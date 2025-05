Asiens Börsen uneins

Die wichtigsten Indizes in Fernost zeigen sich am Montag uneins.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt rutschte am Freitag ins Minus.

Der ATX notierte kurz nach Handelsbeginn etwas höher und legte danach zunächst klarer zu. Am Nachmittag fiel er jedoch deutlich ins Minus, wo er die Handelswoche auch 0,48 Prozent schwächer bei 4.383,54 Punkten beendete.

Grund für die plötzlichen Verluste waren offenbar neue Aussagen von US-Präsident Donald Trump. Er wolle einen Zoll von 50 Prozent auf EU-Importe ab dem 1. Juni empfehlen, hieß es.

Wichtige Konjunkturdaten wurden am Freitag nicht erwartet. Die in der Früh gemeldeten Wachstumsdaten aus Deutschland hatten zwar positiv überrascht, wirkten sich aber nicht merklich an den Börsen aus. Im weiteren Tagesverlauf werden keine marktbeeinflussenden Daten mehr erwartet. Auch die zum Wochenschluss angesetzten Notenbanker-Reden dürften keine wichtigen Impulse für den Handel liefern, schrieben die Analysten der Helaba.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt ging es am Freitagnachmittag kräftig nach unten.

Der DAX eröffnete etwas stärker und konnte sich zeitweise noch seinem jüngsten Rekordhoch bei 24.152,24 Punkten bis auf drei Punkte nähern, bevor die Käufe wieder abflauten. Am Nachmittag ging es für das deutsche Börsenbarometer jedoch dramatisch auf negatives Terrain. Zum Sitzungsende stand noch ein Minus von 1,54 Prozent bei 23.629,58 Zählern an der Tafel in Frankfurt.

US-Präsident Donald Trump will offenbar einen Zoll in Höhe von 50 Prozent auf EU-Importe ab dem 1. Juni empfehlen, hieß es in den Medien. Zudem erklärte er, dass der Umgang mit der Europäischen Union während seiner Amtszeit als US-Präsident sehr schwierig gewesen sei.

Beim DAX sei am Vortag die jüngste Gewinnserie gerissen, wobei dies gerade mal der vierte Verlusttag seit Ostern gewesen sei, betonte Analyst Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. "Von daher sollte das als gesundes Durchatmen bezeichnet werden." Die derzeit unterdurchschnittlichen Umsätze am deutschen Aktienmarkt signalisierten dem Experten zufolge, "dass aktuell unterinvestierte Anleger auf einen größeren Rücksetzer warten, um in den Markt einzusteigen".

Die kriselnde deutsche Wirtschaft ist im ersten Quartal mit 0,4 Prozent doppelt so stark gewachsen wie zunächst geschätzt. "Das unerwartet deutliche Wachstum ist eine erfreuliche Überraschung. Allerdings handelt es sich aufgrund der Zollquerelen und Vorzieheffekten um einen Einmaleffekt. Im laufenden Quartal dürfte ein geringeres Wachstum ausgewiesen werden", kommentierte Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank.

WALL STREET

Die wichtigsten US-Börsen bewegten sich am Freitag während der gesamten Sitzung in der Verlustzone und verabschiedeten sich tief im Minus ins Wochenende.

Der Dow Jones büßte 0,61 Prozent ein und schloss 0,61 Prozent tiefer bei 41.603,07 Punkten, nachdem er bereits zum Börsenstart deutlich abgenommen hatte.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite zeigte sich etwas zu Anfang klar schwächer und rutschte bis zum Ende der Sitzung um 1 Prozent auf 18.737,21 Punkte ab.

Auslöser für den Kursrutsch war die Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, ab dem 1. Juni Strafzölle von 50 Prozent auf EU-Produkte zu erheben. Die Verhandlungen mit der Europäischen Union seien gescheitert, erklärte Trump auf der Plattform Truth Social. Zugleich stellte er in Aussicht, auf die Zölle zu verzichten, sofern die betroffenen Produkte in den USA produziert oder hergestellt würden.

Die Marktstimmung wurde zudem weiterhin durch die hohe Staatsverschuldung der USA belastet. Diese dürfte sich durch das von Trump geplante Steuer- und Ausgabengesetz weiter verschärfen.

ASIEN

Die Börsen in Fernost finden zum Wochenbeginn keine gemeinsame Richtung.

In Tokio gewinnt der japanische Leitindex Nikkei 225 zeitweise 0,85 Prozent auf 37.478,15 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite hingegen stellenweise um 0,30 Prozent tiefer bei 3.338,42 Zählern.

In Hongkong verliert der Hang Seng zwischenzeitlich 1,00 Prozent bei 23.366,06 Stellen.

Zum Start in die neue Woche lässt sich an den Börsen in Ostasien und Australien keine einheitliche Tendenz ausmachen. An einigen Börsenplätzen geht es aufwärts, nachdem US-Präsident Donald Trump im Handelsstreit mit der EU die angedrohten zusätzlichen Zölle in den Juli verschoben hat. Allerdings steht eine Einigung mit vielen asiatischen Handelspartnern noch aus, was die Stimmung an einigen Märkten dämpft.

Technologiewerte werden mit den negativen Vorgaben aus den USA vielerorts verkauft. Apple-Zulieferer werden belastet von der Drohung Trumps, Zölle von 25 Prozent auf alle ausserhalb der USA hergestellten iPhones zu erheben. In den USA und Grossbritannien ruht der Handel am Montag wegen lokaler Feiertage, was auch in Asien die Anleger etwas zur Zurückhaltung veranlassen könnte.

