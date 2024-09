Börse Europa: Euro STOXX 50 zum Start des Montagshandels in Rot

Der Euro STOXX 50 fällt nach den Gewinnen vom Vortag am Morgen in die Verlustzone.

Der Euro STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 09:11 Uhr um 0,17 Prozent tiefer bei 5 058,92 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 4,320 Bio. Euro. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,132 Prozent leichter bei 5 060,76 Punkten, nach 5 067,45 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 5 060,76 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 046,83 Zählern.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Der Euro STOXX 50 bewegte sich am letzten Handelstag im August, dem 30.08.2024, bei 4 957,98 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.06.2024, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 894,02 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, bei 4 174,66 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 12,10 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5 121,71 Punkten. 4 380,97 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Euro STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Bayer (+ 1,94 Prozent auf 30,98 EUR), adidas (+ 0,92 Prozent auf 242,50 EUR), Eni (+ 0,73 Prozent auf 13,77 EUR), UniCredit (+ 0,52 Prozent auf 39,86 EUR) und Infineon (+ 0,15 Prozent auf 32,75 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen hingegen Stellantis (-8,34 Prozent auf 13,34 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,77 Prozent auf 95,40 EUR), BMW (-1,18 Prozent auf 80,18 EUR), BASF (-0,97 Prozent auf 47,81 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,86 Prozent auf 58,98 EUR).

Die meistgehandelten Euro STOXX 50-Aktien

Im Euro STOXX 50 sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via STOXX 420 233 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist im Euro STOXX 50 mit 351,380 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Werte

In diesem Jahr hat die Stellantis-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 inne. Mit 9,02 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at