Dow Jones fester erwartet -- ATX volatil -- DAX höher -- Asiatische Börsen zum Handelsende tiefrot

Am heimischen Aktienmarkt lässt sich am Montag keine eindeutige Richtung ausmachen. In Deutschland bewegen sich die Indizes auf grünem Terrain. Die Wall Street dürfte deutliche Gewinne verzeichnen. Die asiatischen Börsen zeigen sich am Montag tiefrot.

AUSTRIA

Die Wiener Börse zeigt sich zum Start der neuen Woche unentschlossen.

Der ATX notierte kurz nach dem Handelsstart deutlich im Minus. Inzwischen pendelt er um die Nulllinie.

Der heimische Leitindex knüpfte zur Eröffnung an die Kursverluste der beiden vorangegangenen Handelstage an. Das europäische Börsenumfeld zeigte sich derweil ebenfalls tiefer. Weiterhin belastete der Handelsstreit zwischen den USA und China die Stimmung an den Aktienmärkten. Für etwas Erleichterung sorgten indes Nachrichten, wonach China weiter den Konflikt durch Verhandlungen lösen will.

Zunächst hatte die Ankündigung chinesischer Gegenmaßnahmen auf jüngst angekündigte US-Importzölle auf chinesische Waren die US-Börsen belastet. US-Präsident Donald Trump kündigte dann seinerseits aber neue Vergeltungsschritte gegen China an. Gleichzeitig forderte er US-Firmen zur sofortigen Suche nach Alternativen zu China auf.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt wechseln die Vorzeichen ins Grüne.

Der DAX startete stabil bei plus 0,07 Prozent bei 11.619,66 Punkten, und fiel kurzfristig auf negatives Terrain. Inzwischen kann er jedoch deutlich zulegen.

Die neue Zollspirale im Handelskrieg zwischen den USA und China hat den Anlegern am deutschen Aktienmarkt auch zu Beginn der neuen Börsenwoche noch sauer aufgestoßen. Massive Verluste an der Wall Street und am Morgen in Asien hielten den Verkaufsdruck zunächst hoch. Für Erleichterung sorgte jüngst jedoch, dass beide Streitparteien weiter verhandeln wollen.

Auf Unternehmensseite rückt der geplante Mietendeckel in Berlin die Immobilienwerte zurück in den Fokus. Neben dem an diesem Montag zu Ende gehenden Gipfel der G7-Gipfel steht als eines der wichtigsten Ereignisse auf der Konjunkturagenda der ifo-Index aus Deutschland an. Weil der Handelskrieg im Juli auch die Stimmung in der deutschen Wirtschaft stark eingetrübt hatte, dürfte den neuen Daten für August besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden. Der von ifo-Index-Institut erhobene Geschäftsklimaindex sank auf 94,3 - das war der niedrigste Wert seit November 2012. "Die Anzeichen für eine Rezession in Deutschland verdichten sich", kommentiertem die Konjunkturforscher die Daten.

WALL STREET

Am Montag dürfte die Wall Street mit Gewinnen in den Tag starten.

Der Dow Jones zeigt sich in vorbörslichen Indikationen weit im Plus. Der Techwerteindex NASDAQ Composite dürfte sich ebenfalls auf grünem Terrain starten.

Entspannungssignale im Handelsstreit zwischen China und den USA dürften der Wall Street zum Wochenstart solide Gewinne bescheren. Neue US-Konjunkturdaten hatten kaum Einfluss auf die Notierungen. So sind die Aufträge für langlebige Wirtschaftsgüter im Juli deutlich stärker gestiegen als Analysten erwartet hatten.

Die USA und China werden nach den Worten von US-Präsident Donald Trump "sehr bald" neue Verhandlungen in ihrem Handelsstreit aufnehmen. Die chinesische Seite sei sehr an einem Abkommen interessiert, sagte Trump am Montag am Rande des G7-Gipfels der großen Industrienationen im französischen Biarritz vor Journalisten. "Es ist das erste Mal, dass ich sehe, dass sie wirklich eine Vereinbarung schließen wollen. Wir werden sehen, was passiert. Aber ich glaube, wir werden eine Vereinbarung schließen", sagte Trump.

Am Freitag war der Konflikt eskaliert, nachdem Trump die Strafzölle der USA auf Waren aus China noch einmal erhöht hatte. Zuvor hatte die Regierung in Peking neue Strafzölle angekündigt, die den jüngst von Washington verhängten Importgebühren entsprachen.

ASIEN

Die asiatischen Aktienmärkte zeigten sich tiefrot.

In Japan verbuchte der Leitindex Nikkei im Montagshandel einen Verlust von 2,17 Prozent bei 20.261,04 Punkten.

In China notierte der Shanghai Composite zum Börsenschluss 1,17 Prozent tiefer bei 2.863,57 Einheiten. Der Hang Seng in Hongkong ging derweil 1,91 Prozent im Minus bei 25.680,33 Zählern in den Feierabend.

Wie nicht anders zu erwarten, reagierten die Aktienmärkte in Asien mit empfindlichen Kursverlusten auf breiter Front auf die neuerliche Verschärfung im Handelsstreit zwischen den USA und China.

Am Freitag hatte zunächst Peking angekündigt, Strafzölle auf US-Importe zu erhöhen, worauf US-Präsident Donald Trump noch am selben Tage ebenfalls mit höheren Strafzolltarifen zurückgeschlagen hatte. Zudem rief er US-Unternehmen dazu auf, nach Alternativen zu Produkten aus China zu suchen. Am Sonntag hatte Trump dann noch nachgekartet und nach Klarstellung aus dem Weissen Haus bedauert, die Tarife nicht noch stärker angehoben zu haben.

China versuchte derweil nach der jüngsten Eskalation die Wogen wieder etwas zu glätten. "Wir sind gewillt, die Probleme durch Beratungen und Kooperationen mit einer ruhigen Haltung zu lösen", sagte Liu He, chinesischer Vizepremierminister und in der Regierung für die Verhandlungen mit den USA zuständig, am Montag nach Angaben des Wirtschaftsmagazins "Caixin" bei einer Veranstaltung in Chongqing.

Gesucht waren dagegen sichere Häfen, allen voran das Gold. Die Feinunze verteidigt die kräftigen Gewinne vom Freitag und wird mit 1.540 Dollar gehandelt. Das ist der höchste Stand seit sechseinhalb Jahren.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa