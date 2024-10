Börse Europa: Euro STOXX 50 schließt in der Gewinnzone

Am Freitag wagten sich die Anleger in Europa aus der Reserve.

Der Euro STOXX 50 notierte im STOXX-Handel letztendlich um 0,65 Prozent höher bei 5 002,86 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 4,238 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,006 Prozent auf 4 970,64 Punkte an der Kurstafel, nach 4 970,34 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 4 953,82 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5 005,83 Punkten verzeichnete.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche stieg der Euro STOXX 50 bereits um 0,880 Prozent. Der Euro STOXX 50 notierte noch vor einem Monat, am 11.09.2024, bei 4 763,58 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.07.2024, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 976,13 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 11.10.2023, stand der Euro STOXX 50 bei 4 200,80 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 10,86 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der Euro STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 5 121,71 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 380,97 Punkten registriert.

Tops und Flops im Euro STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen derzeit Airbus SE (ex EADS) (+ 3,93 Prozent auf 132,90 EUR), Siemens (+ 1,35 Prozent auf 185,84 EUR), Enel (+ 1,33) Prozent auf 7,06 EUR), SAP SE (+ 1,24 Prozent auf 208,60 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,21 Prozent auf 500,00 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 hingegen Stellantis (-2,54 Prozent auf 11,88 EUR), Bayer (-1,89 Prozent auf 26,27 EUR), BMW (-1,12 Prozent auf 75,78 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0,52 Prozent auf 92,64 EUR) und Deutsche Telekom (-0,22 Prozent auf 27,14 EUR).

Die teuersten Unternehmen im Euro STOXX 50

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Bayer-Aktie aufweisen. 5 195 120 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 327,901 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Aktien im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten. Die Nordea Bank Abp Registered-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,25 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at