Märkte in Fernost in Rot

Anleger in Asien zeigen sich am Montag vorsichtig.

Der Wiener Aktienmarkt präsentierte sich am Freitag volatil.

Der ATX hatte den Handel am Freitag mit etwas schwächerer Tendenz aufgenommen, rückte dann vorübergehend ins Plus vor und pendelte dann um die Nulllinie. Die Handelswoche beendete er schließlich mit einem Minus von 0,76 Prozent bei 2.232,40 Einheiten.

Die Anleger pendelten zwischen Hoffnungen auf eine rasche wirtschaftliche Erholung und den Sorgen um die weiteren Entwicklungen der COVID-Pandemie, die sich durch die steigende Zahl der Neuinfektionen in einigen Ländern wieder verstärkt haben. Befürchtungen, dass Aktien zu schnell zu viel Positives hinsichtlich der konjunkturellen Entwicklung vorweggenommen haben, trüben aber die Perspektiven. "Jetzt müssen die Fundamentaldaten das nachvollziehen, was Aktien schon vorweggenommen haben", schrieb die Helaba.

In Österreich erwarten die Ökonomen von Wifo und IHS einen Wirtschaftseinbruch von rund 7 Prozent sowie Rekorde bei Arbeitslosenrate und Budgetdefizit von jeweils rund 10 Prozent. Nächstes Jahr sollen die Wirtschaft aber gut 4 bis knapp 6 Prozent wachsen sowie der Konsum und die Investitionen anziehen, so die Prognose.

Der deutsche Aktienmarkt erzielte am Freitag Verluste und konnte sich vor Börsenschluss nicht mehr erholen.

Der DAX startete im grünen Bereich und lag auch im weiteren Handelsverlauf lange in der Gewinnzone, konnte sein Plus aber nicht halten und schloss mit einem Abschlag von 0,73 Prozent bei 12.089,39 Punkten.

Bei zuletzt wieder gestiegenen Corona-Sorgen und derweil recht passablen Wirtschaftsdaten tat sich der DAX auch am Freitag schwer. Nach starkem Start und anschließender Rückkehr auf Vortagesniveau notierte der deutsche Leitindex gegen Mittag wieder im Plus. Die 200-Tage-Linie als Indikator für den längerfristigen Trend konnte er verteidigen, sich richtig nach oben abzusetzen gelang ihm aber nicht.

"Es will aktuell keine richtige Kauflaune aufkommen", sagte Marktbeobachter Andreas Lipkow von der comdirect Bank . Das Sommerloch scheint bereits seinen Schatten voraus zu werfen. Das Umfeld ist derweil laut den Experten der Credit Suisse herausfordernd. Aktien blieben zunächst attraktiv, doch schade eine gewisse Vorsicht nicht. Vor allem die Entwicklung in den Vereinigten Staaten und die dort wieder zum Teil stark steigende Zahl von Corona-Neuinfektionen bereitet vielen Investoren Kummer.

Am Freitag hagelte es an den US-Märkten Abschläge.

Der US-Leitindex Dow Jones startete 0,4 Prozent leichter bei 25'641,69 Punkten und fill anschließend immer tiefer in die Verlustzone. Dabei fiel zeitweise auch die Marke von 25.000 Punkten. Zum Handelsschluss stand ein Minus von 2,84 Prozent bei 25.015,55 Punkten an der Kurstafel. Der NASDAQ Composite begann den Freitagshandel mit einem Minus von 0,22 Prozent bei 9'995,12 Einheiten, im weiteren Verlauf baute auch er seine Verluste kräftig aus und ging bei 9.757,22 Punkten um 2,59 Prozent schwächer ins Wochenende.

Nach der Erholung vom Donnerstag präsentierte sich die Wall Street am Freitag sehr schwach. Eines der beherrschenden Themen blieb weiter die Entwicklung bei den Corona-Infektionen. Die Furcht vor einer zweiten Virus-Welle war wieder präsenter. In den vergangenen Tagen war die Zahl der Corona-Neuinfektionen in den Vereinigten Staaten rasant nach oben geschnellt. Die Johns-Hopkins-Universität meldete am Donnerstag rund 40.000 neue Fälle. Noch vor zwei Wochen lag die Zahl der täglich gemeldeten Infektionsfälle in den USA bei etwas mehr als der Hälfte. Konjunkturseitig waren die Daten zudem durchwachsen. Zwar erholten sich die Konsumausgaben im Mai kräftig, aber dennoch nicht ganz so deutlich wie erwartet. Auch enttäuschte das von der Universität Michigan erhobene Konsumklima für den Monat Juni etwas.

Marktanalyst Edward Moya vom Broker Oanda sieht eine wachsende Gefahr, dass sich die US-Wirtschaft nicht ganz so rasant erholt, wie dies durch bisherige Wirtschaftsdaten nach den allmählichen Lockerungen signalisiert worden war. Insbesondere neue, zumindest regionale Lockdowns könnten eine v-förmige Erholung ausbremsen. Just an diesem Tag etwa ordnete der Gouverneur von Texas wegen der Corona-Gefahren die Schließung von Bars und Kneipen an.

Dabei war die Wette auf ein schnelles Wiederaufleben der Wirtschaft plus die Stimuli durch die Notenbanken und Regierungen zuletzt der wichtigste Treiber der Kurserholung an den Börsen gewesen.

Anleger in Fernost lassen am Montag Vorsicht walten.

In Tokio gibt der Nikkei 2,19 Prozent nach auf 22.019,26 Punkte. (7.11 Uhr MESZ)

Der Shanghai Composite verliert derweil 0,71 Prozent auf 2.958,46 Zähler. In Hongkong büßt der Hang Seng aktuell 1,59 Prozent auf 24.159,69 Punkte ein.

Die asiatischen Aktienmärkte folgen am Montag den negativen Vorgaben der Wall Street. Im späten Geschäft präsentieren sich die Börsen der Region durch die Bank mit Abgaben. Während manche Marktteilnehmer noch von der Furcht vor neuen Corona-Infektionswellen sprechen, sind diese für andere Teilnehmer längst im Anrollen, zumal immer mehr Staaten rund um den Globus neue Rekordzahlen melden. Während im Süden der USA neue Auflagen mit Stillständen erlassen werden - Florida meldete einen neuen Tageshöchstwert an Neuinfektionen -, sind in China mit Schwerpunkt Peking wegen neuer Ausbrüche wieder ganze Stadtteile abgeriegelt worden.

