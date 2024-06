Börse Europa: Börsianer lassen Euro STOXX 50 am Mittag steigen

Am ersten Tag der Woche zeigen sich die Börsianer in Europa zuversichtlich.

Der Euro STOXX 50 verbucht im STOXX-Handel um 12:10 Uhr Gewinne in Höhe von 0,70 Prozent auf 4 941,43 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 4,219 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,079 Prozent auf 4 911,17 Punkte an der Kurstafel, nach 4 907,30 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Euro STOXX 50 lag am Montag bei 4 949,41 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 4 911,17 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 24.05.2024, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 035,41 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.03.2024, erreichte der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 031,15 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 notierte am vorherigen Handelstag, dem 23.06.2023, bei 4 271,61 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 9,50 Prozent aufwärts. Der Euro STOXX 50 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 121,71 Punkten. Bei 4 380,97 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Euro STOXX 50-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit BMW (+ 3,09 Prozent auf 89,96 EUR), UniCredit (+ 2,74 Prozent auf 34,99 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 2,05 Prozent auf 106,85 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 2,03 Prozent auf 64,95 EUR) und Sanofi (+ 1,97 Prozent auf 89,13 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind derweil Inditex (-1,32 Prozent auf 46,60 EUR), SAP SE (-0,93 Prozent auf 179,38 EUR), Saint-Gobain (-0,74 Prozent auf 73,34 EUR), EssilorLuxottica (-0,71 Prozent auf 208,01 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,00 Prozent auf 462,90 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 den größten Börsenwert aufweisen

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 1 622 628 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im Euro STOXX 50 mit 379,023 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Werte

Im Euro STOXX 50 weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 3,45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Intesa Sanpaolo-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,55 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

