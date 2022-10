Weiter Hoffen auf weniger Zinsanhebungen durch die Fed: Berichssaison dürfte ATX bewegen -- DAX vorbörslich wenig bewegt -- Uneinheitliche Entwicklung in Asien

Der ATX zeigt sich vorbörslich wenig bewegt. Der DAX dürfte sich am Dienstag stabil zeigen. In Fernost ist die Richtung uneinheitlich.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt dürfte im Schatten der Berichtssaison stehen.

Der ATX hatte am Vortag 1,64 Prozent höher bei 2.820,48 Punkten geschlossen.

Am Dienstag stehen reihenweise Bilanzveröffentlichungen im Fokus. Hinzu kommt weiter die Hoffnung darauf, dass die Fed beim Thema Zinserhöhungen ein gemäßigteres Tempo einlegen könnte.

DEUTSCHLAND

Der DAX dürfte nach dem starken Wochenauftakt am Dienstag stabil in den Handel starten und minimal zulegen.

Der DAX schloss am Vortag 1,58 Prozent höher bei 12.931,45 Zählern, nachdem es zwischenzeitlich sogar bis auf über 13.000 Punkte nach oben gegangen war.

Am Montag hatte der deutsche Leitindex erstmals seit Mitte September die Hürde von 13'000 Punkten getestet. Er war bis auf 13'020 Zähler hochgesprungen. Unterstützung kam von den US-Börsen und gefallenen Gaspreisen. Am Dienstag stehen Quartalsberichte grosser Konzerne wie SAP, aber auch Covestro im Blick, bevor sich im weiteren Verlauf das Interesse der Anleger auf das Ifo-Geschäftsklima für Deutschland verlagern dürfte.<

Bevor der ifo-Index für Oktober wohl eine weitere Stimmungseintrübung zeigen dürfte, da - wie die BayernLB schrieb - "erst eine nachhaltige Entlastung bei den Energiepreisen" den Unternehmen helfen dürfte, dreht sich alles um Geschäftszahlen.

Der Softwarehersteller SAP und der Kunststoffkonzern Covestro stehen mit Quartalszahlen im Fokus.

WALL STREET

Anleger an der Wall Street kauften am Montag verstärkt zu.

Der Dow Jones schloss daraufhin mit einem Plus von 1,34 Prozent bei 31'500,61 Punkten. Der NASDAQ Composite ging 0,86 Prozent höher bei 10'952,61 Zählern in den Feierabend.

Nach den kräftigen Gewinnen am Freitag liefen die Indizes noch etwas weiter hoch. Die Anleger zeigten sich zeitweise aber etwas zögerlich vor den Zahlen diverser Techgiganten in dieser Woche, so von Alphabet, Microsoft, Meta Platforms, Apple und Amazon.

ASIEN

Am Dienstag gibt es keine einheitliche Richtung.

In Tokio geht es für den Nikkei zeitweise 1,08 Prozent auf 27.266,10 Punkte nach oben.

Auf dem chinesischen Festland dreht Shanghai Composite, der am Vortag noch kräftig Federn lassen musste, erneut ins Minus und verliert zwischenzeitlich 0,02 Prozent auf 2.976,96 Punkte.

In Hongkong kann die zwischenzeitlich gute Stimmung ebenfalls nicht verteidigt werden, der Hang Seng rutscht zeitweise um 0,14 Prozent auf 15.159,51 Punkte ab.

Die deutlichen Vortagesabschläge waren teilweise durch die Entwicklungen auf dem am Sonntag zu Ende gegangenen Volkskongress der KP ausgelöst worden. Die neue Zusammensetzung des chinesischen Zentralkomitees der KP verstärkte bei den Investoren die Befürchtung, dass Staatschef Xi Jinping seine ideologiegetriebene Politik auf Kosten des Wirtschaftswachstums fortsetzen werde. Teilnehmer sprechen von einer anhaltenden Vorsicht am Markt. Pekings Betonung der "gemeinsamen Wohlstandsagenda" lasse große Unternehmen im Fadenkreuz, was zu einer weiteren Abwendung von großen chinesischen Technologieunternehmen führe, da der Markt befürchte, dass weitere regulatorische Reformen bevorstehen könnten, so IG-Analyst Yeap Jun Rong. Am Dienstag kommt es zu einer Gegenbewegung.

In Japan stützen weiterhin die Hoffnungen, dass die US-Notenbank bei den anstehenden Zinserhöhungen etwas den Fuß vom Gas nehmen könnte. Auslöser war ein Bericht des Wall Street Journal am Freitag, wonach die Fed von dem erwartet steilen Zinspfad Abstand nehmen könnte. Nachdem bisher mit zwei weiteren Zinsanhebungen um jeweils 75 Basispunkte gerechnet worden ist, könnte der zweite Zinsschritt mit 50 Basispunkten kleiner ausfallen, hieß es in dem Bericht.

