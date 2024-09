Börse Europa in Rot: STOXX 50 notiert zum Handelsstart im Minus

Der STOXX 50 notiert am Montagmorgen trotz positivem Vortag im Minus.

Der STOXX 50 gibt im STOXX-Handel um 09:11 Uhr um 0,20 Prozent auf 4 542,29 Punkte nach. Zuvor ging der STOXX 50 0,054 Prozent leichter bei 4 549,04 Punkten in den Montagshandel, nach 4 551,48 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des STOXX 50 betrug 4 542,23 Punkte, das Tageshoch hingegen 4 551,52 Zähler.

STOXX 50 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 02.08.2024, wies der STOXX 50 4 321,02 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 31.05.2024, bei 4 488,56 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.09.2023, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 3 967,72 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 11,00 Prozent nach oben. Das STOXX 50-Jahreshoch liegt derzeit bei 4 584,77 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 010,21 Punkten verzeichnet.

Tops und Flops im STOXX 50 aktuell

Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind derzeit Enel (+ 0,58 Prozent auf 6,90 EUR), BAT (+ 0,53 Prozent auf 28,51 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 0,48 Prozent auf 26,94 GBP), Deutsche Telekom (+ 0,35 Prozent auf 25,80 EUR) und Diageo (+ 0,34 Prozent auf 24,81 GBP). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich derweil Rio Tinto (-1,58 Prozent auf 46,95 GBP), Glencore (-1,46 Prozent auf 3,95 GBP), Richemont (-1,08 Prozent auf 132,40 CHF), BASF (-0,70 Prozent auf 45,53 EUR) und Airbus SE (ex EADS) (-0,69 Prozent auf 137,86 EUR).

STOXX 50-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im STOXX 50 weist die Glencore-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via STOXX 498 342 Aktien gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie hat im STOXX 50 mit 555,035 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Werte

2024 präsentiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,43 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,77 Prozent bei der HSBC-Aktie an.

