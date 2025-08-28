Aluminiumpreis

Geändert am: 28.08.2025 08:43:10

Nach NVIDIA-Bilanz: DAX kaum verändert erwartet -- Asiens Börsen mit gemischten Vorzeichen

Der deutsche Leitindex wird am Donnerstag auf Vortagesniveau erwartet. Die asiatischen Aktienmärkte zeigen sich am Donerstag uneinheitlich. Am heimischem Markt ging es am Mittwoch abwärts. Anleger an den US-Börsen zeigten sich optimistisch.

AUSTRIA

Die Wiener Börse zeigte sich zur Wochenmitte in Rot.

Der ATX bewegte sich auf negativem Terrain und beendete den Mittwochshandel letztlich auch 1,08 Prozent schwächer bei 4.652,87 Punkten.

Mit einem Markt auf Orientierungssuche rechnen Händler am Donnerstag. Die "Ausrede" des Wartens auf die Zahlen von KI-Riese NVIDIA gelte nun nicht mehr. Allerdings sei auch kein klarer Kurstreiber aus deren Quartalsdaten erkennbar. Die Zahlen seien stark gewesen, würden das Wachstum im KI-Markt untermauern und daher die Technologiewerte stützen. Allerdings seien einige Erwartungen, etwa an das Segment Datenzentren, noch bullisher gewesen, so dass zunächst Gewinnmitnahmen in den Branchen-Aktien zu erwarten seien. Für den breiten Gesamtmarkt zähle aber nur, dass es keine Enttäuschung gegeben habe.

Der Fokus dürfte nun wieder auf andere Themen gerichtet werden, so wie den Trump-Versuch, sich der Fed-Gouverneurin Lisa Cook zu entledigen. Am Nachmittag dürften dann mit den wöchentlichen Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe Daten vom US-Arbeitsmarkt in den Mittelpunkt rücken. Daneben steht die Revision des US-BIP zum zweiten Quartal auf der Agenda. Das wichtigste Datum der Woche kommt erst am Freitag mit dem PCE-Preis-Index für die US-Inflation.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt dürfte sich zum Star in den Donnerstagshandel kaum von der Stelle rühren.

Der DAX wird vorbörslich zeitweise um minimale 0,06 Prozent höher bei 24.059,47 Puntken erwartet. Am Vortag hatte er den Handel 0,44 Prozent schwächer bei 24.046,21 Punkten beendet.

Nach einer bislang eher tristen Börsenwoche dürfte sich der DAX am Donnerstag stabilisieren. Drei Tage in Folge hatte der Leitindex zuletzt jeweils leicht nachgegeben und war am Vortag kurzzeitig unter 24.000 Punkte gefallen, hatte aber darüber geschlossen.

Aktuelle Geschäftszahlen des US-Halbleitergiganten NVIDIA liefern dabei allerdings kaum Impulse. Zwar wächst der Konzern trotz andauernder Probleme im China-Geschäft weiter rasant. Im Geschäft mit Technik für Rechenzentren verfehlte NVIDIA mit dem Umsatz die Markterwartungen jedoch knapp.

Mit den jüngsten Abgaben des DAX habe sich dessen Lage etwas verschlechtert, schrieben die Experten der Landesbank Helaba in einem Marktkommentar. Auf kurze Sicht gelte es nun, nicht nachhaltig unter die runde Marke von 24.000 Zählern zu fallen. Am Nachmittag könnten Arbeitsmarkt- und Preisdaten aus den USA für Bewegung sorgen.

WALL STREET

Die US-Börsen notierten im Handel zur Wochenmitte leicht im Plus.

Der Dow Jones startete nahezu unbewegt und tendierte anschließend etwas höher. Er beendete die Sitzung 0,32 Prozent im Plus bei 45.565,05 Punkten.
Der Techwerteindex NASDAQ Composite zeigte sich zu Beginn unterdessen knapp im Minus. Im Verlauf konnte er sich jedoch in die Gewinnzone vorkämpfen und notierte letztlich 0,21 Prozent höher bei 21.590,14 Zählern.

Am US-Aktienmarkt war am Mittwoch vor allem Abwarten angesagt. Sprichwörtlich wie das Kaninchen auf die Schlange starrten viele Marktteilnehmer auf die Quartalszahlen von NVIDIA. Sie werden aber erst nach Handelsende mitgeteilt. NVIDIA gilt als KI-Flaggschiff im Halbleiterbereich und das Thema KI gehört seit geraumer Zeit zu den wichtigsten an den Börsen. Zuletzt hatten diverse kritische Kommentare zur Gewinnträchtigkeit von KI-Investitionen für Unruhe gesorgt und die Kurse belastet. Konjunkturseitig hatte der Kalender am Mittwoch keine wichtigen Termine zu bieten.

ASIEN

An den Aktienmärkten in Asien geht es am Donnerstag uneinheitlich zu.

In Tokio legt der japanische Leitindex Nikkei 225 gegen 8:35 Uhr unserer Zeit um 0,70 Prozent auf 42.818 Punkte zu.

Auf dem chinesischen Festland steigt der Shanghai Composite zur gleichen Zeit ebenfalls: Er zeigt sich 0,25 Prozent höher bei 3.810 Zählern.

In Hongkong sind hingegen die Veräufer in der Überzahl und schicken den Hang Seng derweil um 1,01 Prozent abwärts auf 24.947 Einheiten.

Im Fokus der asisatischen Anleger stehen am Donnerstag die Quartalszahlen von NVIDIA. Diese sind besser als erwartet ausgefallen, genauso wie der Ausblick auf das laufende Quartal. Dass die NVIDIA-Aktie nachbörslich dennochnachgegeben hat, liegt an der andauernden Unsicherheit mit Blick auf den chinesischen Markt. Die Kursreaktion wird im Handel aber nicht überbewertet.

NVIDIAs jüngste Ergebnisse und der Ausblick sind laut Wedbush trotz einiger Hindernisse eine weitere Bestätigung für die KI-Revolution. "Die Chiplandschaft bleibt die Welt von NVIDIA, in der alle anderen Miete zahlen, während immer mehr Staaten und Unternehmen Schlange stehen für die fortschrittlichsten Chips der Welt", so die Analysten. Jeder Kursrückgang der NVIDIA-Aktie sei eine klare Kaufgelegenheit, meinen sie.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX

Bildquelle: wienerborse.at, Ionana Davies / Shutterstock.com, Bule Sky Studio / Shutterstock.com
