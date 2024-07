Börse Europa in Grün: Das macht der Euro STOXX 50 nachmittags

Um 15:42 Uhr erhöht sich der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,20 Prozent auf 4 997,41 Punkte. An der Börse sind die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte damit 4,244 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,131 Prozent auf 4 993,99 Punkte an der Kurstafel, nach 4 987,48 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 4 993,99 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 019,65 Zählern.

Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der Euro STOXX 50 bislang ein Plus von 1,49 Prozent. Noch vor einem Monat, am 05.06.2024, erreichte der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 035,66 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.04.2024, lag der Euro STOXX 50 noch bei 5 014,75 Punkten. Der Euro STOXX 50 notierte noch vor einem Jahr, am 05.07.2023, bei 4 350,71 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 stieg der Index bereits um 10,74 Prozent. Der Euro STOXX 50 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 121,71 Punkten. 4 380,97 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen derzeit Infineon (+ 2,79 Prozent auf 35,96 EUR), SAP SE (+ 1,36 Prozent auf 189,56 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,95) Prozent auf 40,26 EUR), adidas (+ 0,73 Prozent auf 221,10 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0,72 Prozent auf 23,92 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen Deutsche Börse (-1,29 Prozent auf 187,75 EUR), Intesa Sanpaolo (-1,13 Prozent auf 3,54 EUR), Eni (-0,96 Prozent auf 14,47 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,62 Prozent auf 447,40 EUR) und UniCredit (-0,33 Prozent auf 36,94 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 1 978 668 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 387,836 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Aktien im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,19 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at