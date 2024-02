Börsen in Fernost verhalten freundlich

Am Donnerstag geht es in Asien leicht bergauf.

AUSTRIA

In Wien ging es am Mittwoch leicht bergab.

Der ATX verlor kurz nach Start nur marginal. Im weiteren Verlauf gab er leicht nach und beendete den Tag dann auch 0,23 Prozent schwächer bei 3.388,73 Punkten.

Vor den am Donnerstag zur Veröffentlichung anstehenden US-Inflationszahlen hielten sich die Anleger mit Aktienengagements wohl weiterhin zurück, hieß es von Marktbeobachtern. Zudem fielen die Überseebörsenvorgaben gemischt aus.

Am heimischen Aktienmarkt rückten auf Unternehmensebene der Flughafen Wien AG mit präsentierten Geschäftszahlen ins Blickfeld. Der Airport kann auf ein starkes Jahr 2023 zurückblicken.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex konnte am Mittwoch den fünften Tag in Folge neue Rekordstände erklimmen.

Der DAX gewann zum Handelsstart nur ganz leicht und sprang damit schon am Morgen auf ein neues Rekordhoch. Er tendierte auch weiterhin höher und verabschiedete sich letztlich 0,25 Prozent stärker bei 17.601,22 Zählern.

Die Rekordjagd am deutschen Aktienmarkt war auch am Mittwoch weitergegangen. Der DAX erreichte schon am Vormittag den fünften Tag in Folge eine Bestmarke.

"Der Aktienmarkt treibt die Anleger, die auf eine Korrektur setzen, weiter vor sich her", sagte der Marktanalyst Konstantin Oldenburger vom Broker CMC Markets. Nur rund zweieinhalb Prozent trennen den deutschen Leitindex noch von 18.000 Punkten, die der Experte als nächstes Ziel bezeichnete.

"Rücksetzer werden zum Einstieg genutzt, was darauf schließen lässt, dass Marktteilnehmer wenig Sorge vor einer bevorstehenden Konsolidierung oder Korrektur haben", merkte die Landesbank Helaba zur Aktien-Rally an. "Sie wollen vielmehr die Chance auf weitere Kursgewinne nicht verpassen".

WALL STREET

Anleger an der Wall Street liessen am Mittwoch Vorsicht walten.

Der Dow Jones Index ging mit einem Abschlag von 0,06 Prozent bei 38.949,29 Punkten aus dem Handel. Der NASDAQ Composite gab daneben 0,55 Prozent auf 15.947,74 Zähler nach.

Nachdem in der vergangenen Woche Bestmarken erreicht wurden, taten sich die Indizes mit einer Fortsetzung der Rally schwer. Schließlich stehen am Donnerstag mit den Inflationsdaten für Januar und am Freitag mit dem ISM-Indikator aus der Industrie wichtige Konjunkturdaten auf der Agenda.

Die Zweitschätzung für das Bruttoinlandsprodukt der USA legte im vierten Quartal annualisiert nicht ganz so deutlich zu wie erwartet. Den Zinssenkungsfantasien tat das also keinen Abbruch. Die Stimmung blieb optimistisch, auch wenn die hochgesteckten Erwartungen an rasche und kräftige Zinssenkungen durch die Fed in diesem Jahr inzwischen zurückgefahren wurden. Es wird nun auf eine Senkung von insgesamt 0,75 Prozentpunkten gesetzt, und zwar mit einem ersten Schritt nicht vor Mai oder Juni. Das wird allgemein auch für realistisch gehalten. Marktteilnehmer sind nichtsdestotrotz erleichtert, dass es nicht mehr darum geht ob, sondern wann die Fed angesichts der rückläufigen Inflation die Leitzinsen senkt. Das wiederum erhöht die Attraktivität von Aktien im Vergleich zu Anleihen.

ASIEN

Am Donnerstag präsentieren sich die asiatischen Indizes zurückhaltend freundlich.

In Tokio legt der Nikkei 225 derzeit um marginale 0,06 Prozent zu auf 39.231,36 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland gewinnt der Shanghai Composite 1,20 Prozent auf 2.993,31 Einheiten. Der Hang Seng steigt indes leicht um 0,15 Prozent auf 16.562,27 Stellen.

Zurückhaltend präsentieren sich die Börsenplätze in Asien am Donnerstag vor den mit Spannung erwarteten Preisdaten aus den USA am Nachmittag. Der Preisindex der persönlichen Konsumausgaben (PCE) für Januar gilt als wichtiges Inflationsmaß der Fed. Nachdem es zuletzt vermehrt starke US-Konjunkturdaten gegeben hat, dürften viele Marktteilnehmer befürchten, dass der PCE höher ausfällt als erwartet - was ein weiterer Dämpfer für die Zinssenkungserwartungen wäre.

In China, wo es nach einem unruhigen Start in den Handelstag mittlerweile spürbar noch oben geht, setzen Investoren auf weitere neue staatliche Stimuli für die Wirtschaft.

Der bevorstehende Nationale Volkskongress Anfang März wird ein "echter Test für den politischen Schwenk" sein, so die Analysten von Citi. Nach den im Januar angekündigten Maßnahmen zur Stützung der Konjunktur seien Folgemaßnahmen äußerst wichtig, meinen die Analysten.

