Börse Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Dienstagshandels in der Verlustzone

Am Dienstag fiel der Euro STOXX 50 via STOXX zum Handelsschluss um 1,71 Prozent auf 4 955,00 Punkte zurück. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 4,256 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,092 Prozent auf 5 045,63 Punkte an der Kurstafel, nach 5 041,01 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 5 053,23 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 4 952,48 Einheiten.

Euro STOXX 50-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 13.09.2024, bei 4 843,99 Punkten. Der Euro STOXX 50 notierte noch vor drei Monaten, am 15.07.2024, bei 4 983,11 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 13.10.2023, den Stand von 4 136,12 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 9,80 Prozent zu. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch steht derzeit bei 5 121,71 Punkten. Bei 4 380,97 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top- und Flop-Aktien im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Deutsche Telekom (+ 1,97 Prozent auf 28,02 EUR), Bayer (+ 1,63 Prozent auf 26,53 EUR), Enel (+ 1,28 Prozent auf 7,26 EUR), adidas (+ 1,22 Prozent auf 239,70 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,11 Prozent auf 510,60 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind hingegen Eni (-2,64 Prozent auf 13,99 EUR), Infineon (-1,84 Prozent auf 30,48 EUR), BASF (-1,35 Prozent auf 45,92 EUR), Siemens (-1,31 Prozent auf 182,84 EUR) und BMW (-1,26 Prozent auf 75,28 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 8 874 955 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 326,253 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Euro STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3,96 erwartet. Die Nordea Bank Abp Registered-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,26 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

