ATX etwas fester -- DAX gibt leicht nach -- Börsen in Asien letztlich mit gemischten Vorzeichen

Der heimische Markt zeigt sich am Donnerstag mit leicht positiver Tendenz, während der deutsche Leitindex Verluste hinnehmen muss. Die Indizes in Fernost wiesen am Donnerstag keine einheitliche Richtung aus.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt kommt am Donnerstag nur leicht voran.

Der Leitindex ATX stand kurz nach Handelsbeginn bei 3.435,67 Punkten und damit nur 0,08 Prozent im Minus. Mittlerweile legt er etwas zu.

Der Markt hätte sich gerade eben von den Inflationssorgen verabschiedet, da dränge das Thema Tapering erneut auf den Plan, sagen Händler. So hatte am Vorabend auch Randal Quarles, stellvertretender Vorsitzender der US-Notenbank für die Bankenaufsicht, gesagt, er sei offen für eine Debatte über eine Verringerung der Anleihekäufe. Wegen der hohen Aktienbewertungen werde der Markt daher weiter argwöhnisch auf jede Äußerung aus der Notenbank achten. Ein Indikator dafür könnten sogar die wöchentlichen US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe am Nachmittag sein. Der Markt dürfte deutlich unter den Schätzungen liegende Zahlen begrüßen, da sie ein Zeichen seien, dass Arbeitnehmer an die Arbeit zurückkehren.

Auf Unternehmensebene rückten am heimischen Markt EVN mit präsentierten Halbjahreszahlen, CA Immo mit Erstquartalszahlen und die STRABAG mit Auftragszahlen ins Blickfeld der Akteure.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex zeigt sich im Donnerstagshandel im Minus.

Der DAX verlor zur Eröffnung 0,2 Prozent auf 15.419,20 Zähler und verbleibt auch anschließend in der Verlustzone.

Wie bereits in der Vorwoche und Mitte April tut sich der DAX schwer an der Hürde von 15.500 Punkten. Nach dem Rekordhoch vom Dienstag bei 15'568 Punkten blieben Anschlusskäufe bislang aus. Auch von der Wall Street kommt kein frischer Wind. Die Chartexperten der UBS sehen die "Bullen" im DAX aber mit Oberwasser, solange die exponentielle 50-Tage-Linie als mittelfristiges Trendbarometer bei aktuell rund 15.044 Punkten nicht fällt.

"Einmal mehr zeigt sich, dass das derzeit zu beobachtende Momentum nicht ausreicht, um die Gewinnstrecke nochmals (deutlich) auszubauen", schrieben indes die Analysten der Landesbank Helaba in ihrem Tagesausblick. "Angesichts verschiedener Warnsignale seitens der Charttechnik nimmt die Gefahr erneuter Rücksetzer wieder zu."

WALL STREET

Anlegern an der Wall Street geht am Mittwoch die Luft aus.

Der Dow Jones eröffnete den Mittwochshandel höher, gab die Gewinne anschließend ab, konnte den Handel aber mit einem marginalen Plus von 0,03 Prozent bei 34.323,05 Punkten beenden. Der NASDAQ Composite startete stärker und konnte die Gewinne im Laufe des Tages halten. Er beendete den Handel 0,59 Prozent höher bei 13.738,00 Indexpunkten.

An der Wall Street machte sich die Überzeugung breit, dass die Federal Reserve und andere Notenbanken der Wirtschaft weiter ihre Unterstützung angedeihen lassen werden. Der Markt war von der Sorge erfüllt, dass die steigende Inflation eine Zinswende provozieren könnte. Teilnehmer sehen in den aktuellen Gewinnen auch eine kleine Gegenbewegung, nachdem der Markt am Dienstag ins Minus gedreht hatte. Verschiedene Notenbanker hatten in jüngster Zeit betont, dass die Zeit für eine geldpolitische Umkehr noch nicht gekommen sei. "Alle diese Signale von der Fed zeigen, dass es keine Eile gibt, die Liquidität auszutrocknen", sagt Chefvolkswirt Savvas Savouri von Toscafund Asset Management.

ASIEN

An den wichtigsten asiatischen Börsen war am Donnerstag keine einheitliche Richtung zu erkennen.

In Tokio verlor der Nikkei bis zur Schlussglocke 0,33 Prozent auf 28.549 Einheiten.

Der Shanghai Composite auf dem chinesischen Festland legte daneben letztlich um 0,43 Prozent auf 3.608,85 Stellen zu. In Hongkong waren beim Hang Seng derweil Verluste in Höhe von schlussendlich 0,18 Prozent zu sehen. Der Index stand bei 29.113.20 Punkten.

Ohne klaren Trend haben sich die asiatischen Aktienmärkte am Donnerstag präsentiert. Die Erleichterung, dass keine unmittelbaren geldpolitischen Straffungen trotz der steigenden Inflation anstehen, weicht immer mehr der Erkenntnis, dass dieser Moment aber nicht mehr allzu fern sein wird. Mit Randal Quarles hat nun ein weiterer Vertreter der US-Notenbank eine Diskussion über ein Zurückfahren der Wertpapierkäufe in den kommenden Monaten angeregt. Wenig Gründe zur Hebung der Stimmung an den Börsen lieferten die ersten direkten Gespräche zwischen den Handelsbeauftragten der USA und Chinas seit dem Amtsantritt von US-Präsident Joe Biden. Konkrete Hinweise auf eine Aufhebung der gegenseitigen Zölle gab es nicht.

