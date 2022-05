Asiens Börsen uneinheiltich

An den Märkten in Fernost geht es am Donnerstag mehrheitlich abwärts.

AUSTRIA

Am Wiener Aktienmarkt griffen die Anleger am Mittwoch zu.

Der ATX eröffnete schon höher und lag auch anschließend in der Gewinnzone. Er verabschiedete sich mit einem Plus von 1,88 Prozent bei 3.324,71 Punkten.

Auch andere Börsen konnten zulegen und erholten sich damit teilweise von ihren starken Vortagesverlusten. Insgesamt lasteten die Ängste vor Inflation und Zinserhöhungen sowie Konjunktursorgen weiter auf der Börsenstimmung, hieß es.

Für Impulse sorgten einzelne Ergebnisvorlagen. So hat etwa der Stromversorger EVN für das erste Halbjahr 2021/22 einen Gewinnrückgang gemeldet. Daneben hat der Immobilienkonzern CA Immobilien bereits am Vorabend eine Verdreifachung des Nettogewinns gemeldet.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt präsentierte sich im Mittwochshandel volatil.

So startete der DAX fester, wechselte im weiteren Verlauf jedoch mehrmals das Vorzeichen. Zum Handelsschluss legte er jedoch wieder deutlicher um 0,63 Prozent auf 14.007,93 Zähler zu.

"Es fehlen derzeit einfach die Impulse, die den Deutschen Aktienindex in irgendeine Richtung und damit weg von der 14.000er Marke bewegen können", sagte Marktstratege Jürgen Molnar von Robomarkets. Es habe vielmehr den Anschein, als habe es sich der Markt in der Handelsspanne der vergangenen Tage zwischen 13.800 und 14.200 Zählern "bequem gemacht", ergänzte Molnar. Das Verhältnis von Bullen und Bären scheine ausgeglichen zu sein. Zudem dürfte wegen des bevorstehenden Feiertags das Handelsvolumen in der zweiten Wochenhälfte weiter ausdünnen.

WALL STREET

Zur Wochenmitte tendierten die US-Börsen höher.

Der Dow Jones stieg tiefer in den Handel ein und notierte danach jedoch im Plus. Aus dem Handel ging er letztlich mit einem Zuschlag von 0,6 Prozent bei 32.121,53 Punkten. Der NASDAQ Composite rutschte zum Start ebenfalls noch abwärts. Anschließend bewegte er sich jedoch auf grünem Terrain, wo er den Tag auch 1,51 Prozent höher bei 11.434,74 Zählern beendete

Das Protokoll der US-Notenbanksitzung von Anfang Mai hat den Kursen am US-Aktienmarkt am Mittwoch Beine gemacht. Nach einer zunächst abwartenden und zaghaften Aufwärtsbewegung, verstetigte und versteilerte sich die Bewegung im Handelsverlauf. Im Späthandel schmolz ein Teil der Gewinne dann aber wieder ab. Die Fed hat zwar zunächst weitere größere Zinserhöhungsschritte in Aussicht gestellt, um die hohe Inflation zu bekämpfen. Die zügige Rückführung der geldpolitischen Unterstützung der Wirtschaft dürfte es der Notenbank dann aber zum Jahresende erlauben, ihre Geldpolitik neu zu bewerten. Paul Ashworth, Chefvolkswirt für die USA beim Analysehaus Capital Economics, werte dies als eine Aussage, die für eine eher weniger strenge Geldpolitik nach dieser Phase größerer Zinserhöhungen spreche. Die Aussage erinnere an die jüngste Bemerkung des US-Notenbankers Raphael Bostic, wonach eine Pause bei den Zinserhöhungen im September "Sinn ergeben könne".

ASIEN

Am Donnerstag geht es an den Märkten in Fernost mehrheitlich abwärts.

In Tokio gibt der japanische Leitindex Nikkei aktuell minimale 0,02 Prozent auf 26.673,38 Punkte ab. (Stand: 7.05 Uhr MEZ)

Auf dem chinesischen Festland klettert der Shanghai Composite hingegen um 0,65 Prozent auf 3.127,81 Zähler. Der Hang Seng gibt derweil 0,13 Prozent auf 20.145,80 Stellen nach.

Mehrheitlich mit leichten Verlusten zeigen sich die Aktienmärkte in Asien am Donnerstag. Leicht stützend wirken die positiven US-Vorgaben. Der Ausblick des US-Chipherstellers NVIDIA hat die Markterwartungen verfehlt und nach Snap damit für die nächste Enttäuschung gesorgt, heißt es. Leicht stützend wirkt das Protokoll der US-Notenbanksitzung von Anfang Mai.

Die US-Notenbanker sind zwar der Auffassung gewesen, die Zinssätze müssten auf jeder ihrer nächsten beiden Sitzungen um einen 50 Basispunkte erhöht werden. Allerdings scheinen die Fed-Mitglieder im weiteren Jahresverlauf zu einem flexibleren Vorgehen bereit um die hohe Inflation einzudämmen. Auch vor dem Hintergrund der Auswirkungen auf die Konjunktur. Außerdem zeigte das Protokoll, dass zunächst keine noch aggressiveren Zinsschritte zu erwarten sein dürften.

