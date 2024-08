Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 bewegt sich im Plus

Um 12:09 Uhr tendiert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 1,02 Prozent höher bei 4 890,32 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 4,101 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,231 Prozent auf 4 852,18 Punkte an der Kurstafel, nach 4 841,00 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 4 907,39 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 852,18 Zählern.

Euro STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 0,338 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.06.2024, erreichte der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 894,02 Punkten. Der Euro STOXX 50 stand am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2024, bei 4 921,22 Punkten. Der Euro STOXX 50 erreichte am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2023, den Wert von 4 471,31 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 8,37 Prozent. In diesem Jahr markierte der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5 121,71 Punkten. Bei 4 380,97 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top und Flops heute

Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind aktuell Airbus SE (ex EADS) (+ 3,59 Prozent auf 138,36 EUR), Infineon (+ 1,74 Prozent auf 32,15 EUR), Eni (+ 1,20 Prozent auf 14,87 EUR), Bayer (+ 1,01 Prozent auf 27,88 EUR) und adidas (+ 1,01 Prozent auf 239,00 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind derweil Deutsche Telekom (-1,04 Prozent auf 23,84 EUR), Intesa Sanpaolo (-0,80 Prozent auf 3,78 EUR), Deutsche Börse (-0,61 Prozent auf 188,40 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0,34 Prozent auf 103,70 EUR) und BMW (-0,28 Prozent auf 86,52 EUR).

Blick in den Euro STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 2 778 154 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 327,052 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Euro STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Stellantis-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,40 zu Buche schlagen. Die Nordea Bank Abp Registered-Aktie gewährt Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,88 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

