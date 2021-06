ATX und DAX legen zu -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot

Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex gewinnen am Dienstag hinzu. An den Märkten in Fernost wurden am Dienstag Verluste gemacht.

AUSTRIA

Der Handel in Wien zeigt sich am Dienstag mit leichten Zuschlägen.

Der ATX gab kurz nach Handelsstart 0,18 Prozent ab auf 3.434,61 Punkte, tendiert mittlerweile jedoch höher.

Die Sorgen vor einer raschen Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus in Europa könnten weiter für Zurückhaltung sorgen, hieß es von Marktbeobachtern. Die Anleger agieren nun vorsichtiger, die Kaufbereitschaft habe nachgelassen, hieß es weiter. Datenseitig sind heute neben den preislichen Entwicklungen in Deutschland weitere Stimmungsbarometer von Interesse. So gibt die EU-Kommission ihre Umfrageergebnisse zum Industrie- und Konsumentenvertrauen bekannt. Auch in den USA finden sich am Nachmittag Daten zum Verbrauchervertrauen auf der Agenda. Die Meldungslage zu den heimischen Unternehmen blieb noch sommerlich dünn.

DEUTSCHLAND

In Deutschland werden die Anleger am Dienstag mutiger.

Der DAX startete mit einem minimalen Plus von 0,07 Prozent auf 15.565,83 Punkte in den Tag. Anschließend kann er deutlicher zulegen.

Gestützt von neuen Rekorden an den US-Börsen hat der deutsche Aktienmarkt am Dienstag zunächst moderat zugelegt. Frische Impulse könnten im weiteren Handelsverlauf die deutschen Inflationsdaten für Juni liefern.

WALL STREET

Mit Ausnahme des Leitindex haben die wichtigsten US-Aktienbarometer ihren Rekordlauf am Montag fortgesetzt.

Der Dow Jones eröffnete die Sitzung wenig bewegt und rutschte anschließend tiefer ins Minus. Letztlich ging er 0,44 Prozent tiefer bei 34.283,14 Punkten aus dem Handel. Der NASDAQ Composite verbuchte dagegen Gewinne, nachdem er bereits zum Start zulegen konnte. Er ging schließlich mit plus 0,98 Prozent bei 14.500,51 Zählern in den Feierabend.

Stützend wirkte, dass Präsident Joe Biden am Wochenende von Veto-Plänen gegen die überparteiliche Einigung auf das 1,2 Billionen US-Dollar schwere Konjunkturprogramm abgerückt ist, falls ein weiterer Ausgabenplan der Demokraten nicht auch den Kongress passieren sollte.

Von Sorgen über weltweit wieder steigende Corona-Infektionszahlen aufgrund der besonders ansteckenden Delta-Variante war wenig zu spüren. Auch der an diesem Freitag anstehende US-Arbeitsmarktbericht schien für die Anleger vorerst noch weit entfernt. Die Daten spielen generell eine wichtige Rolle für die Geldpolitik der Notenbank Fed.

ASIEN

Die Anleger in Asien waren am Dienstag in Verkaufslaune.

In Tokio gab der Nikkei bis zum Handelsschluss um 0,81 Prozent auf 28.812,61 Punkte nach.

In China notierte der Shanghai Composite letztlich 0,92 Prozent tiefer bei 3.573,18 Zählern. Auch in Hongkong war die Stimmung an der Börse nicht besser, der Hang Seng beendete den Handel 0,94 Prozent im Minus bei 28.994,10 Indexpunkten.

Ängste vor einer Ausweitung der Delta-Variante des COVID-19-Virus dominierten das Geschehen, berichten Marktteilnehmer, zumal in Ländern wie beispielsweise Japan die Durchimpfung der Bevölkerung nicht allzu weit fortgeschritten ist. Für Zurückhaltung der Anleger bei Aktien sorgten daneben die jüngsten Luftangriffe der USA auf Ziele in Syrien und Irak, heisst es an anderer Stelle. Da konnten auch die guten Vorgaben aus den USA nichts dran ändern. Die Präferenz für sichere Anlagen in diesem Umfeld zeigte sich unter anderem beim Yen, der traditionell als sicherer Hafen gilt und gegenüber der gleichen Vortageszeit merklich zugelegt hatte.

