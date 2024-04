Dank Quartalsberichten von Microsoft und Alphabet: Möglicher Rückenwind für den ATX -- DAX dürfte fester starten -- Asiens Börsen mit Gewinnen

Für den heimischen Aktienmarkt sind die Vorgaben dank überzeugender nachbörslicher US-Zahlen positiv. Am deutschen Aktienmarkt dürfte am Freitag eine Stabilisierung einsetzen. An den Aktienmärkten in Asien dominieren die Käufer.

AUSTRIA

An der Wiener Börse könnte am Freitag eine Gegenbewegung eingeleitet werden.

So eröffnete der ATX war am Vortag einem Verlust von 0,5 Prozent bei 3.562,39 Punkten aus dem Handel gegangen.

In den USA lieferten die Techriesen Alphabet und Microsoft nachbörslich überzeugende Quartalsberichte ab, das dürfte die Stimmung der Anleger auch hierzulande stützen.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt dürfte am Freitag eine Stabilisierung einsetzen.

So startete der DAX hatte den Vortag 0,95 Prozent tiefer bei 17.917,28 Punkten beendet.

Nach dem erneuten Rutsch unter die Marke von 18.000 Punkten winkt dem DAX am Freitag wieder etwas Stabilisierung. Damit könnte die dreiwöchige Korrektur von seinem Rekordhoch bei 18.567 Punkten zunächst gestoppt werden.

"Nach den starken Quartalsberichten von Alphabet und Microsoft gestern Abend ist die Enttäuschung über den Meta-Ausblick erst einmal vergessen", kommentierte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. "Die zwischenzeitlich scharfe Korrektur von gestern ist erst einmal Vergangenheit." Auffällig hohe Handelsumsätze sprächen ohnehin dafür, dass die erneute Korrektur von vielen zum Nachkaufen genutzt worden sei.

WALL STREET

Der Wall Street-Handel war am Donnerstag von Abgaben geprägt.

Der Dow Jones Index gab um 0,97 Prozent auf 38.086,25 Zähler nach. Der NASDAQ Composite verlor daneben 0,64 Prozent auf 15.611,76 Indexpunkte.

Nicht zuletzt ware die Verluste wohl dem enttäuschenden Ausblick des Social-Media-Giganten Meta geschuldet, denn der schürte Sorgen, wie es um die nächsten Mega-Konzerne bestellt ist, die ihre Quartalsberichte vorlegen. So veröffentlichen allein an diesem Abend Microsoft, die Google-Mutter Alphabet oder auch Intel ihre Zahlen. Im Blick der Anleger stand außerdem der China-Besuch von US-Außenminister Antony Blinken. Laut US-Medienberichten sprach er unfaire Handelspraktiken der Volksrepublik an und habe einen fairen Wettbewerb sowie gleiche Bedingungen für in China tätige US-Firmen gefordert.

ASIEN

Die Börsen in Fernost zeigen sich am Freitag mehrheitlich mit Gewinnen.

In Tokio ging es für den Leitindex Nikkei 225 0,80 Prozent auf 37.927,84 Punkte nach oben.

Auf dem chinesischen Festland legt der Shanghai Composite daneben zwischenzeitlich 1,04 Prozent auf 3.084,75 Indexpunkte zu. Der Hang Seng in Hongkong verzeichnet unterdessen ein kräftiges Plus von 2,35 Prozent auf 17.691,08 Zähler. Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben trotz mauer Vorgaben aus den USA zum Wochenausklang Kursgewinne verzeichnet. Nachbörslich hatten in den USA starke Quartalsberichte von Microsoft und Alphabet für eine positive Anlegerstimmung gesorgt.

