Sorgen um neue Virusmutation: ATX und DAX brechen ein -- Märkte in Fernost gehen mit kräftigen Abgaben ins Wochenende

Sowohl am heimischen Aktienmarkt als auch in Deutschland geht es am Freitag steil bergab. Vor dem Wochenende zeigten sich die asiatischen Indizes tiefrot.

AUSTRIA

Die Wiener Börse verbucht am Freitag herbe Rückschläge.

Der ATX bewegte sich bereits zur Eröffnung klar auf rotem Terrain. Derzeit steht er mehr als 3 Prozent im Minus.

Die Ausbreitung einer neuen, möglicherweise sehr gefährlichen Variante des Coronavirus im südlichen Afrika setzt die Aktienmärkte deutlich unter Druck, kommentierte ein Marktbeobachter. Experten befürchten, dass sie nicht nur hochansteckend ist, sondern auch den Schutzschild der Impfstoffe leichter durchdringen könnte.

Die Meldungslage zu den heimischen Unternehmen blieb bis dato eher dünn. Ergebnisse gibt es zum Wochenschluss von der S IMMO.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt geht es am Freitag nach den Stabilisierungsversuchen in den vergangenen beiden Tagen deutlich nach unten.

Der DAX brach zum Start um 3,36 Prozent auf 15.383,90 Punkte ein. Auch im weiteren Verlauf zeigt er sich sehr schwach.

Eine neue und möglicherweise gefährliche Coronavirus-Mutation im südlichen Afrika treibt die Anleger vor dem Wochenende in die Flucht. Der DAX war bei zeitweise weniger als 15.300 Punkten auf den tiefsten Stand seit Mitte Oktober gerutscht. "Das weiter dynamische Infektionsgeschehen in Deutschland in Kombination mit der neuen Virusmutation bringt nun auch an der Frankfurter Börse das Fass zum Überlaufen", schrieb Jochen Stanzl von CMC Markets.

Damit erweisen sich jüngsten Stabilisierungsversuche als kurzes Strohfeuer und die begonnene Kurskorrektur setzt sich fort. Diese ist zum einen charttechnisch geprägt, nachdem der DAX seit Anfang Oktober nahezu ungebrochen zulegen konnte und angeschoben durch die jüngste Berichtssaison im laufenden Börsenmonat immer neue Hochs markiert hatte. Die zuletzt wieder verschärfte Corona-Lage und die Konjunktursorgen sorgen Ende vergangener Woche jedoch für eine jähe Zäsur.

Mit dem aktuellen Kursverlusten rutscht der DAX nunmehr näher an die exponentielle 200-Tage-Linie, die den längerfristigen Trend angibt. Laut Charttechnikexperte Andreas-Büchler von Index Radar haben sich anfänglich "harmlose" Gewinnmitnahmen inzwischen in eine "ernsthafte Konsolidierung" verwandelt. Er hält sogar einen Rutsch bis auf 14.800 Punkte nicht für ausgeschlossen, womit sich die Gewinne der jüngsten Aufwärtsbewegung in Luft auflösen würden.

Experten befürchten nun, dass die Virus-Variante B.1.1.529 wegen ihrer ungewöhnlich vieler Mutationen auch den Schutzschild der Impfstoffe leichter durchdringen könnte. Großbritannien und Israel schränkten bereits vorsorglich den Flugverkehr in die Staaten der Region ein. Deutschland wird Südafrika ab der Nacht zu Samstag zum Virusvariantengebiet erklären, womit Fluggesellschaften nur noch deutsche Staatsbürger nach Deutschland befördern dürfen.

WALL STREET

Am Donnerstag blieben die US-Börsen wegen des Feiertages "Thanksgiving" geschlossen.

Der Dow Jones ging zur Wochenmitte mit einem minimalen Minus von 0,03 Prozent bei 35.804,38 Punkten aus dem Handel. Der Techwerteindex NASDAQ Composite notierte zum Läuten der Schlussglocke am Mittwoch 0,44 Prozent höher bei 15.845,23 Zählern.

Vor dem "Thanksgiving"-Fest am Donnerstag hielten sich die Anleger bereits am Mittwoch zurück. Am Mittwochabend hatte die US-Notenbank Fed ihr jüngstes Protokoll vorgelegt, auf das Anleger bereits gespannt gewartet hatten. Dieses offenbarte, dass einige Mitglieder der Fed eine schnellere Drosselung der milliardenschweren Anleihekäufe bevorzugt hätten, um mit früheren Zinsschritten auf die steigende Inflation reagieren zu können.

ASIEN

Die Börsen in Fernost mussten am Freitag deutliche Abschläge verkraften.

In Japan büsste der Nikkei letztlich 2,53 Prozent auf 28.751,62 Punkte ein.

Während der Shanghai Composite auf dem chinesischen Festland bis zum Sitzungsende 0,56 Prozent auf 3.564,09 Zähler verlor, fiel der Hang Seng in Hongkong 2,67 Prozent auf 24.080,52 Einheiten zurück.

Die Ausbreitung einer neuen, möglicherweise sehr gefährlichen Variante des Coronavirus im südlichen Afrika hat Asiens Börsen am Freitag deutlich unter Druck gesetzt. Auch die Ölpreise gerieten ins Taumeln. Gesucht waren dagegen als "sichere Häfen" geltende Anlagen wie Anleihen, der japanische Yen und der US-Dollar.

Die Nachrichtenagentur PA zitierte einen Experten der britischen Behörde für Sicherheit im Gesundheitswesen mit der Einschätzung, bei B.1.1.529 handele es sich um "die schlimmste Variante", die bisher gesehen wurde. Bislang gebe es nur bestätigte Fälle in Südafrika, Botsuana und Hongkong. Dementsprechend fielen die Verluste an der Hongkonger Börse besonders deutlich aus. Aber auch der japanische Leitindex Nikkei 225 litt sichtbar unter der neuen Corona-Hiobsbotschaft. Ihn belastete auch die Yen-Aufwertung, die japanische Produkte für ausländische Käufer tendenziell verteuert.

