Inflationsdaten im Fokus: ATX in Grün -- DAX fester -- Asiens Börsen uneinheitlich

Der heimische Aktienmarkt verbucht am Dienstag moderate Gewinne. Der deutsche Aktienmarkt startet einen Erholungsversuch. Die Märkte in Fernost finden am Dienstag keine gemeinsame Richtung.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Dienstag mit positiver Tendenz.

Der ATX tendiert am Vormittag auf grünem Terrain.

Die Vorgaben aus Übersee und Asien fielen gemischt aus - und auch insgesamt bleibt die Marktsituation angesichts von Zinserhöhungssorgen und Rezessionsängsten volatil.

"Der Aktienmarkt ist angesichts der Gefahr einer länger anhaltend restriktiven Geldpolitik mit Kursverlusten in die neue Woche gestartet und die heute anstehenden Konjunkturdaten werden kaum in der Lage sein, die vorhandenen Zinsängste zu reduzieren", schreiben die Experten der Helaba. Im Handelsverlauf werden die deutschen Konsumentenpreise für den Monat August erwartet - ein weiterer Anstieg der Inflationsrate ist zu erwarten, so die Helaba.

Damit könnte auch in der Eurozone ein kräftige Zinserhöhung ins Haus stehen - bereits am Wochenende hatten sich mehrere EZB-Währungshüter auf dem Geldpolitik-Symposium der US-Notenbank in Jackson Hole für einen erneuten großen Zinsschritt im September stark gemacht. Am Geldmarkt wird inzwischen auch auf eine sehr große Zinserhöhung um 0,75 Prozentpunkte spekuliert - eine Anhebung um 0,50 Punkte ist bereits fest in den Kursen eingerechnet. Die nächste geldpolitische Sitzung der EZB ist am 8. September.

Derweil stehen auf Unternehmensseite einige Ergebnisveröffentlichungen im Fokus. So hat der Baukonzern PORR seine Produktionsleistung im ersten Halbjahr 2022 gesteigert und seinen Gewinn deutlich ausgebaut. Die Pierer Mobility meldete für das erste Halbjahr 2022 einen deutlichen Ergebnisrückgang und hob gleichzeitig die Umsatzprognose für das laufende Geschäftsjahr 2022 an.

DEUTSCHLAND

Von seinen jüngsten Verlusten erholt sich der deutsche Aktienmarkt am Dienstag zunächst.

Der DAX eröffnete die Sitzung 0,21 Prozent höher bei 12.919,43 Punkten und baut seine Gewinne anschließend weiter aus.

Damit rückt der DAX wieder an die runde Marke von 13.000 Punkten heran, unter die er am vergangenen Freitag gerutscht war nach Aussagen von US-Notenbank-Chef Jerome Powell zu weiteren Zinsanhebungen. Im Blick stehen am Dienstag die Verbraucherpreise für Deutschland mit der ersten Schätzung für August. Die Inflation in Deutschland wie in der Eurozone ist hoch, weshalb die Europäische Zentralbank (EZB) genauso unter Druck steht wie die US-amerikanische Fed. Marktbeobachter rechnen daher mit einer deutlichen Zinsanhebung der EZB in der kommenden Woche. Die Rezessionssorgen dürften daher nicht kleiner werden.

WALL STREET

Die US-Märkte präsentierten sich im Montagshandel mit leichten Verlusten.

Der Dow Jones gab zum Börsenstart bereits nach und verblieb auch anschließend auf rotem Terrain, grenzte seine Abschläge im Verlauf jedoch deutlich ein. Letztlich ging er mit einem Abschlag von 0,57 Prozent bei 32.099,65 Punkten aus dem Handel. Der technologielastige NASDAQ Composite eröffnete daneben ebenfalls niedriger und gab auch danach nach. Er notierte zum Börsenschluss 1,02 Prozent schwächer bei 12.017,67 Zählern.

An den Finanzmärkten dominierten nach wie vor Sorgen bezüglich weiter deutlich steigender Leitzinsen in den USA und auch in Europa, die die Wirtschaft belasten könnten. US-Notenbankchef Jerome Powell hatte bereits Ende vergangene Woche die hohe Priorität der Inflationsbekämpfung unterstrichen und klargestellt, dass die Federal Reserve ihren Kampf gegen die stark steigenden Preise auch unter Inkaufnahme wirtschaftlicher Folgeschäden fortsetzen werde. Denn eine dauerhaft hohe Inflation kann der Wirtschaft eines Landes langfristig großen Schaden zufügen, weshalb Notenbanker mittlerweile kurzfristige Bremsspuren durch höhere Leitzinsen in Kauf nehmen. Markterwartungen, wonach die Fed wegen konjunktureller Probleme im kommenden Jahr wieder an Zinssenkungen denken könnte, erteilte Powell damit faktisch eine Absage.

ASIEN

An den Börsen in Asien lässt sich am Dienstag keine einheitliche Tendenz ausmachen.

In Tokio gewinnt der Nikkei gegen 07:00 MESZ 1,24 Prozent auf 28.224,28 Punkte.

Der Shanghai Composite auf dem chinesischen Festland notiert dagegen 0,57 Prozent tiefer bei 3.222,28 Zählern. An der Börse in Hongkong gibt der Hang Seng um 0,90 Prozent auf 19.843,71 Einheiten nach.

Während sich vielerorts die Kurse von den heftigen Verlusten zu Wochenbeginn etwas erholten, ging es an den chinesischen Börsen abwärts. Diese hatten sich am Montag allerdings besser gehalten als die übrigen Märkte der Region.

Nachdem am Montag die falkenhafte Botschaft des US-Notenbankchefs Jerome Powell vom Freitag die Märkte belastet hatte, warten Anleger nun gespannt auf die US-Arbeitsmarktdaten für August am Freitag. Die Beschäftigungslage ist eines der Kriterien, an denen die Federal Reserve ihre Geldpolitik ausrichtet.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX