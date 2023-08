Asiens Börsen verbuchen Gewinne

An den Märkten in Fernost dominieren am Montag die Bullen. Der heimische und der deutsche Aktienmarkt konnten am Freitag zwischenzeitliche Gewinne nicht halten und schlossen nur noch leicht im Plus. Die US-Börsen zeigten sich vor dem Wochenende mit leicht positiver Tendenz.

AUSTRIA

Anleger in Wien zeigten sich vor dem Wochenende erneut zurückhaltend.

Der ATX gewann kurz nach Handelsbeginn hinzu und blieb dann über weite Strecken des Handelstages im Plus. Letztlich fiel der ATX dann aber etwas zurück und ging nur noch 0,16 Prozent fester bei 3.098,91 Zählern ins Wochenende.

Der Vorsitzende der US-Notenbank Fed, Jerome Powell, hat die Tür für weitere Leitzinserhöhungen offen gelassen. "Die US-Notenbank ist bereit, die Zinssätze bei Bedarf weiter anzuheben", sagte Powell auf der Notenbank-Konferenz in Jackson Hole. Man werde die Kreditkosten hochhalten, bis die Inflation auf einem nachhaltigen Weg in Richtung des Inflationsziels sei. Die Aussagen von Powell wurden von Anlegern eher mit Ernüchterung aufgenommen, die internationalen Aktienmärkte gaben in einer ersten Reaktion leicht nach.

Der deutsche Aktienmarkt präsentierte sich am Freitag stabil.

Der DAX startete etwas tiefer und drehte anschließend in die Gewinnzone. Am späten Nachmittag rutschte das deutsche Börsenbarometer dann ins Minus, schaffte bis zum Handelsende jedoch noch knapp den Sprung ins Plus und ging 0,07 Prozent höher bei 15.631,82 Punkten in den Feierabend.

Die Aussagen des Fed-Chefs Jerome Powell anlässlich des Notenbanker-Treffens im amerikanischen Jackson Hole (Wyoming) konnten Anleger nicht beruhigen, eine weitere Zinserhöhung der Fed im September kann weiterhin nicht ausgeschlossen werden, was die Kauflaune der Anleger merklich dämpfte.

Die Blicke richteten sich zudem auf den ifo-Geschäftsklimaindex. Das Geschäftsklima in Deutschland hat sich im August deutlicher als erwartet eingetrübt, woran sowohl Lagebeurteilung als auch Geschäftserwartungen Anteil hatten. Der ifo-Geschäftsklimaindex sank auf 85,7 (Juli revidiert: 87,4) Punkte. Es war der vierte Rückgang in Folge. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten einen Rückgang auf 86,6 prognostiziert. Für Juli waren vorläufig 87,3 Punkte genannt worden.

WALL STREET

Die US-Börsen konnten am Freitag zulegen.

Der Dow Jones Index bewegte sich überwiegend in der Gewinnzone und verteuerte sich zum Sitzungsende um 0,73 Prozent auf 34.346,90 Punkte. Der NASDAQ Composite zeigte sich freundlich und legte um 0,94 Prozent auf 13.590,65 Zähler zu.

Im Fokus der Anleger stand kurz nach Handelsbeginn die mit Spannung erwartete Rede des US-Notenbankchefs Jerome Powell auf dem Treffen der Notenbanker in Jackson Hole. Dieser hielt sich hinsichtlich der künftigen Geldpolitik der Fed alle Optionen offen. Jedoch wurden Einlassungen Powells zur Inflation am Markt als eher falkenhaft aufgenommen, was die Börsen kurzzeitig ins Minus drückte.

Die US-Notenbank wird bezüglich weiterer Zinsanhebungenv vorsichtig vorgehen, so US-Notenbankchef Jerome Powell in seiner Rede. Die Wirkung der bisherigen Zinsschritte sei noch nicht voll in der Wirtschaft angekommen. "Wir werden vorsichtig vorgehen, wenn wir entscheiden, ob wir die Geldpolitik weiter straffen oder stattdessen den Leitzins konstant halten und weitere Daten abwarten", so Powell.

Zwei Monate mit guten Inflationsdaten sind Powell zufolge aber nicht genug, um sicher zu sein, dass sich die Inflation dauerhaft in Richtung des Fed-Ziels von 2 Prozent bewege. Die Inflation sei zwar gesunken, aber immer noch zu hoch, weshalb die Fed noch einen weiten Weg zu gehen habe. "Wir sind bereit, die Zinsen weiter anzuheben, wenn dies angemessen ist, und wir beabsichtigen, die Politik auf einem restriktiven Niveau zu halten, bis wir zuversichtlich sind, dass sich die Inflation nachhaltig auf unser Ziel zubewegt", so Powell.

"Er (Powell) sagt, dass die Arbeit noch nicht getan ist", so Joe Ferrera, Anlagestratege bei Gateway Investment Advisers. "Es scheint, dass die Wirtschaft für ihn ein wenig zu heiß läuft, also denke ich, dass das etwas mehr hawkish als dovish ist".

Konjunkturseitig hat sich die Stimmung bei den für die US-Wirtschaft besonders wichtigen US-Verbraucher im August eingetrübt. Der an der Universität Michigan berechnete Index für die Verbraucherstimmung fiel auf 69,5 von 71,6 Ende Juli.

ASIEN

Die Börsen in Fernost verbuchen zum Wochenstart Gewinne.

In Tokio legt der japanische Leitindex Nikkei gegen 07:00 MESZ 1,65 Prozent auf 32.146,09 Zähler zu.

Auf dem chinesischen Festland gewinnt der Shanghai Composite derweil 2,30 Prozent auf 3.134,44 Einheiten hinzu. In Hongkong geht es für den Hang Seng um 1,70 Prozent auf 18.260,91 Punkte hoch.

Angeführt von den chinesischen Börsen geht an den ostasiatischen Aktienmärkten am Montag deutlich nach oben. Die Börsen in China feiern neue Erleichterungen für den Aktienhandel, zudem beruhigen sich Sorgen über die Geldpolitik in den USA etwas. Denn US-Notenbankgouverneur Jerome Powell hatte sich in Jackson Hole zwar alle Optionen offen gelassen, aber auch von einem bedächtigen Vorgehen gesprochen.

Die chinesischen Behörden senkten erstmals seit 2008 die Stempelsteuer auf Aktiengeschäfte, die Steuer wurde halbiert. Die Wertpapieraufsichtsbehörde plant außerdem, das Tempo der Börsengänge vorübergehend zu verlangsamen, um ein Gleichgewicht zwischen Finanzierungsinitiativen und Investitionsvorhaben zu schaffen. Damit würden Gelder für die Börse frei, die anderenfalls in neue Börsengänge geflossen wären, erläutert ein Händler. Daher steigen die Titel von Wertpapierhandelshäusern in China besonders stark, auch Softwarepapiere sind gefragt. "Wir rechnen in dieser Woche mit einer deutlichen Erholung des chinesischen Aktienmarktes. Doch die Nachhaltigkeit dieses Aufschwungs wird der wahre Test sein", erläutern die Renten-Analysten von OCBC.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX