ATX tiefer erwartet -- DAX vorbörslich im Minus -- Asiens Börsen uneinheitlich

Der heimische Markt dürfte sich am Mittwoch schwächer präsentieren. Der deutsche Leitindex wird mit Verlusten erwartet. Die Börsen in Fernost tendieren am Mittwoch in unterschiedliche Richtungen.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt wird am Mittwoch leichter erwartet.

Der ATX tendiert vorbörslich in der Verlustzone.

Mit einer leichteren Eröffnung an den europäischen Aktienmärkten rechnen Händler am Mittwoch. "Offensichtlich bleiben die Marktteilnehmer wegen des US-Präsidentenwahlkampfs nervös", sagt ein Händler.

Der deutsche Leitindex dürfte zur Wochenmitte Abgaben verbuchen.

Der DAX tendiert vorbörslich zeitweise 1,1 Prozent im Minus bei 12.731,30 Punkten.

Die Schaukelbörse geht weiter: Nach dem robusten Wochenauftakt zeichnet sich am Mittwoch im DAX ein Rückschlag ab. Wie an der Wall Street der Dow Jones Industrial und der marktbreite S&P 500 stockt auch der DAX zunächst an seiner 50-Tage-Linie.

Die Börsen reagierten mit Verlusten auf das erste TV-Duell im US-Wahlkampf, erklärte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners: "Die Chaos-Taktik von Amtsinhaber Donald Trump ist nicht aufgegangen. Stattdessen geht Herausforderer Joe Biden als Sieger aus dem ersten TV-Duell hervor." Da Biden die Steuerreform Trumps in Teilen zurückdrehen könnte, gebe es unter Börsianern nicht wenige, die sich vier weitere Trump-Jahre wünschten.

WALL STREET

An der Wall Street hielten sich Anleger am Dienstag zurück.

Der Dow Jones notierte zum Ertönen der Startglocke wenig verändert, fiel im Verlauf dann aber etwas klarer ins Minus und beendete den Handel 0,48 Prozent tiefer bei 27.451,81 Punkten. Der NASDAQ Composite startete ebenfalls nahe seines Vortagesschlusskurses und gab im weiteren Verlauf etwas nach. Er ging 0,29 Prozent leichter bei 11.085,25 Zählern in den Feierabend.

An der Wall Street erlahmte der Schwung nach der jüngsten Erholungsrally am Dienstag. Ähnlich wie in Asien und Europa dominierte vor der Fernsehdebatte zwischen US-Präsident Donald Trump und seinem Herausforderer Joe Biden die Zurückhaltung. In der Nacht treffen sie erstmals zum Schlagabtausch vor laufenden Kameras aufeinander. Ein Entwurf der demokratischen Mehrheit im Repräsentantenhaus für ein 2,2 Billionen US-Dollar schweres Konjunkturprogramm liegt derweil weit über den Vorstellungen des von den Republikanern dominierten Senats - entsprechend skeptisch wurde es am Markt aufgenommen. Dazu steht am Freitag noch der viel beachtete monatliche US-Arbeitsmarktbericht an.

Unternehmensseitig machte erneut Uber von sich reden. Der Fahrdienstvermittler denkt laut Insidern über einen möglichen Kauf des Fahrdienstes Free Now nach. Sollte es zum Erwerb des Gemeinschaftsunternehmens von Daimler und BMW kommen, könnte dies Ubers Marktanteil in Europa und Lateinamerika einen großen Schub verleihen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Verweis auf mit der Sache vertraute Personen.

ASIEN

Zur Wochenmitte präsentieren sich die asiatischen Aktienmärkten uneins.

In Tokio notiert der japanische Leitindex Nikkei gegen 07:00 MESZ 0,96 Prozent im Minus bei 23.313,58 Stellen.

Auf dem chinesischen Festland zeigt sich der Shanghai Composite dagegen bei 3.238,87 Punkten 0,45 Prozent fester. In Hongkong klettert der Hang Seng derweil um 1,18 Prozent auf 23.549,47 Einheiten.

Ohne einheitliche Richtung zeigen sich die asiatischen Aktienmärkte im Handelsverlauf zur Wochenmitte.

Rückenwind für chinesische Aktien kommt von neuen Einkaufsmanagerindizes, die überwiegend einen Tick besser ausgefallen sind als im August. Zudem liegen sie sowohl für den Dienstleistungssektor wie auch für das verarbeitende Gewerbe Chinas im Expansion anzeigenden Bereich. Dass in Japan die Industrieproduktion im August etwas stärker zugelegt hat gegenüber dem Vormonat als prognostiziert, sorgt derweil für keinen positiven Impuls.

Im weiteren Handelsverlauf könnte an den chinesischen Börsen die ab Donnerstag beginnende bis zu sieben Tage dauernde Feiertagspause stärker in den Fokus rücken. Möglicherweise könnten einige Anleger dann auf Nummer sicher gehen und zunächst Positionen glattstellen.

Die TV-Debatte in den USA zwischen den beiden Präsidentschaftskandidaten Biden und Trump sorgt zwar für Gesprächsstoff, von davon ausgehenden kurzfristigen Impulsen für den Aktienmarkt ist aus dem Handel aber zunächst nichts zu hören.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX