Asiens Börsen uneins

Die Märkte in Fernost zeigen sich am Montag uneinheitlich. Der heimische Aktienmarkt setzte vor dem Wochenende zur Erholung an. Auch der deutsche Leitindex notierte höher. Die US-Börsen fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.

AUSTRIA

An der Börse in Wien war am Freitag Zuversicht angesagt.

Der ATX zeigte sich kurz nach Handelsbeginn noch schwächer und vergrößerte seine Abschläge dann weiter. Gegen Mittag schaffte er dann jedoch den Sprung ins Plus, wo er letztlich 0,32 Prozent stärker bei 3.779,57 Punkten ins Wochenende ging.

Gute Nachrichten aus China hatten für eine leichte Entspannung an den Finanzmärkten gesorgt. Das angeschlagene chinesische Immobilienunternehmen Evergrande hat das Geld für eine am 23. September fällige Anleihezinszahlung einem Insider zufolge an einen Treuhänder überwiesen, wurde bekannt. "Allerdings rückt die nächste Frist greifbar nahe. Bereits in der kommenden Woche wird die nächste Zinszahlung fällig. Damit ist das Thema noch nicht vom Tisch. Eine Insolvenz könnte fatale Auswirkungen für die globalen Finanzmärkte bedeuten. Das Risiko für die Aktienmärkte bleibt weiterhin bestehen", meinte Christian Henke von IG. Die Konjunkturdaten, die am Vormittag veröffentlicht wurden, zeichneten ein eher trübes Bild. Der Einkaufsmanagerindex für die Privatwirtschaft in der Eurozone fiel im Oktober stärker als von Ökonomen erwartet.

DEUTSCHLAND

Anleger in Deutschland wagten vor dem Wochenende vorsichtigen Optimismus.

Der DAX ging am Freitag schon etwas fester in die Sitzung. Im weiteren Verlauf behielt er seine positive Tendenz bei und ging zum Handelsschluss mit einem Gewinn von 0,46 Prozent bei 15.542,98 Zählern aus dem Geschäft.

Positiv wirkten einerseits Nachrichten zu Evergrande, nachdem am Donnerstag noch der gescheiterte Notverkauf eines Bereichs des angeschlagenen Immobilienkonzerns für lange Gesichter an der Börse gesorgt hatte. So brachte der Konzern laut Insidern endlich eine Zinszahlung für eine Anleihe auf dem Weg. Hätte Evergrande das Geld nicht rechtzeitig aufbringen können, wäre ein formeller Zahlungsausfall die Folge gewesen. Andererseits herrschte Erleichterung angesichts der in Deutschland und der Eurozone zum Teil besser als erwartet ausgefallenen Einkaufsmanagerindizes, die sich zudem weiterhin im Expansionsbereich zeigten, sodass das übergeordnete Wachstumsszenario intakt blieb.

WALL STREET

Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung.

Der Dow Jones eröffnete die Sitzung am Freitag kaum verändert. Nachdem er zwischenzeitlich auf rotes Terrain abrutschte, konnte er wieder in die Gewinnzone drehen und bis zum Handelsende um 0,21 Prozent auf 35.677,68 Punkte zulegen. Der Techwerteindex NASDAQ Composite fiel dagegen tiefer ins Minus, nachdem er bereits zum Start nachgegeben hatte. Er verabschiedete sich mit einem Abschlag von 0,82 Prozent auf 15.090,20 Zähler in den Feierabend.

Falkenhafte Äußerungen des US-Notenbankpräsidenten haben die Wall Street am Freitag ausgebremst, nachdem sie zuvor von der bislang überwiegend positiven Bilanzsaison profitiert hatte. Fed-Chef Jerome Powell räumte das Risiko einer höheren Inflation ein. Es sei an der Zeit, die monatlichen Anleihekäufe zurückzufahren, für Zinserhöhungen sei es indes noch zu früh, so der Fed-Chef via Webcast während einer Podiumsdiskussion zur BIS-SARB Centenary Conference.

Enttäuschende Ausblicke einiger populärer Technologieunternehmen hatten die Nasdaq-Indizes ausgebremst. Die bereits am Vorabend veröffentlichten Quartalsberichte von Intel und Snap dämpften die gute Stimmung für Technologiewerte.

ASIEN

Die asiatischen Märkte präsentieren sich am Montag uneinheitlich.

Der japanische Leitindex Nikkei gibt gegen 07:00 MESZ um 0,86 Prozent auf 28.556,50 Punkte nach.

Auf dem chinesischen Festland hingegen steigt der Shanghai Composite um 0,38 Prozent auf 3.596,06 Zähler.

Der Hang Seng in Hongkong zeigt sich derweil marginale 0,09 Prozent fester bei 26.150,24 Einheiten.

Im Fokus steht unter anderem weiterhin der angeschlagene Immobilienkonzern Evergrande. Vor dem Wochenende hatte sich der hochverschuldete Konzern laut Insidern mit der Zahlung fälliger Zinsen für eine Anleihe etwas Luft verschafft.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX