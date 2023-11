Börse Europa in Grün: STOXX 50 verbucht letztendlich Gewinne

Der STOXX 50 schloss den Dienstagshandel nahezu unverändert (plus 0,15 Prozent) bei 3 808,74 Punkten ab. In den Handel ging der STOXX 50 0,003 Prozent leichter bei 3 802,85 Punkten, nach 3 802,97 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 3 824,16 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 3 799,16 Punkten.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, wurde der STOXX 50 auf 3 919,86 Punkte taxiert. Der STOXX 50 erreichte am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2023, einen Stand von 4 053,53 Punkten. Am letzten Handelstag im Oktober, dem 31.10.2022, lag der STOXX 50 noch bei 3 543,44 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2023 schlägt ein Plus von 3,34 Prozent zu Buche. Der STOXX 50 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4 089,95 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 3 658,90 Zählern.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen aktuell BASF (+ 4,45 Prozent auf 43,54 EUR), Enel (+ 2,23 Prozent auf 5,99 EUR), Richemont (+ 2,05 Prozent auf 106,90 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,70 Prozent auf 30,44 CHF) und Siemens (+ 1,02 Prozent auf 124,96 EUR). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind hingegen BP (-4,58 Prozent auf 5,03 GBP), Glencore (-3,51 Prozent auf 4,35 GBP), Roche (-3,09 Prozent auf 233,85 CHF), Reckitt Benckiser (-0,69 Prozent auf 55,02 GBP) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,29 Prozent auf 378,50 EUR).

Blick in den STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im STOXX 50 weist die BP-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via STOXX 50 025 504 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 macht die Novo Nordisk-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 395,553 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Titel

2023 hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. Die BAT-Aktie zeigt 2023 laut FactSet-Schätzung mit 9,88 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

