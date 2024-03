Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 verbucht Zuschläge

Derzeit halten sich die Anleger in Europa zurück.

Der Euro STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 12:10 Uhr um 0,15 Prozent höher bei 4 902,03 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 4,247 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,199 Prozent auf 4 904,58 Punkte an der Kurstafel, nach 4 894,86 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Euro STOXX 50 lag heute bei 4 909,06 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 4 897,94 Punkten erreichte.

Euro STOXX 50-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.02.2024, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 654,55 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.12.2023, erreichte der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 414,95 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.03.2023, lag der Euro STOXX 50 bei 4 294,80 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 8,62 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der Euro STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 4 909,06 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 4 380,97 Punkten.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen aktuell Volkswagen (VW) vz (+ 1,38 Prozent auf 120,80 EUR), SAP SE (+ 1,06 Prozent auf 175,18 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,89 Prozent auf 428,60 EUR), UniCredit (+ 0,87 Prozent auf 31,26 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0,34 Prozent auf 22,06 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen derweil Ferrari (-2,63 Prozent auf 382,28 EUR), BASF (-1,55 Prozent auf 47,24 EUR), adidas (-0,80 Prozent auf 185,50 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,73 Prozent auf 42,24 EUR) und BMW (-0,64 Prozent auf 109,10 EUR) unter Druck.

Die teuersten Konzerne im Euro STOXX 50

Aktuell weist die Bayer-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 1 197 781 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 422,240 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4,05 erwartet. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,69 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

