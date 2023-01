ATX und DAX vorbörslich kaum verändert -- Asiatische Börsen tendieren etwas höher

Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex bewegen sich am Freitag vor Handelsstart nur wenig. Vor dem Wochenende geht es an den Märkten in Fernost leicht aufwärts.

AUSTRIA

Der Wiener Handel dürfte sich am Freitag in engen Grenzen bewegen.

Der ATX zeigt sich vorbörslich kaum verändert.

Die Vorgaben aus den USA und Asien sind weitgehend positiv. Die Bewegungen zum Wochenausklang dürften jedoch verhalten ausfallen.

DEUTSCHLAND

Anleger in Frankfurt dürften am Freitag die Füße still halten.

Der DAX pendelt vorbörslich um die Nulllinie.

Nach starkem Handel an der Wall Street zeichnen sich im DAX am Freitag zum Start leichte Gewinne ab. Im Wochenverlauf hat sich bisher wenig getan. Nach Auslaufen der Neujahrsrally in der Vorwoche bei 15.269 Punkten und anschließenden Verlusten legte der DAX zwar wieder 0,7 Prozent zu, er blieb dabei aber in einer engen Spanne von nicht einmal 200 Punkten. Im US-Handel zeigten am Vorabend vor allem Technologiewerte der Nasdaq Stärke. Angetrieben habe vor allem ein stärkeres US-Wirtschaftswachstum, hieß es bei der Credit Suisse.

WALL STREET

Die Wall Street zeigte am Donnerstag Gewinne.

Der Dow Jones verabschiedete sich mit einem Plus von 0,61 Prozent auf 33.948,29 Punkte. Beim Tech-Index NASDAQ Composite ging es daneben um 1,76 Prozent auf 11.512,41 Zähler nach oben.

In der insgesamt eher mäßig verlaufenden Berichtsperiode suchen Anleger nach positiven Strohhalmen und wurden bei Tesla fündig. Der Elektroautobauer legte Geschäftszahlen mit Licht und Schatten vor, Anleger konzentrieren sich aber auf die positiven Aspekte - der Kurs zieht deutlich an. Tesla steigerte im vierten Quartal sowohl Umsatz als auch Gewinn. Der Gewinn verfehlte die Markterwartung knapp. Auf bereinigter Basis fiel er aber etwas über der Konsensschätzung aus. Der Umsatz blieb unter den Erwartungen.

ASIEN

In Japan und Hongkong legen vor dem Wochenende leicht zu, die Börsen auf dem chinesischen Festland bleiben weiter in der Feiertagspause.

In Japan gewinnt der Nikkei aktuell (7.18 Uhr MEZ) 0,09 Prozent auf 27.388,14 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland wird weiter feiertagsbedingt nicht gehandelt, so kletterte der Shanghai Composite am vergangenen Freitag bis zum Handelsende um 0,76 Prozent auf 3.264,81 Zähler. Der Hang Seng in Hongkong legt derweil um 0,23 Prozent auf 22.618,39 Indexpunkte zu.

An den asiatischen Aktienmärkten geht es zum Ausklang der Woche ruhig zu, die meisten Indizes bewegen sich nur wenig. Tokio tendiert unverändert, ebenso Hongkong. In Schanghai pausiert der Handel wegen der Neujahrsfeierlichkeiten zum fünften und letzten mal. Die Kauflaune in Tokio wird leicht gebremst vom etwas festeren Yen. Er zieht an, weil die mit 4,3 Prozent im Januar einen Tick stärker als gedacht gestiegenen Kernverbraucherpreise in Tokio die Spekulation schüren, dass auch die japanische Notenbank vor einem Schwenk zu einer geldpolitischen Straffung stehen könnte.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX