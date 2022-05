EU-Ölembargo treibt die Ölpreise: Asiens Börsen uneinheitlich

AUSTRIA

Beim Wiener Aktienmarkt überwogen am Montag die Käufer.

Der ATX konnte sich nach einem freundlichen Start auch im weiteren Verlauf in der Gewinnzone halten und schloss am Abend 0,53 Prozent höher bei 3.361,63 Zählern.

Feiertagsbedingt wird an den US-Börsen am Montag nicht gehandelt, weswegen den deutschen Teuerungsdaten große Aufmerksam zukam. Die Inflationsrate in Deutschland ist im Mai kräftiger als erwartet von 7,4 Prozent auf 7,9 Prozent gestiegen. Doch selbst die starke Inflation trübte die Stimmung der Anleger nicht.

An den Märkten blieb überdies der Brent-Preis im Aufmerksamkeitszentrum, der zuletzt auf 120 US-Dollar angestiegen war. Zugrunde liegen diesem Preiszuwachs unter anderem die wieder zurückfahrenden COVID-Beschränkungen im chinesischen Shanghai, hieß es. Aber auch mögliche Sanktionen gegen Russland dürften die Rohölnotierungen derzeit bewegen.

Unternehmensseitig blickten Anleger auf frische Unternehmensergebnisse. So ist nach dem Rekordjahr 2021 mit dem bisher höchsten Gewinn die S IMMO gut ins neue Jahr gestartet.

DEUTSCHLAND

Am Montag zeigte sich der deutsche Aktienmarkt weiter auf Erholungskurs.

Der DAX blieb nach einem freundlichen Handelsauftakt auch anschließend auf grünem Terrain und ging schlussendlich 0,79 Prozent stärker bei 14.575,98 Einheiten in den Feierabend.

Negative Impulse lieferten die höher als erwartet ausgefallenen deutschen Inflationsdaten. Im Mai zog die Inflation in Deutschland auf bereits rekordverdächtigem Niveau weiter an: Die Verbraucherpreise lagen um 7,9 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Doch selbst die starke Inflation stoppte das mehrheitliche Kaufinteresse der Anleger am Montag nicht.

"Für Verbraucher ist kurzfristig keine Entspannung in Sicht. Die Auswirkungen des Ukrainekriegs auf die Energiepreise und die Lieferengpässe durch Chinas Lockdown-Maßnahmen werden auch in den Folgemonaten das Preisklima belasten", konstatierte Michael Heise, Chefökonom von HQ Trust. Die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) hinke der Entwicklung seit Monaten meilenweit hinterher. "Die Beendigung der Anleihekäufe und die voraussichtlich erste Zinssteigerung im Juli sind überfällig", forderte Heise.

Schwindende Zinsängste in den USA hatten zuletzt an den Börsen wieder mehr Zuversicht einkehren lassen. Hoffnungsvolle Nachrichten kamen auch aus China: In Shanghai sollen von diesem Mittwoch an die Lockdown-Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie größtenteils wegfallen und könnten damit die globalen Lieferkettenprobleme lindern. Dies nährte Hoffnungen, dass somit auch die Weltwirtschaft wieder an Fahrt gewinnen dürfte.

WALL STREET

Die US-Börsen bleiben am Montag aufgrund des Memorial Day geschlossen. Hierbei handelt es sich um einen Feiertag zu Ehren der im Krieg für das Vaterland Gefallenen.

Vor dem langen Wochenende hatte die Wall Street am Freitag deutlich zugelegt. Der Dow Jones schloss bei einem Stand von 33.212,96 Punkten um 1,76 Prozent höher. Er hatte zum Handelsbeginn um 0,30 Prozent auf 32.735,09 Punkte zugelegt und war dann weiter gestiegen. Der NASDAQ Composite ging um 3,33 Prozent stärker bei 12.131,13 Zählern aus dem Freitagshandel.

Die US-Börsen knüpften damit am Freitag an ihre jüngste Erholung an. Das am Mittwoch im Späthandel veröffentlichte Protokoll der US-Notenbanksitzung von Anfang Mai entpuppt sich mehr und mehr als eine Art Brustlöser. Das Protokoll hat die Hoffnung geweckt, dass der Zinserhöhungspfad weniger steinig werden könnte als bislang befürchtet, weil die US-Notenbanker nach zunächst zwei weiteren kräftigen Zinserhöhungen für die Zeit danach ein behutsameres Vorgehen signalisiert haben.

ASIEN

In Asien zeigen sich die die Börsen überwiegend freundlich.

In Tokio notiert der japanische Leitindex Nikkei zeitweise 0,22 Prozent tiefer bei 27.309,82 Punkten (7:00 Uhr MEZ).

Auch auf dem chinesischen Festland dominiert das Kaufinteresse: Dort gewinnt der Shanghai Composite zeitweise 0,75 Prozent auf 3.172,73 Zähler. Für den Hang Seng in Hongkong geht es stellenweise um 0,43 Prozent auf 21.215,26 Punkte nach oben.

Überwiegend mit kleinen Gewinnen zeigen sich die Börsen in Asien im Handelsverlauf am Dienstag. Impulse von der Wall Street fehlen, weil dort am Montag wegen eines Feiertags nicht gehandelt wurde.

Obgleich aus China besser als erwartet ausgefallene Einkaufsmanagerindizes gemeldet wurden, die vor allem auch gegenüber dem Vormonat deutlich besser ausgefallen sind, fehlt es den Börsen nach den kräftigen Vortagsgewinnen zunächst an Dynamik nach oben. Händler führen das auch auf die Neigung einiger Akteure zurück, Gewinne mitzunehmen nach den jüngsten Aufschlägen.

Nach oben geht es mit den Ölpreisen, nachdem die EU in der Nacht schließlich doch noch ein Ölembargo gegen Russland beschlossen hat, das bis Jahresende gut zwei Drittel der Öllieferungen in die Eurozone betrifft. Die Einigung bezieht sich auf Importe per Schiff. Öllieferungen per Pipeline sollen demnach zunächst weiter erlaubt sein.

Daneben verweisen Markteilnehmer auf die wieder günstigeren Perspektiven der chinesischen Industrie, weil in Schanghai nun nach und nach die Lockdown-Regeln gelockert werden, womit auch die Reisetätigkeit wieder zunehmen dürfte.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX