Corona-Sorgen verschrecken Anleger: ATX knickt vorbörslich ein -- DAX droht Rutsch unter 12.000er Marke -- Asiens Indizes brechen ein

Am letzten Handelstag der Woche dürfte es sowohl am heimischen Markt als auch auf dem deutschen Börsenparkett nochmals steil bergab gehen. An den Handelsplätzen in Fernost kommt es am Freitag unterdessen ebenfalls zum Ausverkauf.

AUSTRIA

An der Wiener Börse zeichnen sich vorbörslich tiefrote Notierungen ab.

Der Leitindex ATX hatte schon zur Eröffnung tief im roten Bereich notiert, konnte am Nachmittag nur kurz ins Plus vorrücken und schloss letztlich 0,35 Prozent schwächer bei 2.959,84 Zählern.

Weiterhin liefern die Ausbreitung des Coronavirus und die zu erwartenden Auswirkungen auf das Wirtschaftswachstum sowie die Lieferketten den Grund für den Abverkauf. Für Beunruhigung sorgt zudem, dass sich der Virus in Südkorea schneller ausbreitet als zuvor in China. Auch in Europa nimmt die Zahl der Infizierten weiter zu.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt herrscht wegen des Coronavirus weiter Alarmstimmung.

Der DAX bricht vorbörslich ein.

Der Kursrutsch aus Sorge vor einer Coronavirus-Pandemie kennt auch am Freitag kein Halten. Mit einem Verlust von bisher rund 9 Prozent in vier Tagen erleben die Anleger ohnehin die schwärzeste Woche seit Beginn der Griechenland-Schuldenkrise im Sommer 2011. Das Rekordhoch aus der Vorwoche bei 13.795 Punkten scheint in der aktuellen Panik am Markt so schnell nicht wieder erreichbar.

Das neuartige Coronavirus breitet sich nicht nur in Deutschland immer stärker aus. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) warnte am Donnerstag, der neue Erreger habe "pandemisches Potenzial" und könnte ohne die richtigen Massnahmen "ausser Kontrolle geraten". Auch wenn medizinische Fachleute wie der Vorsitzende des Weltärztebundes, Frank Ulrich Montgomery, daran erinnern, dass bei der weit überwiegenden Anzahl der Infizierten nur erkältungsähnliche Symptome auftreten - die Folgen für die Wirtschaft sind schon jetzt unabsehbar. Die Experten der Investmentbank JPMorgan rechnen aktuell erst Mitte März mit einem Höhepunkt der Erkrankungswelle - allerdings mit aller Vorsicht. Zu unterschiedlich und schwer vorhersehbar sei die Ausbreitung je nach Bevölkerungsdichte, medizinischem und hygienischem Standard oder auch nur dem Wetter.

Zum Wochenschluss liefern VW, Munich Re und BASF ihre Zahlen für 2019, an der Börse dürfte aber vor allem verstärkt auf die Ausblicke der Unternehmen geschaut werden.

WALL STREET

Die Angst vor der Pandemie sorgte weiter für starke Verunsicherung an den Handelsplätzen in den USA.

Der Dow Jones fiel bereits zum Start zurück. Auch im weiteren Handelsverlauf bewegt er sich auf rotem Terrain. Er beendete den Handel mit einem deutlichen Abschlag von 4,44 Prozent bei 25.761,18 Punkten. Der Techwerte-Index NASDAQ Composite verbuchte zur Eröffnung ebenfalls heftige Abschläge und hielt sich anschließend auf diesem Niveau. Er schloss 4,61 Prozent unter seinem Vortagesschlusskurs bei 8.566,48 Zählern.

Nach den am Vortag im Handelsverlauf an der Wall Street gesehenen neuerlichen Kursverlusten aus Angst vor einer Coronavirus-Pandemie blieb auch am Donnerstag die Erholung aus. Ganz im Gegenteil: Die US-Börsen beendeten den Handel mit heftigen Verlusten. Negative Impulse kamen aus Europa, wo Aktienindizes wie der DAX erneut in die Knie gingen. Die Zweitlesung des US-BIP im vierten Quartal 2019, die sowohl dem vorläufig gemeldeten Wert entsprach als auch dem Ökonomenkonsens, verpuffte ebenso wie die übrigen Konjunkturdaten. Neben dem BIP wurde der Auftragseingang für langlebige Wirtschaftsgüter veröffentlicht. Er schrumpfte im Januar deutlich weniger stark als erwartet. Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe lag in der vergangenen Woche derweil etwas höher als erwartet, aber immer noch auf sehr niedrigem Niveau. "Die Daten sind ein Rückspiegel in die Vergangenheit", so ein Händler. Mit dem Coronavirus würden die Karten neu gemischt.

Zur Verunsicherung trugen neben den vor allem außerhalb Chinas steigenden Fallzahlen Meldungen bei wie die über eine Neuinfektion einer zuvor bereits als geheilt entlassenen Patientin in Japan oder über einen in den USA infizierten Mann, bei dem der Ansteckungsweg bislang nicht nachvollziehbar ist.

Derweil mehrten sich die Warnungen von Unternehmen, dass wegen Störungen der Lieferkette vor allem in China als Folge der Virusausbreitung Umsatz- und Gewinnausblicke nicht mehr zu halten sind. Prominentestes Beispiel war Microsoft, nachdem vor einigen Tagen bereits Apple eine entsprechende Warnung gegeben hatte.

ASIEN

Am letzten Handelstag der Woche stehen die asiatischen Indizes enorm unter Druck.

In Japan notierte der Nikkei schlussendlich 3,67 Prozent im Minus auf 21.142,96 Punkten.

Während es auf dem chinesischen Festland für den Shanghai Composite um 3,38 Prozent auf 2.890,09 Indexeinheiten nach unten geht, büßt der Hang Seng 2,86 Prozent ein auf 26.012,55 Zähler.

Das Coronavirus ist weltweit auf dem Vormarsch und die Börsen beschleunigen ihre Talfahrt - so auch in Asien am Freitag. Immer deutlicher preisen Anleger einen massiven durch die Epidemie ausgelösten Konjunktureinbruch ein. Die Ratingagentur Moody's geht noch einen Schritt weiter, die Kreditwächter rechnen mit einer globalen Rezession. Der japanische Ministerpräsident Shinzo Abe reagierte auf den drohenden Konjunkturabschwung und kündigte Schritte zu dessen Vermeidung an.

Doch gehen solche Ankündigungen in der allgemeinen Baisse-Stimmung unter - auch deutlich besser als erwartet ausgefallene Industriedaten in Japan für Januar können die Stimmung nicht heben. "Die Angst vor einer Verbreitung des Coronavirus hat den Globus in voller Breite erfasst, weil die Fallzahlen außerhalb Chinas steigen", sagen die DBS-Analysten Chang Wei Liang und Eugene Leow.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa - AFX