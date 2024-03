Verkürzte Karwoche: ATX vorbörslich im Minus -- DAX stabil erwartet -- Asiens Börsen mehrheitlich schwächer

Der heimische Markt wird zur Wochenmitte leichter erwartet. Der deutsche Leitindex dürfte auf Rekordkurs bleiben. Die Märkte in Fernost präsentierten sich am Mittwoch uneins.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt wird zur Wochenmitte in Rot erwartet.

Der ATX bewegt sich rund eine Stunde vor Handelsstart in der Verlustzone.

Einige Marktteilnehmer haben ihre Aktivitäten in der verkürzten Karwoche bereits zurückgefahren und manche dürften sich wegen der Osterfeiertage schon ins lange Wochenende verabschieden.

Am Karfreitag, wenn an den meisten europäischen und an den US-Börsen nicht gehandelt wird, rückt dann der PCE Index, das von der US-Notenbank bevorzugte Inflationsmaß, in den Fokus der Anleger.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex dürfte am Mittwoch weiter auf Rekordkurs bleiben.

Der DAX bewegt sich vorbörslich um seinen Vortagesschlusskurs.

Auch nach der jüngsten Rekordrally und sechs Tagen in Folge mit einem Plus bleiben Gewinnmitnahmen im DAX offenbar zunächst kein Thema. Der deutsche Leitindex dürfte auch zur Wochenmitte wieder an seinen Vortagesrekord heranrücken. Aus Übersee und Asien gibt es gemischte Vorgaben: An der Wall Street setzte sich die Atempause den dritten Tag hintereinander fort, nachdem die wichtigsten Indizes vergangenen Donnerstag auf Rekordstände geklettert waren. Der japanischen Nikkei 225 legte dagegen mehr als ein Prozent zu und kehrte damit wieder zurück an die Marke von 41.000 Punkten, der in der Vorwoche erstmals übertroffen hatte.

WALL STREET

Nach einer zweitägigen Konsolidierung auf hohem Niveau hielten sich Anleger auch am Dienstag an den US-Börsen zurück.

Der Dow Jones Index bewegte sich zum Start kaum. Nachdem er zwischenzeitlich deutlicher im Plus notiert hatte, stand er zum Handelsende 0,08 Prozent tiefer bei 39.282,59 Punkten. Der NASDAQ Composite startete derweil fester, verlor im Verlauf aber ebenfalls seine Zuwächse und beendete den Handel mit einem Minus von 0,42 Prozent bei 16.315,70 Zählern.

Am US-Anleihemarkt geben die Renditen wieder nach, das verleiht den Aktienkursen etwas Auftrieb. Zu grösseren Ausschlägen und neuen Rekordmarken kam es am Dienstag aber nicht - Händler verwiesen auf das Fehlen von stärkeren Impulsen.

Auf Unternehmensseite zog Tesla das Interesse auf sich. Einem Bericht der italienischen Zeitung "Il Sole 24 Ore" zufolge hat das italienische Industrieministerium Gespräche mit dem Autobauer über eine Produktion von Elektro-Nutzfahrzeugen in Italien geführt. Daneben richteten sich die Blicke der Anleger auf den Logistikriesen United Parcel Service (UPS), der an diesem Dienstag Investoren und Analysten zu einem Treffen geladen hatte. Vorbörslich hatte der Konzern bereits Ziele für das Jahr 2026 ausgegeben.

ASIEN

Die Börsen in Asien finden zur Wochenmitte keine gemeinsame Richtung.

In Tokio gewinnt der japanische Leitindex Nikkei 225 gegen 07:00 MEZ 1,40 Prozent auf 40.965,08 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite derweil 0,37 Prozent tiefer bei 3.020,15 Zählern. In Hongkong verliert der Hang Seng 0,94 Prozent auf 16.461,49 Einheiten.

Die asiatischen Börsen finden auch am Mittwoch keine klare Richtung. Kurz vor dem Quartalsende und am Freitag anstehenden US-Inflationsdaten halten sich Investoren eher zurück. Die neuen Inflationsdaten könnten für die von der US-Notenbank avisierten Zinssenkungen im Jahresverlauf maßgeblich sein.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX