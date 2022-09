Rezessionsängste verunsichern: ATX und DAX vorbörslich stabil -- Asiens Märkte in Rot

Der heimische Aktienmarkt steht am Freitag vor einem stabilen Börsenstart. Auch der DAX dürfte nahe der Nulllinie eröffnen. Die asiatischen Börsen verlieren auch am letzten Handelstag der schwachen Woche an Wert.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt steht am am Freitag vor einem wenig veränderten Start in den Handel.

Der ATX bewegt sich vorbörslich im Bereich der gestrigen Schlusskurse.

Nach den gestrigen Kursverlusten zeigt sich der heimische Aktienmarkt wenig bewegt. Weiterhin ist die Börsenstimmung äußerst fragil, die Bären sind schon seit Wochen in der Mehrzahl. Der September war denn auch ein äußerst schwacher Monat für die österreichische Börse. Auch das neue Quartal, das nächste Woche beginnt, dürfte den Anleger angesichts der sich abzeichnenden Rezession Sorgen bereiten. Immerhin neigt sich damit der historische schwache Börsenmonat September dem Ende entgegen. Jedoch ist ein Ende der offensiven Zinspolitik nicht abzusehen, wie die gestrigen Inflationsdaten aus Deutschland (10,0 Prozent) noch einmal eindrucksvoll untermauerten.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt dürfte ungefähr auf Höhe der gestrigen Schlusskurse eröffnen.

Der DAX wird vorbörslich nahe der Nulllinie taxiert.

Das Ringen um die psychologisch wichtige Marke von 12.000 Punkten geht beim DAX wohl den dritten Tag in Folge weiter. Die US-Börsen hatten eine Vortagserholung am Donnerstag gleich wieder mit massiven Verlusten gekontert, was denn auch in Asien wieder den Handel belastete. Die Europa-Börsen hatten viel davon vorweggenommen. Nach Einschätzung der Credit Suisse -Experten bleibt das Stimmungsbild aber getrübt von den Inflations-, Zins- und Konjunktursorgen. Schliesslich hatte es eine zweistellige Inflationsrate in Deutschland seit 70 Jahren nicht mehr gegeben. Selbst der relativ gute Börsengang der Porsche AG konnte dem Markt am Vortag keinen positiven Impuls verleihen.

WALL STREET

Nach der kräftigen Erholungsbewegung zur Wochenmitte mussten die US-Börsen am Donnerstag wieder deutliche Einbußen verkraften.

Der Dow Jones rutschte um 1,54 Prozent auf 29.227,59 Punkte ab. Der technologielastige NASDAQ Composite sackte daneben 2,84 Prozent auf 10.737,51 Zähler ins Minus.

Die Kurserholung an der Wall Street vom Mittwoch war damit einen Tag später schon wieder verpufft. Am Donnerstag schürten robuste Konjunkturdaten einmal mehr die Sorge, dass die Leitzinsen im Kampf gegen die hohe Inflation weiter steigen dürften. So sank die Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der vergangenen Woche überraschend und deutlich.

Am Mittwoch hatte die Wall Street nach sechs Tagen mit Verlusten in Folge einen kräftigen Satz nach oben gemacht. Aktien hatten wieder Auftrieb erhalten, weil die britischen Währungshüter der Bank of England völlig unerwartet gegen die drastisch steigenden Zinsen an den heimischen Anleihemärkten intervenierten.

Demgegenüber haben sich zuletzt mehrere Notenbanker aus den USA zu Wort gemeldet und weitere Zinserhöhungen signalisiert. Die US-Notenbank Fed müsse ihre Zinsen im Kampf gegen die Inflation weiter anheben, sagte am Donnerstag Loretta Mester, Präsidentin der regionalen Notenbank von Cleveland. Die Zinsen seien noch nicht auf einem Niveau, auf dem sie die konjunkturelle Entwicklung dämpften. Dort müsse man hinkommen und die Zinsen für einige Zeit hoch halten. Die Fed hat den Leitzins in diesem Jahr um insgesamt drei Prozentpunkte angehoben.

ASIEN

Asiens Börsen notieren am Freitag erneut unterhalb der Nulllinie.

Der Nikkei in Japan verliert zeitweise satte 2,27 Prozent auf 25.821,73 Zähler (Stand: 7:00 Uhr MEZ).

Für den Shanghai Composite ging es zeitweise 0,21 Prozent auf 3.034,85 Zähler runter. In Hongkong gibt der Hang Seng stellenweise 0,07 Prozent auf 17.154,48 Einheiten ab.

Verluste in unterschiedlichem Ausmaß verzeichnen die Börsen in Ostasien am Freitag. Deutliche Abschläge werden in Japan verzeichnet, an den anderen Börsen geht es dagegen nur minimal nach unten. Die Wall Street musste erneut kräftig Federn lassen, weil die gängigen Ängste vor steigenden Zinsen und drohender Rezession für neue Verkaufswellen sorgte. Daneben drückte die Lage im Ukrainekrieg auf die Stimmung, wo Russland die Annektion ukrainischer Territorien vollzieht.

Dass die japanische Industrieproduktuion im August besser ausfiel als erwartet, sorgt nicht für Erleichterung, zumal gute Konjunkturdaten eher die Straffungspolitik der Notenbanken befeuern, wie die Entwicklung an der Wall Street gerade erst zeigte. Eine Operation zum Kauf von Staatsanleihen durch die Bank of Japan entsprach im Umfang der vorhergehenden Aktion und hilft ebenfalls nicht. Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX