ATX zurückhaltend -- DAX erklimmt neues Rekordhoch -- Asiens Märkte schließen tiefer

AUSTRIA

In Wien geht es am Mittwoch zunächst leicht bergab.

Der ATX verlor kurz nach Start marginale 0,03 Prozent auf 3.395,66 Zähler. Auch weiterhin hält er sich knapp in Rot.

Die Wiener Börse hat am Mittwoch den Handel mit leichterer Tendenz aufgenommen. Vor den am Donnerstag zur Veröffentlichung anstehenden US-Inflationszahlen könnten sich die Anleger mit Aktienengagements weiterhin zurückhalten, hieß es von Marktbeobachtern.

Am heimischen Aktienmarkt rückten auf Unternehmensebene der Flughafen Wien AG mit präsentierten Geschäftszahlen ins Blickfeld. Der Airport kann auf ein starkes Jahr 2023 zurückblicken.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex kann am Mittwoch den fünften Tag in Folge neue Rekordstände erklimmen.

Der DAX gewann zum Handelsstart 0,08 Prozent auf 17.569,61 Punkte und sprang damit schon am Morgen auf ein neues Rekordhoch. Er tendiert auch weiterhin höher.

Die Rekordjagd am deutschen Aktienmarkt ist auch zur Wochenmitte weitergegangen. Der DAX erreichte am Mittwoch im frühen XETRA-Handel den fünften Tag in Folge eine Bestmarke. In der Spitze ging es allerdings nur noch um wenige Punkte aufwärts auf 17.573 Zähler.

"Der Aktienmarkt treibt die Anleger, die auf eine Korrektur setzen, weiter vor sich her", sagt der Marktanalyst Konstantin Oldenburger vom Broker CMC Markets. Lediglich rund zweieinhalb Prozent trennen den deutschen Leitindex noch von 18.000 Punkten, die der Experte als nächstes Ziel bezeichnet.

"Rücksetzer werden zum Einstieg genutzt, was darauf schliessen lässt, dass Marktteilnehmer wenig Sorge vor einer bevorstehenden Konsolidierung oder Korrektur haben", merkte die Landesbank Helaba zur Aktien-Rally an. "Sie wollen vielmehr die Chance auf weitere Kursgewinne nicht verpassen".

WALL STREET

Anleger an der Wall Street zeigten sich am Dienstag uneins.

Der Dow Jones Index kämpfte mit Gewinnmitnahmen und verlor am Dienstag 0,25 Prozent auf 38.972,48 Punkte. Der NASDAQ Composite legte unterdessen weiter zu und verabschiedete sich mit einem Plus von 0,37 Prozent bei 16.035,30 Zählern.

Die US-Börsen präsentierten sich am Dienstag uneinheitlich, blieben aber auf hohem Niveau. Nachdem am Freitag neue Höchststände erreicht wurden, hatten sich die wichtigsten US-Indizes zu Wochenbeginn nur wenig bewegt. Das könnte bis Donnerstag so bleiben, denn dann stehen die Inflationsdaten der weltgrößten Volkswirtschaft auf der Agenda. Am Freitag richtet sich der Blick zudem auf den ISM-Indikator aus der Industrie, der wichtige Hinweise auf den konjunkturellen Zustand der US-Wirtschaft gibt. Kurz nach dem Börsenauftakt stehen Daten des Conference Board zum Verbrauchervertrauen an. Wesentlich einflussreicher sind allerdings die Inflations- und ISM-Daten im Wochenverlauf, denn sie können sich stärker auf die geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank Fed auswirken.

Die Hoffnungen auf rasche Zinssenkungen haben sich bereits in den Zeitraum Mai/Juni nach hinten verschoben. Grund ist die zwar rückläufige, aber weiter hohe Teuerung bei zugleich robusten US-Wirtschafts- und Arbeitsmarktdaten. Sollte es nun, wie von einigen Experten erwartet, im Januar tatsächlich einen Preisschock gegeben haben, wäre dies, zusammen mit Verbesserungen beim ISM-Industrie-Index, ein weiterer Rückschlag für jene, die auf rasche und kräftige Zinssenkungen setzen.

ASIEN

Am Mittwoch verbuchten die wichtigsten asiatischen Indizes Abschläge.

In Tokio verlor der Nikkei 225 schlussendlich marginale 0,08 Prozent auf 39.208,03 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland büßte der Shanghai Composite letztlich 1,91 Prozent ein auf 2.957,85 Einheiten. Der Hang Seng gab indes 1,51 Prozent ab auf 16.536,85 Stellen.

In China warteten die Akteure sehnsüchtig auf weitere staatliche Stimuli für die Wirtschaft des Landes. Die Hoffnungen sind dabei auf den nächste Woche stattfindenden Volkskongress gerichtet.

In Hongkong bremsten Kursverluste im Immobiliensektor. Country Garden Holdings sieht sich mit einem Liquidationsantrag gegen das Unternehmen konfrontiert. Dem bereits seit geraumer Zeit mit finanziellen Engpässen kämpfenden Bauträger wird von Ever Credit die Nichtzahlung eines Terminkredits vorgeworfen.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX