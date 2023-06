Asiens Börsen uneinheitlich

Asiens Börsen tendieren am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt zeigte sich am Mittwoch fester.

Der ATX notierte bereits kurz nach Handelsstart im Plus und behielt seine positive Tendenz im Handelsverlauf bei. Zum Ertönen der Schlussglocke notierte er 0,52 Prozent höher bei 3.097,95 Punkten.

Die Geldmenge in der Eurozone ist im Mai erneut schwächer gewachsen. Die breit gefasste Geldmenge M3 stieg im Vergleich zum Vorjahresmonat um 1,4 Prozent, wie die Europäische Zentralbank (EZB) am Mittwoch in Frankfurt mitteilte. Das ist die niedrigste Rate seit Mitte 2014. Im Vormonat hatte das Wachstum 1,9 Prozent betragen. Bankvolkswirte hatten im Schnitt mit einer Abschwächung auf 1,5 Prozent gerechnet.

Das Risiko eines Rücksetzers an den europäischen Märkten bestehe aber, schrieben die Analysten der Helaba. "Darüber hinaus gibt es Zins- und Konjunktursorgen und auch die Unsicherheiten über die Entwicklung in Russland halten Investoren von strategischen Käufen zurück", so die Marktexperten.

Anders sieht das Christian Henke vom Finanzdienstleister IG: "Noch werden die Warnsignale einer möglicherweise bevorstehenden Rezession nicht ernst genommen. Vielmehr konzentrieren sich die Anleger auf die derzeitige Zinspolitik in den USA und vor allem auf mögliche Leitzinssenkungen im kommenden Jahr."

Zu den heimischen Einzelwerten gab es nur wenige Meldungen.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex bewegte sich zur Wochenmitte auf grünem Terrain.

Der DAX startete am Mittwoch höher und hielt sich auch im weiteren Verlauf in der Gewinnzone. Letztlich stand ein Plus von 0,64 Prozent bei 15.949,00 Zählern an der Tafel.

Der DAX hat zur Wochenmitte einen Erholungskurs eingeschlagen und sich wieder der runden Marke von 16.000 Punkten genähert. Derweil belasteten Berichte über mögliche weitere Einschränkungen seitens der USA für Ausfuhren leistungsstarker Chips nach China etwas.

Auf der Konferenz der Europäischen Zentralbank (EZB) in Portugal sprachen am Mittwoch die Chefs der großen Notenbanken miteinander. Die Europäische Zentralbank (EZB) wird ihre Zinsen nach Aussage von EZB-Präsidentin Christine wahrscheinlich im Juli anheben und im September auf Basis der dann vorliegenden Daten entscheiden. "Wenn sich an unseren Basisszenario nichts ändert, werden wir die Zinsen im Juli sehr wahrscheinlich erhöhen", sagte Lagarde in einer Podiumsdiskussion beim geldpolitischen Forum in Sintra.

Zu der im September anstehenden Sitzung könne sie noch nichts sagen, weil bis dahin noch viele Daten veröffentlicht würden und neue makroökonomische Projektionen anstünden. Die EZB habe ihre Leitzinsen um 400 Basispunkte angehoben und trotzdem noch einiges zu tun.

WALL STREET

Nach der Kurserholung tags zuvor tendierten die US-Aktienmärkte am Mittwoch uneinheitlich.

Der Dow Jones Index schloss 0,21 Prozent tiefer bei 33.853,91 Zählern.

Der technologielastige NASDAQ Composite gewann daneben 0,27 Prozent auf 13.591,75 Zähler.

Am Dienstag hatten besser als erwartet ausgefallene US-Konjunkturdaten den US-Börsen Halt gegeben. Am Mittwoch drückte jedoch ein Bericht über mögliche weitere Exportbeschränkungen für US-Halbleiterhersteller etwas auf die Marktstimmung. Laut dem "Wall Street Journal" erwägt die US-Regierung, die Bestimmungen für die Ausfuhr von Computerchips nach China zu verschärfen. Dabei gehe es insbesondere um leistungsstarke Chips für Anwendungen im Bereich Künstliche Intelligenz (KI), hiess es unter Berufung auf Insider.

ASIEN

Die Börsen in Fernost notieren an Donnerstag mit unterschiedlichen Vorzeichen.

Der japanische Leitindex Nikkei gewinnt zeitweise 0,37 Prozent auf 33.315,88 Zähler.

In China tendieren die Indizes jedoch gen Süden: Auf dem chinesischen Festland notieren der Shanghai Composite derweil 0,04 Prozent tiefer bei 3.188,00 Einheiten. In Hongkong geht es für den Hang Seng indes 1,31 Prozent auf 18.920,93 Indexpunkte nach unten (7.45 Uhr MESZ).

Mit Ausnahme von Hongkong tut sich am Donnerstag an den Aktienmärkten in Asien wenig. Die Indizes bewegen sich in einer engen Handelsspanne und schließen sich der wenig veränderten Tendenz an der Wall Street vom Vortag an. Für etwas Unterstützung in Tokio sorgt der Yen, der auf seinem Mehrmonatstief verharrt.

In Hongkong geht es für den zuletzt bereits oft volatileren HSI kräftig südwärts. Die Marktteilnehmer dort seien verunsichert, weil die US-Regierung ein mögliches Verbot von Chipexporten nach China erwäge, erklärt CMC-Analystin Tina Teng.

An den anderen Plätzen ist von Zurückhaltung mit Blick auf den Halbjahresultimo zu hören, an dem unter anderem viele Fonds Zwischenbilanz ziehen. Außerdem wollten viele Akteure weitere Konjunkturdaten abwarten, die potenziell Aufschlüsse über das weitere Vorgehen der Notenbanken bringen könnten. Am Vortag betonte US-Notenbankchef Powell beim Notenbanken-Forum in Portugal, dass der Offenmarktausschuss bei seinen jüngsten Beratungen nicht konkret beschlossen habe, ob die Zinsen nun nur noch bei jeder zweiten Sitzung angehoben werden sollten. "Wir treffen die Entscheidungen mit etwas mehr Zeit dazwischen, um mehr Informationen über Daten zu bekommen und um zu sehen, wie viel Bremsung wirklich aus der Pipeline kommt", so Powell.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX