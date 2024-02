ATX schwächelt -- DAX stabil auf Rekordniveau -- Börsen in Fernost leicht freundlich

AUSTRIA

In Wien gibt es zunächst minimale Abschläge.

Der ATX tendierte kurz nach der Eröffnung der Börse 0,10 Prozent tiefer bei 3.372,70 Punkten. Auch weiterhin verweilt er knapp auf rotem Terrain.

Wegweisend bleiben die New Yorker Börsen, die am Vorabend moderate Gewinne noch abgaben. Wichtige Unternehmensnachrichten blieben in der Früh zunächst aus. Das Hauptaugenmerk sollte heute den Auftragseingängen für langlebige Wirtschaftsgüter (Durable Goods Orders) in den USA gelten, wie die Helaba in der Früh in ihrem Tageskommentar schrieb. Die Indikationen seien schwach.

Daten aus Deutschland zeugten indes von weiter im Sparmodus bleibenden Verbrauchern. Die Konsumstimmung hat sich nach der neuesten Erhebung der Marktforschungsinstitute GfK und NIM im Februar nur leicht aufgehellt. Zwar legen die Erwartungen hinsichtlich des Einkommens zu. Doch die Sparneigung und wenig Hoffnung auf eine bessere Konjunktur führten dazu, dass größere Anschaffungen weiter zurückgestellt werden, teilten die Institute mit.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex macht am Dienstag auf Rekordniveau weiter keine großen Sprünge.

Der DAX hat den neuen Handelstag marginale 0,05 Prozent leichter bei 17.431,37 Stellen begonnen. Im weiteren Verlauf tendiert er minimal höher.

Schon am Vortag hatte es kaum Bewegung gegeben, auch wenn es zu einer neuen Bestmarke von 17.460 Punkten gereicht hatte. Nach der Rally der vergangenen Monate scheint die Luft nach oben zunächst zu dünn zu sein. Seit dem Tief im Oktober hat der DAX rund ein Fünftel an Wert gewonnen.

Wegweisend bleiben die New Yorker Börsen, die am Vorabend moderate Gewinne noch abgaben. "Das Hauptthema über Nacht war Konsolidierung", schrieben am Morgen die Experten der Commerzbank. Wie die Analysten der Schweizer Bank UBS vorrechnen, hat der marktbreite S&P 500 in diesem Jahr eine Serie von 13 Höchstständen hinter sich, der technologielastige NASDAQ 100 bringt es auf zwölf Bestmarken. Treiber dafür seien ein solides Wachstum, die Fantasie für Künstliche Intelligenz (KI) und die Aussicht auf baldige geldpolitische Lockerungen in den USA.

WALL STREET

An der Wall Street gab es zum Wochenstart nur wenig Bewegung.

Der Dow Jones Index eröffnete den Handel minimal höher. Er pendelte im Anschluss um die Nulllinie, gab zum Handelsschluss jedoch 0,16 Prozent auf 39.069,23 Punkte ab. Beim NASDAQ Composite waren bei Börsenauftakt leichte Gewinne zu beobachten. Auch er entfernte sich jedoch anschließend von der Gewinnzone und verließ das Tagesgeschäft 0,13 Prozent leichter bei 15.976,25 Zählern.

Die US-Aktienmärkte zeigten sich nach dem am Freitag fortgesetzten Rekordlauf zum Wochenstart stabil. An den Aktienmärkten weltweit wird auf wichtige Inflationsdaten gewartet, die in dieser Woche aus den USA, aber auch aus Japan und Europa kommen. Vor allem die Preisdaten in der weltgrößten Volkswirtschaft werden von Anlegern genau unter die Lupe genommen, da sie starken Einfluss auf die Geldpolitik der US-Notenbank haben. Denn: die Hoffnungen auf erste Zinssenkungen in diesem Jahr haben sich angesichts einer rückläufigen, aber weiter hohen Teuerung bei zugleich robusten US-Wirtschafts- und Arbeitsmarktdaten bereits nach hinten, in den Mai/Juni, verschoben.

ASIEN

Auch am Dienstag zeigen sich die asiatischen Aktienmärkte im Verlauf leicht erholt.

In Tokio stand der Nikkei 225 schlussendlich marginale 0,01 Prozent im Plus bei 39.239,52 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland stieg der Shanghai Composite letztlich um 1,29 Prozent auf 3.015,48 Einheiten. Der Hang Seng kann im Verlauf indes drehen und gewinnt mittlerweile 0,60 Prozent auf 16.735,36 Stellen.

Wie schon am Vortag haben die asiatischen Aktienmärkte am Dienstag zunächst keine einheitliche Richtung gezeigt, schlussendlich ging die Tendenz aber doch nach oben. Die Bewegungen der Indizes fielen teils sehr moderat aus, nachdem es an der Wall Street auf breiter Front leicht nach unten gegangen war. Teilnehmer dort sprachen von Gewinnmitnahmen und einer Konsolidierung nach den jüngst erreichten Rekordhochs. Stärkere Bewegungen zeigten nur Seoul und Schanghai - in allerdings unterschiedliche Richtungen.

Dem Nikkei-Index in Tokio reichten schon ein paar Pünktchen, um auf Schlusskursbasis mit einem neuen Rekordhoch aus dem Tag zu gehen. Für etwas Gegenwind sorgte neben Gewinnmitnahmen der im Handelsverlauf gestiegene Yen, parallel zu leicht höheren Renditen japanischer Anleihen. Auslöser waren Preisdaten: Im Januar waren die Verbraucherpreise in Japan um 2,0 Prozent und damit stärker als mit 1,8 Prozent von Ökonomen geschätzt gestiegen. Am Markt sorgte das für leichte Spekulationen darüber, dass die japanische Notenbank ihre immer noch ultraexpansive Geldpolitik Richtung Straffung überdenken könnte.

Erneut seien unter anderem Aktien mit niedrigen Bewertungen verkauft worden, hiess es. Grund sei der für viele Akteure enttäuschend ausgefallene Plan der Regierung zur Steigerung der Unternehmensbewertungen. Dem Plan fehle es an Details in Bezug auf steuerliche und andere Vergünstigungen, die die Unternehmen für Fortschritte bei der Steigerung der Aktionärsrenditen und des Unternehmenswertes erhalten sollten.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX