ATX schwächer -- DAX fester -- Asiens Börsen freundlich

Der heimische Markt gibt am Montag nach, wogegen der deutsche Leitindex zulegen kann.. Die Märkte in Fernost starten fester in die neue Woche.

AUSTRIA

Die Börse in Wien zeigt am Montag in Rot.

Der ATX hat knapp behauptet eröffnet und rutscht anschließend ins Minus.

Das europäische Umfeld zeigte sich nach überwiegend positiven Übersee-Vorgaben ohne klare Richtung. Sorgen bereite den Anlegern neben der Corona-Lage weiterhin die Entwicklung der Anleiherenditen. Positive Neuigkeiten gab es hingegen zum Suezkanal. Das dort auf Grund gelaufene Containerschiff "Ever Given" sei wieder in schwimmenden Zustand gebracht worden und werde gesichert, hieß es.

Die Meldungslage zu den heimischen Unternehmen blieb bis dato sehr dünn. Auch datenseitig werden zu Wochenbeginn keine allzu starken Impulse erwartet.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt präsentiert sich am Montag von seiner freundlichen Seite.

So startete der DAX 0,41 Prozent stärker bei 14.809,80 Punkten und liegt auch im weiteren Handelsverlauf in der Gewinnzone.

"Der DAX beweist erneut eine erstaunliche Stabilität gegenüber negativen Nachrichten", schrieb Marktanalyst Jochen Stanzl vom Handelshaus CMC Marktes. Der Aktienmarkt werde auch weiter durch das Tempo der Impfkampagne in den USA beflügelt: Das Versprechen von US-Präsident Joe Biden einer noch schnelleren Impfung der Bevölkerung sei genau das, was die Investoren hören wollten, die jetzt in Value-Aktien investiert haben, fuhr Stanzl fort.

Mit Blick auf die Finanzwerte stimmte Börsianer besorgt, dass ein Zahlungsausfall beim US-Hedgefonds Archegos Capital mehreren Grossbanken laut Insidern teuer zu stehen kommen könnte. Die Credit Suisse warnte vor möglicherweise hohen Verlusten, nachdem ein bedeutender Hedgefonds mit Sitz in den USA in der vergangenen Woche Nachschussforderungen der schweizerischen Bank nicht nachgekommen sei. Die zweitgrösste Schweizer Bank und eine Reihe anderer Institute zögen sich nun aus den Positionen zurück. Nach Angaben der Nachrichtenagentur Bloomberg und anderen Medien handelt es sich bei dem Hedgefonds um Archegos Capital. Zu den betroffenen Banken gehört laut den Medienberichten unter anderem auch die Deutsche Bank.

WALL STREET

An der Wall Street waren die Anleger am Freitag in Kauflaune.

Der Dow Jones zog am letzten Handelstag der Woche 1,39 Prozent an und schloss bei 33.072,45 Punkten. Der Techwerteindex NASDAQ Composite ging daneben 1,24 Prozent fester bei 13.138,72 Punkten in den Feierabend.

Bereits am Vortag hatte der US-Leitindex nach starken Schwankungen im Handelsverlauf letztendlich gefestigt auf klar positivem Terrain geschlossen.

Dies kam einer Trendwende gleich, denn bei den inzwischen erreichten hohen Notierungen und dem in der vergangenen Woche erreichten Rekord im Dow hatten sich die Börsianer zuletzt schwer getan. Vor allem die US-Technologiebörse NASDAQ hatte in den vergangenen Tagen teils empfindliche Einbußen wegstecken müssen.

Den wieder ansteigenden Risikoappetit der Anleger vor allem für die Standardwerte begründeten Börsianer am Freitag unter anderem mit zuletzt besser als erwartet ausgefallenen US-Konjunkturdaten. Hinzu kommen Aussagen von US-Präsident Joe Biden, der am Vortag das Impfziel für seine Kampagne verdoppelt hatte. Statt 100 sollen nun 200 Millionen Dosen in den ersten 100 Tagen seiner Amtszeit gespritzt werden. Dass dies bei den Marktteilnehmern gut ankommt, liegt vor allem an deren Hoffnung auf eine schnelle Rückkehr zu einer pandemiefreien und sich erholenden Konjunktur.

Die US-Notenbank Fed kündigte den Banken derweil das Ende der Corona-bedingten Dividenden-Restriktion zu Ende Juni an.

ASIEN

Die asiatischen Börsen nehmen den Schwung aus dem späten US-Geschäft vom Wochenschluss mit neuen Rekordständen auf und ziehen am Montag an.

Der japanische Leitindex Nikkei verzeichnet aktuell (06:35 Uhr) einen gewinn von 1,22 Prozent bei 29.532,32 Punkten. Zwar erholt sich der Yen im asiatisch geprägten Geschäft, seit Freitag hat er aber mit dem verbesserten Sentiment nachgegeben. Dieser Umstand stützt die Börse in Tokio.

Auch in China geht es aufwärts. Auf dem chinesischen Festland steigt der Shanghai Composite um 0,79 Prozent auf 3.445,40 Stellen. In Hongkong legt der Hang Seng um 0,34 Prozent auf 28.431,35 Punkte zu.

Gut kommt an, dass US-Präsident Joe Biden die Staatspräsidenten Chinas und Russland zu einem Klimagipfel eingeladen hat. Auch erste Erfolgsmeldungen bei der Freischleppung des im Suezkanal festsitzenden Containerschiffs stützen das Sentiment in Asien. Denn die wichtige Wasserstraße ist für die exportorientierten Volkswirtschaften Asiens von immenser Bedeutung.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX