NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nordea nach Zahlen mit einem Kursziel von 12,40 Euro auf "Hold" belassen. Alles in allem hätten die Ergebnisse der nordischen Bank den Konsensschätzungen weitgehend entsprochen, schrieb Analyst Alexander Demetriou in seiner ersten Reaktion am Montag. Die Nettozinserträge seien etwas geringer als erwartet ausgefallen, die Gebühren hätten dagegen etwas über den Schätzungen gelegen, ebenso wie der Nettogewinn./ck/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2024 / 01:33 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2024 / 01:33 / ET





