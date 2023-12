Asiens Börsen in Grün

AUSTRIA

Der Wiener Handel zog am Freitag etwas an.

Der ATX startete gut behauptet und zeigte sich im Verlauf mit leichten Gewinnen. Er verabschiedete sich letztlich 0,21 Prozent höher bei 3.407,66 Punkten ins lange Weihnachtswochenende.

Auch an anderen Börsen in Europa gab es vor den Feiertagen kaum mehr Bewegung. Die um 14.30 Uhr veröffentlichten US-Konjunkturdaten wirkten sich ebenfalls nicht merklich im Handel aus. Viele Anleger dürften für heuer ihre Bücher bereits geschlossen haben und nicht mehr aktiv sein, hieß es.

DEUTSCHLAND

Die Anleger in Frankfurt griffen am Freitag vorsichtig zu.

So startete der DAX mit einem geringfügigen Minus und kämpfte sich im weiteren Verlauf auf grünes Terrain vor. Der deutsche Leitindex beendete den Handel 0,11 Prozent fester bei 16.706,18 Zählern.

Im DAX hat sich nach einer zäh verlaufenen Vorweihnachtswoche am Freitag nicht mehr viel getan. Bereits in den vergangenen Handelstagen hatten es die Anleger hierzulande eher ruhig angehen lassen. Seitdem das Börsenbarometer Mitte Dezember seinen Rekord bei 17.003 Zählern erreicht hatte und dann leicht zurückgefallen war, hat sich unter dem Strich kaum noch etwas verändert.

Das liegt auch daran, dass viele Marktteilnehmer bereits ihre Bücher geschlossen haben und in den Urlaub gegangen sind. Und zum Jahresende hin dürfte das Börsengeschehen noch weiter zur Ruhe kommen. "Die Ernte ist eingefahren", schrieb der Analyst Holger Struck von HS Livetrading. Viele Investoren hatten hierzulande bei der Aktienauswahl kurz vor dem Jahresschluss solche Titel im Visier, die 2023 bisher entweder sehr gut oder sehr schlecht gelaufen sind.

WALL STREET

Am Dienstag zeigte sich die Wall Street mit freundlicher Tendenz.

Der Dow Jones Index bewegte sich während der gesamten Sitzung im Plus und schloss denn auch 0,43 Prozent höher bei 37.545,33 Zählern. Der NASDAQ Composite eröffnete ebenfalls höher und ging 0,54 Prozent stärker bei 15.074,57 Punkten in den Feierabend.

Viel Bewegung gab es nicht, an einigen Börsen in Asien und in ganz Europa wird erst am Mittwoch wieder gehandelt. Das Volumen an den US-Börsen fiel vor diesem Hintergrund schwach aus, weswegen die Aussagekraft von Kursbewegungen beschränkt ist.

Die veröffentlichten Daten zum US-Immobilienmarkt zeigten zwar einen weiteren Preisanstieg. Die Erwartungen von Experten wurden allerdings teilweise nicht erfüllt.

Intel legten an der Dow-Spitze zeitweise um 4,5 Prozent zu. Der Chipkonzern wird insgesamt 25 Milliarden US-Dollar investieren, nachdem die dortige Regierung Zuwendungen von 3,2 Milliarden Dollar beschlossen hatte.

ASIEN

Die Börsen in Fernost legen am Mittwoch zu.

In Tokio gewinnt der Nikkei 225 aktuell (7.11 Uhr MEZ) 1,11 Prozent auf 33.674,44 Punkte.

In China dominieren ebenso die Bullen: Auf dem chinesischen Festland zieht der Shanghai Composite um 0,23 Prozent auf 2.905,52 Zähler an. In Hongkong kann der Hang Seng ein Plus von 1,6 Prozent auf 16.601,85 Einheiten verbuchen.

An den Börsen in Asien überwiegen am Mittwoch die positiven Vorzeichen, nachdem die Wall Street am Vorabend etwas fester geschlossen hat. Nach wie vor setzen Anleger auf baldige Zinssenkungen der US-Notenbank. Davon profitieren in Asien vor allem Aktien der Technologiebranche.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX