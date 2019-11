Asiens Börsen etwas leichter

Die Börsen in Fernost bewegen sich am Donnerstag auf rotem Terrain. Die heimische Börse tendierte zur Wochenmitte auf rotem Terrain. Am deutschen Aktienmarkt sorgten die Entspannungssignale im Handelsstreit für Aufschläge. Die Wall Street machte sich zu neuen Höhen auf.

AUSTRIA

Die heimische Börse verzeichnete am Mittwoch erneut Verluste.

Der Leitindex ATX hatte am Vortag kräftige Verluste verzeichnet und zeigte sich am Mittwoch erneut etwas schwächer. Er schloss 0,26 Prozent tiefer bei 3.183,49 Punkten.

Von der freundlichen Stimmung an den europäischen Leitbörsen konnte der ATX nicht profitieren. International galten die Hoffnungen auf einen baldigen Abschluss eines Teilabkommens im Handelsstreit zwischen den USA und China als Aktienkurstreiber.

Auf Unternehmensebene stand am heimischen Markt die Vienna Insurance Group mit präsentierten Geschäftszahlen im Fokus. Der Versicherungskonzern konnte heuer in den ersten drei Quartalen den Konzerngewinn im Vergleich zum Vorjahr um fast zehn Prozent steigern.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt profitierte am Mittwoch von positiven Signalen im Handelsstreit.

Der DAX eröffnete höher, fiel zwischenzeitlich an die Nulllinie zurück, konnte im Verlauf aber wieder zulegen. Er beendete den Handel mit einem Zugewinn von 0,38 Prozent bei 13.287,07 Punkten.

Der freundlich tendierende DAX hat die 13.300-Punkte-Marke am Mittwoch nicht dauerhaft überwunden. "Erst ein Schlusskurs deutlich über 13.300 Punkten wäre ein Signal dafür, dass die jüngsten Gewinnmitnahmen vorbei sind", schrieb der Chartanalyst Andreas Büchler von Index-Radar. Der Experte wertete es aber als positives Zeichen, dass der DAX nach seinem starken Lauf seit Oktober zuletzt nicht stärker zurückgefallen ist.

Hinweise auf einen bevorstehenden Abschluss eines Teilabkommens im Handelskonflikt zwischen den USA und China hielten die Anleger bei Laune. "Wir sind in den letzten Geburtswehen eines sehr wichtigen Abkommens", hatte US-Präsident Donald Trump gesagt. Die Gespräche liefen "sehr gut".

Am Donnerstag wird wegen des Feiertags Thanksgiving in den USA nicht gehandelt und am Freitag ist der US-Handel verkürzt, das sorgte auch in Deutschland schon zur Wochenmitte für ein teils impuls- und umsatzärmeres Aktiengeschäft. Am Freitag und am Montag stehen in den USA mit dem Black Friday und dem Cyber Monday zwei vorweihnachtliche Einkaufs-Großereignisse an. An diesen beiden Tagen zeigen sich US-Konsumenten besonders kauffreudig.

WALL STREET

Zur Wochenmitte setzte sich die jüngste Rekordrally an der Wall Street fort.

Der Dow Jones begann den Tag mit einem leichten Zuschlag und notierte auch anschließend im Plus. Er verabschiedete sich 0,16 Prozent fester bei 28.165,83 Punkten in Feiertag. Zwischenzeitlich markierte er ein neues Rekordhoch. Auch der Techwerteindex NASDAQ Composite wies zum Handelsbeginn einen kleinen Gewinn aus und blieb dieser Tendenz auch im Anschluss treu. Er beendete den Tag mit einem Plus von 0,66 Prozent bei 8.705,18 Zählern. Er markierte bei im Verlauf ebenfalls ein neues Allzeithoch. Auch der S&P 500 legte nochmal mit einem neuen Rekord nach.

Vor dem Feiertag "Thanksgiving" haben die US-Börsen ihren Rekordlauf fortgesetzt. Der Dow Jones Industrial , der zunächst kaum vom Fleck gekommen war, kletterte am Mittwoch im Handelsverlauf in Richtung 28 200 Punkte. Nach wie vor erwarten die Anleger die Bekanntgabe eines Teilabkommens im Handelsstreit zwischen den USA und China. Diese Hoffnung treibt die Börsenrally bereits seit geraumer Zeit an. Genährt wird sie dabei stets aufs Neue von den zwei weltgrössten Volkswirtschaften, die stetig häppchenweise Informationen zum Stand der Gespräche in die Märkte sickern lassen.

Die am Mittwoch veröffentlichten uneinheitlich ausgefallenen zahlreichen Wirtschaftsdaten fanden wenig Beachtung, auch wenn so manche allmählich die Folgen des Streits widerspiegeln. Dem Konjunkturbericht (Beige Book) der US-Notenbank wurde ebenfalls nur wenig Aufmerksamkeit zuteil. Vor dem anstehenden Feiertag und dem verkürzten Handel am Freitag haben sich bereits vermehrt Anleger in ein verlängertes Wochenende verabschiedet.

ASIEN

Am Donnerstag weisen die Märkte in Asien negative Vorzeichen aus.

Der Nikkei in Japan steht am Donnerstag gegen 07:00 MEZ 0,20 Prozent tiefer bei 23.391,27 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland gibt der Shanghai Composite 0,37 Prozent nach auf 2.892,47 Zähler. In Hongkong verliert der Hang Seng derweil 0,21 Prozent auf 26.897,89 Indexeinheiten.

Im Spannungsfeld positiver Konjunktursignale und erneut positiver US-Vorgaben mit neuen Indexrekorden sowie weiter auf sich warten lassender konkreter Fortschritte in den US-chinesischen Verhandlungen zur Beilegung des Handelskonflikts tendieren die Börsen in Asien am Donnerstag etwas schwächer.

Für einen leicht negativen Unterton sorgt, dass US-Präsident Donald Trump die vom Kongress beschlossenen Gesetze zur Unterstützung der Demokratiebewegung in Hongkong unterzeichnet hat, was dem Verhandlungserfolg eher abträglich sein dürfte. Das Außenministerium in Peking sprach von "bösartigen Intentionen" Washingtons und drohte mit "harten Gegenmaßnahmen".

Am Markt warteten die Akteure nun darauf, was als nächstes geschehe, berichten Händler. In einer ersten Reaktion sind sogenannte sichere Häfen wie das Gold und der Yen etwas gesucht. Die chinesische Währung Yuan fällt dagegen etwas zurück.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa