinnen. Der DAX tritt auf der Stelle. Die Börsen in Fernost notierten am Mittwoch mit unterschiedlichen Vorzeichen.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich am Mittwoch stabil.

Der ATX startete unverändert bei 3.596,37 Indexpunkten in den Handel. Im weiteren Handel kann der Leitindex erste kleine Gewinne aufbauen.

Positive Vorgaben kamen aus Übersee, nachdem der S&P 500 in den USA am Vorabend eine neue Bestmarke erreicht hatte. In Asien zeigten sich die wichtigsten Börsenbarometer zuletzt mehrheitlich höher oder kaum verändert.

Das datenseitige Interesse richtete sich laut Helaba auf den ifo-Geschäftsklimaindex. Die negativen Vorgaben bestätigten sich und die Stimmung in den Führungsetagen der deutschen Wirtschaft hat sich im August weiter eingetrübt. "In den USA wenden sich die Akteure den Auftragseingängen langlebiger Wirtschaftsgüter zu", so die Experten weiter. Sie seien dabei deutlich negativer eingestellt als der Konsens. Als Belastungsfaktor wird das massiv gesunkene Ordervolumen bei Boeing gesehen.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt fehlen am Mittwoch vorerst die Impulse.

Der DAX begann den Handel marginale 0,04 Prozent fester bei 15.912,85 Handelspunkten. Auch im Anschluss bewegt sich der deutsche Leitindex in einer engen Range um die Nulllinie.

Im Verlauf des Vormittags rückt der ifo-Geschäftsklimaindex für den Monat August in den Blick der Anleger. Die Aussichten für die Stimmung in den Unternehmen seien nicht vielversprechend, schrieb Analyst Stefan Mütze von der Landesbank Helaba. "Die wieder stärkere Angst, dass die Delta-Variante des Coronavirus zu weiteren Schließungen von wichtigen asiatischen Handelshäfen oder auch zu Lockdowns führt, bremst die Stimmung". Auch die näher rückende Bundestagswahl bringe Unsicherheit mit sich.

WALL STREET

Die US-Börsen halten sich am Dienstag auf hohem Niveau.

Der Dow Jones rettete letztlich bei 35.366,26 Punkten ein kleines Plus in Höhe von 0,09 Prozent in den Feierabend. Gestartet war er um 0,13 Prozent höher bei 35.382,72 Punkten und konnte seine Gewinne zunächst leicht ausbauen. Im späten Handel bröckelten sie jedoch wieder ab. Der NASDAQ Composite schloss mit einem klaren Plus von 0,52 Prozent bei 15.019,80 Punkten. Er hatte die Sitzung 0,24 Prozent stärker bei 14.978,14 Zählern begonnen und im Handelsverlauf ein neues Allzeithoch markiert.

Zuversicht ziehen die Akteure aus der fast abgeschlossenen Zweitquartalsbilanzsaison. Laut dem Datenauswerter Refinitiv haben die S&P-500-Unternehmen ihre Gewinne im Jahresvergleich um fast 95 Prozent gesteigert. Für Optimismus sorgt laut Händlern daneben, dass der Corona-Impfstoff von Pfizer und BioNTech am Vortag die offizielle Zulassung in den USA erhalten hat. Das könne dazu führen, dass sich mehr Menschen impfen ließen und die Pandemie besser kontrolliert werden könne.

Thema am Markt ist aber auch das am Donnerstag beginnende Notenbanker-Treffen in Jackson Hole mit der Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell am Freitag. Zuletzt hatte am Markt wieder die Einschätzung dominiert, dass die US-Notenbank mit dem Rückfahren der Anleihekäufe (Tapering) doch noch etwas warten könnte und nicht schon in diesem Jahr damit beginnt, nachdem jüngst wieder einige eher schwächere US-Konjunkturdaten verkündet wurden.

"Bis vor kurzem sah es so aus, als wäre dies die perfekte Plattform, um den Grundstein für die Ankündigung eines Zinsschrittes im September zu legen", sagte Craig Erlam vom Broker Oanda. Er vermutet aber, dass die nachlassende weltweite Konjunkturdynamik im Zuge der sich ausbreitenden Delta-Variante des Coronavirus die Währungshüter doch wieder vorsichtiger stimmen könnte. "Jede Andeutung von Powell, dass eine Zinsanpassung nicht mehr in diesem Jahr stattfinden könnte, könnte den Märkten einen weiteren Schub geben", so Erlam.

ASIEN

Am Mittwoch zeigten sich die Aktienmärkten in Asien ohne klare Tendenz.

Der japanische Leitindex Nikkei in Tokio notierte schlussendlich marginale 0,03 Prozent tiefer bei 27.724,80 Indexpunkten.

Auf dem chinesischen Festland ging es für den Shanghai Composite um 0,74 Prozent auf 3.540,38 Punkte nach oben. Der Hang Seng in Hongkong präsentierte sich letztlich von 0,13 Prozent schwächer bei 25.693,95 Einheiten.

An den vergangenen beiden Tagen hatten die Aktienmärkte der Region eine Gegenbewegung auf den jüngsten Ausverkauf erlebt. Inzwischen seien die Anleger wieder bei einer neutralen Positionierung angelangt, hießt es von Marktbeobachtern. Überdies rücke das Notenbanker-Treffen in Jackson Hole näher. Auch das sei ein Grund, warum Investoren zurückhaltender agierten. Das Treffen beginnt am Donnerstag, am Freitag wird dort Fed-Chef Jerome Powell sprechen. Beobachter hoffen, dass er Hinweise darauf gibt, wann und in welchem Tempo die US-Notenbank damit beginnen wird, ihre monatlichen Anleihekäufe zurückzufahren. Ansonsten bewegten sich die Börsen im Spannungsfeld aus Konjunktursorgen wegen der sich ausbreitenden Delta-Variante des Coronavirus und der Hoffnung, dass eine steigende Impfquote zur baldigen Eindämmung der Pandemie beitragen wird.

