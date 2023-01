Zinssorgen belasten: ATX dürfte von Vorgaben belastet werden -- DAX vor schwachem Start -- Asiens Börsen geben nach

Schwache US-Vorgaben dürften die Stimmung am heimischen Aktienmarkt drücken. Am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich vorbörslich ein schwacher Auftakt ab. Mit Verlusten präsentieren sich die Märkte in Asien.

AUSTRIA

Der Wiener Handel könnte seine schwache Vortagesentwicklung voraussichtlich fortsetzen-

Der ATX hatte am Vortag bei 3.356,71 Punkte (-0,47 Prozent).

Die Vorgaben sind schwach: Sowohl die US-Börsen als auch die Aktienmärkte in Fernost liefern rote Impulse.

DEUTSCHLAND

Auch am Dienstag dürfte es am deutschen Aktienmarkt vorsichtig zugehen.

Der DAX hatte am Vortag einen Abschlag von 0,16 Prozent auf 15.126,08 Punkten eingefahren.

Die Konsolidierung am deutschen Aktienmarkt dürfte sich am Dienstag fortsetzen. Nach sich ausweitenden Verluste an der Wall Street im späten Handel am Vortag dürfte der deutsche Leitindex DAX leicht nachgeben. Vor allem die Technologietitel an der US-Börse Nasdaq waren zum Wochenauftakt unter Druck geraten. Börsianer begründen die jüngste Vorsicht an den Aktienmärkten mit der noch immer hohen Inflation und der Unsicherheit über den Kurs der Geldpolitik im Ringen gegen die Teuerung. Am Mittwoch gibt die US-Notenbank Fed ihre Zinsentscheidung bekannt, gefolgt von der Europäischen Zentralbank und der Bank of England am Donnerstag.

WALL STREET

Nachdem sich Anleger an den US-Börsen zunächst zurückhaltend zeigten, ging es im späten Handel dann sichtlich bergab.

Der Dow Jones notierte zu Handelsbeginn moderat niedriger, fiel im Verlauf jedoch immer tiefer. Schlussendlich gab das Börsenbarometer 0,77 Prozent auf 33.717,09 Punkte nach. Der NASDAQ Composite grub sich nach einem schwachen Start ebenfalls immer deutlicher in die Verlustzone. Sein Schlusskurs: 11.393,81 Zählern (-1,96 Prozent).

Nach dem starken Jahresstart an den Börsen seien laut HQ Trust temporäre Rückschläge wahrscheinlich. Michael Heise, der Chefvolkswirt des Vermögensverwalters, begründete dies mit der immer noch hohen Inflation und der Unsicherheit über den Kurs der Geldpolitik im Kampf gegen die Teuerung. "Die Märkte unterschätzen, dass es noch keine Entwarnung für die Notenbanken gibt", sagte der Experte.

Die US-Notenbank Fed wird am Mittwoch ihr Zinserhöhungstempo voraussichtlich erneut drosseln. Volkswirte gehen nach entsprechenden Signalen einer Reihe von Fed-Veteranen einschließlich des Notenbankpräsidenten Jerome Powell diesmal von einer Anhebung um 0,25 Prozentpunkte aus - nach vier Zinsschritten um jeweils 0,75 Punkte hatten die Währungshüter im Dezember mit einer Erhöhung um 0,5 Punkte bereits den Fuß vom Gas genommen.

Mit Spannung wird indes auf Hinweise gewartet, wie die Fed im Jahresverlauf weitermachen wird. Einige Beobachter schließen nicht aus, dass die am Mittwoch erwartete Leitzinserhöhung vorerst die letzte sein könnte. Zudem wird an den Märkten schon spekuliert, dass die Notenbank ihren Zins in der zweiten Jahreshälfte wieder senken könnte. Am Donnerstag folgen dann die Zinsentscheide der Europäischen Zentralbank sowie der Bank of England.

Der besonders zinssensible Technologiesektor hat die Hoffnungen auf eine weniger strenge US-Geldpolitik schon großzügig eingepreist, wie der seit Jahresbeginn deutlich bessere Lauf der NASDAQ- gegenüber den NYSE-Indizes belegt.

ASIEN

Nach schwachen Vorgaben von der Wall Street zeigen sich auch die größten Börsen in Asien am Dienstag mit Verlusten.

In Japan verlor der Nikkei 0,39 Prozent auf 27.327,11 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland geht es unterdessen für den Shanghai Composite zwischenzeitlich 0,41 Prozent auf 3.255,88 Zähler ins Minus. Deutlicher abwärts geht es in Hongkong, wo der Hang Seng zeitweise 1,63 Prozent auf 21.710,89 verliert.

Sorgen über die geldpolitischen Ausblicke der Notenbanken aus den USA, Europa und Großbritannien machen Anlegern am Dienstag an den asiatischen Börsen kalte Füße. Dass die drei geldpolitischen Schwergewichte in dieser Woche ihre Zinsen erhöhen, gilt als ausgemacht. Aber der weitere Zinszyklus gilt als unsicher. Hier gehen die Meinungen von möglichen Zinssenkungen zum Jahresende über zum Halten des dann erhöhten Zinsniveaus bis zu weiteren Zinserhöhungen über das Jahresende hinaus auseinander. Aktuell erscheine es unwahrscheinlich, dass sich die Fed taubenhaft präsentiere, sagt Chefanalyst Chris Weston von Pepperstone.

Mit der Unsicherheit über den künftigen Zinskurs steige das Risiko für Aktien, weil Unternehmensgewinne und damit Bewertungen in hohem Maße von Zinsniveaus abhingen, heißt es. Anleger trennen sich daher im Vorfeld der Entscheidungen von Aktien. In China verleiten selbst deutlich verbesserte Konjunkturdaten nicht zum Kauf. Die Einkaufsmanagerindizes Industrie und Dienstleistung kletterten im Januar wieder in den Wachstum anzeigenden Bereich, wobei ersterer die Erwartungen leicht verfehlte. Mit dem Ende der scharfen Corona-Abriegelungen überrascht die Verbesserung aber nicht.

Auch die 2022 um 4 Prozent gesunkenen Industriegewinne bergen kaum Überraschungspotenzial angesichts der Corona-Maßnahmen 2022. Allerdings hat sich der rückläufige Trend der ersten elf Monate zum Jahresende noch verstärkt.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX