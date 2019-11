ATX leichter -- DAX im Plus -- Asiens Börsen letztlich ohne gemeinsame Tendenz

Die heimische Börse präsentiert sich am Mittwoch mit roten Vorzeichen. Am deutschen Aktienmarkt sorgen die Entspannungssignale im Handelsstreit für Aufschläge. Die Märkte in Fernost fanden keine gemeinsame Richtung.

AUSTRIA

Mit leichten Abgaben zeigt sich der heimische Aktienmarkt zur Wochenmitte.

Der Leitindex ATX hatte am Vortag bereits kräftige Verluste verzeichnet, und zeigt sich am Mittwoch erneut etwas schwächer.

Ungeachtet einer positiven Stimmung an den europäischen Leitbörsen präsentiert sich der ATX weiterhin unter seinem Vortagesschlusskurs. International unterstützen die Hoffnungen auf einen baldigen Abschluss eines Teilabkommens im Handelsstreit zwischen den USA und China.

Auf Unternehmensebene steht am heimischen Markt die Vienna Insurance Group mit präsentierten Geschäftszahlen im Fokus. Der Versicherungskonzern konnte heuer in den ersten drei Quartalen den Konzerngewinn im Vergleich zum Vorjahr um fast zehn Prozent steigern.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt profitiert am Mittwoch von positiven Signalen im Handelsstreit.

Der DAX eröffnete am 0,41 Prozent höher bei 13.291,09 Punkten, fiel zwischenzeitlich an die Nulllinie zurück, kann inzwischen aber wieder zulegen.

Nach einem freundlichen Börsenstart zur Wochenmitte haben die Anleger gleich wieder etwas auf die Bremse getreten. Hinweise auf den bevorstehenden Abschluss eines Teilabkommens im US-chinesischen Handelskonflikt hatten zunächst den Leitindex DAX näher an sein Jahreshoch bei aktuell 13.374 Punkten geschoben.

US-Präsident Donald Trump zufolge steht im Handelskrieg mit China der Abschluss eines Teilabkommens unmittelbar bevor. "Wir sind in den letzten Geburtswehen eines sehr wichtigen Abkommens", sagte Trump. Die Gespräche liefen "sehr gut".

Am Vortag hatte der US-Leitindex Dow Jones nach diesen Meldungen bereits eine weitere Bestmarke erreicht. Der starke Gewinnzuwachs der US-Indizes auf Jahressicht sei angesichts einer immer langsamer wachsenden Wirtschaft schon ein starkes Stück, sagte Marktanalyst Clemens Schmale von Godmode Trader. Es sei aber nicht ungewöhnlich, dass der Markt aufgrund seiner Erwartung der Wirtschaft voraus ist. Die Performance lasse sich fundamental aber nicht rechtfertigen und auf Dauer gehe so etwas nicht gut, wenn sich die Lage nicht aufhelle. Nun aber gebe es Hoffnung, dass genau das geschieht, wenngleich sich der Aktienmarkt auf sehr dünnem Eis bewege.

Am Donnerstag wird wegen des Feiertags Thanksgiving in den USA nicht gehandelt, das könnte auch schon zur Wochenmitte für ein impuls- und umsatzarmes Aktiengeschäft sorgen. Am Freitag und am Montag stehen in den USA mit dem Black Friday und dem Cyber Monday zwei vorweihnachtliche Shopping-Großereignisse an. An diesen beiden Tagen zeigen sich US-Konsumenten besonders kauffreudig.

WALL STREET

Der US-amerikanische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag tiefer.

Der Dow Jones tendierte zum Start wenig bewegt, drehte anschließend aber klar in die Verlustzone und schloss 0,52 Prozent tiefer bei 27.046,23 Punkten. Der NASDAQ Composite eröffnete etwas höher, gab im Verlauf aber auch ab. Letztlich belief sich sein Minus auf 0,14 Prozent bei 8.292,36 Zählern.

Im Spannungsfeld skeptischer Stimmen aus China zum Handelsstreit und positiver Impulse von den Technologieschwergewichten, ist es am Donnerstag an den US-Börsen etwas nach unten gegangen.

Auf die Stimmung drückte ein Medienbericht, wonach es auf chinesischer Seite Zweifel gibt, dass mit US-Präsident Donald Trump ein langfristiges Handelsabkommen zu erreichen ist. Gleichwohl sollen die Gespräche wie geplant weitergehen, auch wenn das Apec-Treffen in Chile im November wegen innenpolitischer Querelen abgesagt wurde. Dort sollte ein sogenanntes "Phase-1-Abkommen" unterzeichnet werden. Aktuell läuft die Suche nach einem Ersatztagungsort.

US-Präsident Trump hatte darauf noch vor Handelsbeginn getwittert, dass beide Seiten gemeinsam versuchten, einen neuen Platz zu finden, wo das Abkommen unterschrieben werden kann. "Präsident Xi und Präsident Trump werden unterzeichnen", fügte Trump in einem zweiten Tweet hinzu.

Diese Entwicklung schürte Konjunktursorgen und ließ die Zinssenkung der US-Notenbank vom Vorabend als potenzielle Stütze für den Markt etwas in den Hintergrund rücken. Zudem hatte die Fed dabei eine Zinssenkungspause signalisiert, andererseits aber auch klargestellt, dass die Zinsen niedrig bleiben werden. Daneben zeichnete Notenbankpräsident Jerome Powell ein eher durchwachsenes Bild der US-Wirtschaft und betonte die weiter datenabhängige Vorgehensweise. Der US-Arbeitsmarktbericht für Oktober am Freitag könnte hier ein erster Gradmesser sein.

ASIEN

Die Unsicherheit im Handelsstreit hat am Mittwoch die asiatischen Börsen im Zaum gehalten.

Der Nikkei konnte in Japan am Mittwoch leichte Gewinne einfahren und schloss 0,28 Prozent fester bei 23.437,77 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland ging es leicht nach unten, der Shanghai Composite verlor 0,13 Prozent auf 2.903,20 Zähler. In Hongkong legte der Hang Seng derweil 0,15 Prozent auf 26.954,00 Indexeinheiten zu.

Die Unsicherheit im Handelsstreit hat am Mittwoch die asiatischen Börsen im Zaum gehalten. Nachdem US-Präsident Donald Trump am Vorabend mit optimistischen Aussagen die Rekordrally an den New Yorker Börsen weiter befeuerte, ging es in Fernost vor allem in China zögerlicher zu. Investoren trauten dem Braten nur bedingt, hiess es Händlerseite.

"Wir sind in den letzten Geburtswehen eines sehr wichtigen Abkommens", sagte Trump am Donnerstag im Weissen Haus. Die Gespräche liefen "sehr gut". In den festgefahrenen Handelsgesprächen der beiden grössten Volkswirtschaften hatten beide Seiten zuletzt schon häufiger Fortschritte gemeldet, bislang haben diese aber nicht zum Abschluss eines Abkommen geführt.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa