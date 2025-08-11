Reckitt Benckiser Aktie
|62,42EUR
|0,04EUR
|0,06%
WKN DE: A0M1W6 / ISIN: GB00B24CGK77
Reckitt Benckiser Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Reckitt anlässlich der jüngst veröffentlichten Geschäftszahlen von 5000 auf 5200 Pence angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Bei dem Konsumgüterkonzern habe im zweiten Quartal das Wachstum aus eigener Kraft im Kerngeschäft die Markterwartung übertroffen, schrieb David Hayes in einer am Montag vorliegenden Nachbetrachtung. Die Geschäfte in den Schwellenländern hätten deutlich angezogen. In den entwickelten Märkten aber hinkten die Briten hinterher./rob/la/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 12:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2025 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Reckitt Benckiser Plc Hold
|
Unternehmen:
Reckitt Benckiser Plc
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
52,00 £
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
54,64 £
|
Abst. Kursziel*:
-4,83%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
54,64 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-4,83%
|
Analyst Name::
David Hayes
|
KGV*:
-
Aktien in diesem Artikel
|Reckitt Benckiser Plc
|62,42
|0,06%
