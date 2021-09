ATX freundlich erwartet -- DAX vor festem Start -- Märkte in Fernost uneinig

Am heimischen Markt dürfte es am Montag freundlich zugehen, während auch der DAX höher erwartet wird. Die Börsen in Asien tendieren zum Wochenauftakt in verschiedene Richtungen.

AUSTRIA

Anleger in Wien dürften sich am Montag wieder etwas aus ihrer Deckung wagen.

Der ATX wird vorbörslich freundlich gesehen.

Im Blick steht am Montag der Ausgang der Bundestagswahlen in Deutschland. Wie erwartet, haben sich SPD und CDU/CSU ein Kopf-an-Kopf-Rennen geliefert, das die SPD mit kleinem Vorsprung für sich entscheiden konnte. Mögliche Regierungskoalitionen sind vor allem Ampel, Jamaika sowie eine Neuauflage der Grossen Koalition, wenngleich letztere als unwahrscheinlich gilt. Daher dürften die Grünen sowie die FDP die Rolle des Königsmachers einnehmen. Mit einer gewissen Erleichterung dürfte an den Börsen zur Kenntnis genommen werden, dass für ein rot-rot-grünes Bündnis die Mehrheit fehlt. Unter Rot-Rot-Grün wären höhere Steuern sowie eine stärkere Regulierung der Wirtschaft bzw. Finanzmärkte zu erwarten gewesen, was die Anleger nicht gerne gesehen hätten. Da das "Schreckgespenst" Rot-Rot-Grün nach der Wahl rechnerisch ausgeschlossen ist, setzen Beobachter auf eine weitgehende Fortsetzung der Politik auf Bundesebene. Analysten stellen sich auf schwierige und langfristige Koalitionsverhandlungen ein. Diese dürften die Börse nur am Rande interessieren, da mit einem radikalen Politikschwenk nicht zu rechnen ist.

DEUTSCHLAND

Nach der Bundestagswahl wird der DAX leicht im Plus erwartet.

Der DAX bewegt sich im vorbörslichen Geschäft auf grünem Terrain.

Der deutsche Leitindex wird am Montag nach dem Wahlsieg der SPD bei der Bundestagswahl etwas höher erwartet. Nach dem vorläufigen Ergebnis sind die Sozialdemokraten mit Olaf Scholz die stärkste Partei. Trotzdem reklamierte am Wahlabend nicht nur Scholz, sondern auch Armin Laschet von der CDU den Auftrag zur Regierungsbildung für sich. Beide streben eine Koalition mit Grünen und FDP an. Es zeichnen sich zunächst schwierige Koalitionsverhandlungen ab.

"An den Finanzmärkten wird der Wahlausgang gelassen aufgenommen werden", kommentierte Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank am Morgen. "Ein Linksbündnis scheidet aus. Das größte Risiko ist aus Finanzmarktsicht somit ausgeräumt. Damit steht aber auch fest: Mit einem deutlichen Bruch der bisherigen Regierungsarbeit ist nicht zu rechnen."

WALL STREET

Die US-Börsen beendeten den Freitagshandel kaum verändert.

Der US-Leitindex Dow Jones schloss bei 34.798,00 Punkten um nur 0,1 Prozent höher, nachdem er zum Start bei 34.762,31 Punkten marginale 0,01 Prozent im Minus gelegen hatte. Der NASDAQ Composite ging bei 15.047,70 Einheiten um 0,03 Prozent tiefer ins Wochenende. Er hatte den den Handel 0,60 Prozent leichter bei 14.961,61 Zählern eröffnet und sich im Verlauf an die Nulllinie herangepirscht.

Börsianer begründeten die Zurückhaltung unter anderen mit einer Mahnung der chinesischen Zentralbank, die sich abermals kritisch zu Kryptowährungen äußerte. Alle Transaktionen seien illegal, stellte die People's Bank of China fest.

Für zusätzliche Belastung sorgte weiter die Unsicherheit um Evergrande, hieß es. Der chinesische Immobilienkonzern hat nach wie vor mit Zahlungsproblemen zu kämpfen. Die zuletzt etwas abgeebbte Unsicherheit über die Zukunft des hoch verschuldeten chinesischen Immobilienriesen lebte wieder auf, nachdem das Unternehmen eine Frist für eine fällige Zinszahlung an US-Dollar-Anleihegläubiger am Donnerstag verstreichen ließ.

Am Vortag hatte die Wall Street auch davon profitiert, dass vielen Experten zufolge von der Krise um Evergrande keine systemischen Risiken ausgehen dürften. Seema Shah, Chefstrategin bei Principal Global Investors, sah neben Evergrande aber noch tiefer liegende Ursachen für die Marktschwäche: "Der Markt ist im Moment sehr anfällig für jede Art von Schock, weil sich das Wachstum verlangsamt und die Bewertungen überzogen erscheinen."

Die Börsen waren in dieser Woche von der Befürchtung erschüttert worden, dass der mögliche Zusammenbruch von Evergrande auf die globalen Märkte übergreifen und die sich ohnehin schon eintrübenden Aussichten für das globale Wachstum noch verstärken könnte. "Es handelt sich um eines der größten Unternehmen in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt, und wenn etwas das chinesische Wachstum bremst, wird es auch das globale Wachstum bremsen", sagte Shah.

Überraschend starke Daten zu den Neubauverkäufen im August setzten in dieser Gemengelage keine Akzente.

ASIEN

An den asiatischen Märkten sind sich die Anleger zu Wochenbeginn uneinig.

Der japanische Leitindex Nikkei zeigt sich quasi unverändert bei 30.249,51 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland fällt der Shanghai Composite um 0,87 Prozent auf 3.581,46 Stellen zurück. Der Hang Seng kann derweil 0,43 Prozent zulegen auf 24.297,36 Einheiten.

Übergeordnet schwelt weiter die Krise um den wankenden Immobilien-Konzern China Evergrande, die allerdings von den Märkten in den Hintergrund gedrängt wurde.

