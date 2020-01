Coronavirus breitet sich aus: US-Börsen geben deutlich nach -- ATX und DAX schließen tiefrot -- Japans Börsen letztlich mit großen Verlusten

Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex wurden am Montag von Sorgen rund um die Ausbreitung des Coronavirus in Mitleidenschaft gezogen. Die Wall Street setzt die negative Tendenz vom Freitag fort. An der japanischen Börse wurden deutliche Verluste verbucht, während andere asiatische Börsen feiertagsbedingt geschlossen blieben.

AUSTRIA

Am Wiener Aktienmarkt bestimmten am Montag die Bären das Handelsgeschehen.

Der Leitindex ATX gab schon im frühen Handel kräftig nach und schloss am Abend 1,49 Prozent tiefer bei 3.098,44 Zählern.

Zu Wochenbeginn stand erneut das Coronavirus im Mittelpunkt des Handelsgeschehens, nachdem über das Wochenende neue Infektions- und Todesfälle bekannt geworden waren. Einige Börsianer sprachen von fälligen Korrekturen. Das Motto sei "raus aus Risikoanlagen" und hinein in sichere Häfen wie Gold oder den japanischen Yen.

DEUTSCHLAND

Die Sorgen vor der weiteren Verbreitung des Coronavirus und überraschend eingetrübte Konjunkturdaten haben den deutschen Aktienmarkt zu Wochenbeginn auf Talfahrt geschickt.

Der DAX war bereits mit einem Abschlag gestartet, rutschte dann noch weiter ab und ging schließlich 2,74 Prozent leichter bei 13.204,77 Punkten in den Feierabend.

Schlechte Nachrichten kamen von der deutschen Konjunktur: Der ifo-Geschäftsklimaindex war überraschend gefallen. Analysten hatten dagegen mit einem Zuwachs gerechnet. "Der ifo-Geschäftsklimaindex holt uns auf den Boden der Tatsachen zurück", schrieb Thomas Gitzel, Chefvolskwirt der VP Bank. Der Rückgang im Januar zeige, dass man in den deutschen Chefetagen skeptisch sei.

In China ist die Zahl der Toten durch die neuartige Lungenkrankheit bis Montag um 24 auf 80 gestiegen. Innerhalb eines Tages kletterte die Zahl der bestätigten Infektionen um mehr als 700 auf 2.744. Laut dem Marktbeobachter Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners ist das Coronavirus der Auslöser einer ohnehin fälligen Korrektur am Aktienmarkt. Die neuartige Lungenkrankheit könnte Ökonomen zufolge gravierende wirtschaftliche Auswirkungen haben.

WALL STREET

Die anhaltende Sorge vor einer weiteren Ausbreitung des Coronavirus belastet die Wall Street auch am Montag.

Der Dow Jones eröffnete 1,54 Prozent schwächer bei 28.542,49 Zählern und steht auch im weiteren Handelsverlauf klar im Minus. Auch der NASDAQ Composite gibt aktuell deutlich ab, nachdem er schon zum Start um 2,39 Prozent auf 9.092,46 Zähler gefallen war.

Trotz der umfangreichen Maßnahmen in China steigt die Zahl der durch das Virus gestorbenen Menschen ebenso weiter an wie die Zahl der Infizierten. Zuletzt war von 80 Toten die Rede und rund 2.700 Infizierten. Vor allem die Sorge vor negativen Auswirkungen auf die globale Konjunktur drückt auf die Stimmung der Investoren.

ASIEN

Am japanischen Aktienmarkt ging es zum Wochenstart tief abwärts.

In Tokio gab der Nikkei letztlich 2,03 Prozent auf 23.343,51 Punkte ab.

An den anderen asiatischen Märkten ruht aufgrund des Neujahrsfests der Handel am Montag. Auf dem chinesischen Festland verlor der Shanghai Composite am Donnerstag letztlich 2,75 Prozent auf 2.976,53 Zähler. Der Hang Seng in Hongkong schloss im verkürzten Freitagshandel 0,15 Prozent höher bei 27.949,64 Indexpunkten.

Die Angst vor einer beschleunigten Ausbreitung des Coronavirus und davon ausgehend negativen Rückwirkungen auf das Wirtschaftswachstum sorgte am Montag an der Börse in Tokio für starke Kursverluste. An den wichtigsten anderen Aktienmärkte der Region wurde nicht gehandelt. An den chinesischen Börsen ruhte das Geschäft wegen der Neujahrsfeierlichkeiten. In Hongkong fand deswegen auch am Dienstag kein Handel statt. In Schanghai sollte die Feiertagspause eigentlich bis einschließlich Donnerstag dauern. Die Behörden haben aber wegen des sich ausbreitenden Virus die Feiertagsstrecke mittlerweile um drei Tage verlängert.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa