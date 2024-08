Börse Europa in Grün: STOXX 50 zeigt sich zum Handelsende fester

Am Abend zeigten sich die Börsianer in Europa optimistisch.

Am Mittwoch sprang der STOXX 50 via STOXX letztendlich um 0,36 Prozent auf 4 386,79 Punkte an. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,007 Prozent auf 4 370,77 Punkte an der Kurstafel, nach 4 371,09 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des STOXX 50 betrug 4 389,43 Punkte, das Tagestief hingegen 4 365,06 Zähler.

So entwickelt sich der STOXX 50 im Jahresverlauf

Auf Wochensicht legte der STOXX 50 bereits um 0,793 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.07.2024, wurde der STOXX 50 mit 4 577,60 Punkten gehandelt. Der STOXX 50 wurde vor drei Monaten, am 14.05.2024, mit 4 522,41 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 14.08.2023, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 3 980,95 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 7,20 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des STOXX 50 bereits bei 4 584,77 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 010,21 Punkten verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50

Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind derzeit UBS (+ 5,29 Prozent auf 26,45 CHF), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,78 Prozent auf 445,20 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,44 Prozent auf 58,27 EUR), Zurich Insurance (+ 1,43 Prozent auf 473,90 CHF) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,28 Prozent auf 36,47 EUR). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen Rio Tinto (-1,54 Prozent auf 48,53 GBP), BASF (-0,62 Prozent auf 41,21 EUR), Glencore (-0,54 Prozent auf 4,03 GBP), Enel (-0,26 Prozent auf 6,48 EUR) und AstraZeneca (-0,14 Prozent auf 129,02 GBP).

Diese STOXX 50-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Glencore-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 14 472 470 Aktien gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie dominiert den STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 528,052 Mrd. Euro.

STOXX 50-Fundamentaldaten

Unter den STOXX 50-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit 5,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index zeigt die HSBC-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,61 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

