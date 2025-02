ATX und DAX in Rot erwartet -- Börsen in Fernost im Plus

Der heimische und der deutsche Aktienmarkt dürften mit Verlusten in den Donnerstagshandel starten. Am Donnerstag tendieren die asiatischen Aktienindizes aufwärts.

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt wird am Donnerstag sehr schwach erwartet.

Der ATX fällt in vorbörslichen Indikationen zeitweise um 0,85 Prozent auf 4.194 Punkte. Am Mittwoch schloss er 2,96 Prozent fester bei 4.229,96 Zählern.

Auf einen interessanten Handelstag stellen sich Händler am Donnerstag ein. Die mit Spannung erwarteten Zahlen von NVIDIA werden nicht mehr als großer Kurstreiber für Techwerte gesehen. NVIDIA habe zwar die Erwartungen erneut übertroffen, diesmal aber mit dem kleinsten Abstand zu den Schätzungen. Dies sei ein Zeichen, dass der Markt die Aktien korrekt bepreise, so ein Händler.

Thema dürfte erneut das Thema Trump-Zölle sein, nachdem der US-Präsident am Vorabend 25-Prozent-Zölle auf die EU angekündigt hat. In Europa steht eine Flut von Quartalszahlen im Fokus. Nach den zumeist sehr positiven Überraschungen am Vortag sind die Erwartungen nun hoch.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex wird am Donnerstag mit Verlusten erwartet.

Der DAX zeigt sich vorbörslich zeitweise um 0,53 Prozent tiefer bei 22.672 Punkten. Am Vortag ging er 1,71 Prozent höher bei 22.794,11 Punkten in den Feierabend.

Nach dem starken Vortag zeichnet sich im DAX am Donnerstag zunächst kein weiterer Vorstoß auf seinen jüngsten Rekord ab. US-Präsident Donald Trump hat Zölle in Höhe von 25 Prozent für Einfuhren aus der Europäischen Union angekündigt - "für Autos und alle anderen Dinge". Die offizielle Bekanntgabe soll sehr bald folgen.

WALL STREET

An der Wall Street zeigten sich zur Wochenmitte unterschiedliche Tendenzen.

Der Dow Jones ging 0,43 Prozent tiefer bei 43.434,29 Punkten aus dem Handel.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite schloss daneben mit einem Plus von 0,26 Prozent bei 19.075,26 Indexpunkten.

Im Vorfeld der mit Spannung erwarteten Quartalszahlen von NVIDIA zeigten sich Anleger unentschlossen. Für etwas Zurückhaltung sorgten die immer neuen Zoll-Ankündigungen der US-Regierung. So müssen die geplanten Importzölle von 25 Prozent auf Waren aus Mexiko und Kanada nun doch noch verhandelt werden. Am Montag hatte US-Präsident Trump erklärt, die Zölle würden wie geplant Anfang März eingeführt. Für EU-Waren sollen Zölle von 25 Prozent fällig werden. Derweil prüft das US-Handelsministerium auch die Einführung von Zöllen auf weltweite Kupferimporte in die USA, und begründet dies mit der nationalen Sicherheit.

Der Fokus lag aber vor allem auf den Zahlen für das vierte Quartal von NVIDIA, die nach der Schlussglocke bekannt gegeben werden. Technologieaktien, insbesondere solche im Bereich künstliche Intelligenz (KI), standen zuletzt unter Druck, da die Investoren zunehmend nervös wegen der hohen Bewertungen des Sektors werden. Der technologielastige NASDAQ-Composite hat zuletzt vier Handelstage in Folge verloren. Die NVIDIA-Zahlen sind ein Gradmesser dafür, wie es um das rasante Wachstum bei KI bestellt ist. "Was der Chiphersteller über die Aussichten für das nächste Jahr zu sagen hat, hat die Macht, die Märkte zu bewegen, insbesondere angesichts der vielen Bedenken bezüglich Trumps neuer Beschränkungen für chinesische Investitionen und der Entwicklungen bei Deepseek und seinem Bestreben, ein neues KI-Modell auf den Markt zu bringen", sagt AJ-Bell-Analyst Danni Hewson.

ASIEN

Die Börsen in Fernost verbuchen im Donnerstagshandel kleine Gewinne.

In Japan hält sich der Nikkei 225 gegen 7:45 Uhr unserer Zeit mit 0,3 Prozent im Plus bei 38.256 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland steht der Shanghai Composite zu gleichen Zeit um 0,1 Prozent höher bei 3.384 Zählern.

Der Hang Seng steigt unterdessen um 0,27 Prozent auf 23.853 Einheiten.

Die weltweit mit Spannung erwarteten Quartalszahlen von NVIDIA sorgen für keinen stärkeren Impuls, zumal auch die NVIDIA-Aktie nachbörslich darauf nur moderat reagierte. Das KI-Flaggschiff hatte gute Zahlen präsentiert und einen Ausblick abgegeben, der die Erwartungen des Marktes übertraf.

Derweil dürften Sorgen vor globalen Handelshemmnissen schon eher auf die Stimmung drücken. Auf der ersten Kabinettssitzung seiner Regierung sagte US-Präsident Donald Trump, US-Zölle auf die EU sollten "generell" 25 Prozent betragen und würden "sehr bald" angekündigt. Ein Sprecher der EU-Kommission, sagte darauf, die EU werde "entschlossen und unverzüglich gegen ungerechtfertigte Hindernisse für den freien und fairen Handel reagieren....".

An den chinesischen Aktienmärkten hieß es, die Marktteilnehmer warteten auf die jährliche Plenarsitzung des Nationalen Volkskongresses und auf die Politische Konsultativkonferenz des chinesischen Volkes, die in der kommenden Woche beginnen. Dann dürfte die Wachstumsziele Pekings für das laufende Jahr bekannt gegeben werden und weitere wirtschaftliche Rahmendaten.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX