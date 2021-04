ATX fester -- DAX stabil -- Börsen in Asien uneinheitlich

Der österreichische Aktienmarkt zieht am Montag an, wogegen der deutsche Leitindex kaum vom Fleck kommt. An den Märkten in Fernost geht es zum Wochenstart in unterschiedliche Richtungen.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt legt Montag zu.

Nach einem knapp behaupteten Handelsstart notiert der ATX inzwischen fester.

Die Vorgaben aus Asien zeigen kein klares Bild. Die US-Indizes hatten sich am Freitag mit Aufschlägen ins Wochenende verabschiedet.

Von Unternehmensseite rücken BAWAG und PORR nach Zahlenvorlage in den Fokus.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt präsentiert sich am Montag zurückhaltend.

So eröffnete der DAX nur mit einem kleinen Gewinn von 0,12 Prozent bei 15.297,93 Punkten und zeigt sich auch in weiteren Handelsverlauf nahezu unbewegt.

Das Hin und Her der vergangenen Wochen im Bereich zwischen 15.000 Punkten und dem Rekord von knapp über 15.500 Zählern ging damit in die nächste Runde.

Laut Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners nehmen die Anleger weiter eine eher abwartende Haltung ein. Im Moment fehle an den Börsen die Fantasie, um den DAX auf neue Hochs zu heben. "Wir stehen am Beginn einer spannenden Börsenwoche", blickt der Experte voraus. Er verwies dabei auf die Berichtssaison sowie den Zinsentscheid der US-Notenbank Fed.

Die am Freitag nach robusten Wirtschaftsdaten gestiegenen US-Börsen - mit einem Rekordhoch zumindest des S&P 500 - gaben dem deutschen Aktienmarkt damit begrenzt frischen Schwung.

WALL STREET

Die US-Börsen zeigten sich am Freitag freundlich.

Zwar eröffnete der Dow Jones mit einem marginalen Rückgang, im weiteren Handelsverlauf konnte er aber klar ins Plus drehen und den Tag letztlich 0,67 Prozent stärker bei 34.043,49 Punkten beenden. Der NASDAQ Composite baute seinen anfänglichen Gewinn aus und ging 1,44 Prozent höher bei 14.016,81 Zählern in den Feierabend.

Von US-Präsident Joe Biden geplante Steuererhöhungen hatten am Donnerstag für Verluste gesorgt. Investoren wägten nun laut Experten die Auswirkungen höherer Steuern gegenüber den positiven Effekten ab, die die mit den Konjunkturprogrammen einhergehenden Investitionen in die US-Infrastruktur bringen. Die weiter lockere Geldpolitik stützte die Aktienkurse in der Nähe ihrer Rekordhochs. Die in einigen Teilen der Welt rasant steigenden Corona-Zahlen dämpften aber die Stimmung.

An diesem Freitag aber sorgten robuste Konjunkturdaten aus den USA für Erleichterung. So stiegen die vom Forschungsunternehmen IHS Markit ermittelten Indexwerte für April für den Bereich Dienstleistungen und für den Industriesektor. Die Daten deuten auf einen robusten Aufschwung in der größten Volkswirtschaft der Welt hin. Ferner zogen die Verkäufe neuer Häuser im März stark an und erholten sich damit von den Folgen eines harten Wintereinbruchs.

Auf Unternehmensseite richteten sich die Blicke auf Intel. Gesunkene Umsätze im Geschäft mit Rechenzentren und ein scharfer Rückgang der Bruttogewinnmargen als Signal von Marktanteilsverlusten verdarben den Anlegern die Laune. Unter anderem standen auch American Express und die Snapchat-Mutter Snap mit Zahlenvorlagen im Fokus der Anleger.

ASIEN

Am Montag schlugen die wichtigsten Aktienmärkte in Asien unterschiedliche Richtungen ein.

Der japanische Leitindex Nikkei schloss mit einem Gewinn von 0,36 Prozent bei 29.126,23 Punkten.

Dagegen dominierten in China die Bären. Auf dem chinesischen Festland verlor der Shanghai Composite 0,95 Prozent auf 3.441,17 Stellen. Der Hang Seng in Hongkong fiel derweil um 0,43 Prozent auf 28.952,83 Zähler.

Die Anleger suchten nach Hinweisen für eine wirtschaftliche Erholung zu Beginn einer Woche mit vielen wichtigen Unternehmenszahlen, hieß es. Für Verunsicherung sorge zudem ein Stück weit die rasant verlaufende Corona-Welle in Indien. Der Fokus richte sich nun bereits auf die geldpolitische Sitzung der US-Notenbank am Mittwoch.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX