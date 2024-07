Börse Europa: STOXX 50 legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein

Das machte das Börsenbarometer in Europa zum Handelsschluss.

Am Freitag verlor der STOXX 50 via STOXX schlussendlich 0,31 Prozent auf 4 517,53 Punkte. Zuvor eröffnete der Index bei 4 538,92 Zählern und damit 0,159 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (4 531,71 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 4 553,72 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 507,50 Zählern.

STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht gewann der STOXX 50 bereits um 0,152 Prozent. Noch vor einem Monat, am 05.06.2024, betrug der STOXX 50-Kurs 4 530,30 Punkte. Der STOXX 50 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 05.04.2024, bei 4 372,21 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.07.2023, wies der STOXX 50 einen Wert von 3 963,82 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 10,40 Prozent aufwärts. Das STOXX 50-Jahreshoch beträgt derzeit 4 584,77 Punkte. Bei 4 010,21 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

STOXX 50-Top-Flop-Aktien

Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen derzeit SAP SE (+ 1,10 Prozent auf 189,08 EUR), Enel (+ 0,82 Prozent auf 6,70 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,60) Prozent auf 40,12 EUR), National Grid (+ 0,59 Prozent auf 9,28 GBP) und Glencore (+ 0,47 Prozent auf 4,83 GBP). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen HSBC (-2,77 Prozent auf 6,73 GBP), Rio Tinto (-1,87 Prozent auf 52,59 GBP), BP (-1,65 Prozent auf 4,82 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,56 Prozent auf 49,73 CHF) und Shell (ex Royal Dutch Shell) (-1,31 Prozent auf 28,62 GBP).

Diese STOXX 50-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im STOXX 50 weist die Glencore-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 26 575 750 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im STOXX 50 weist die Novo Nordisk-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 572,422 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Fokus

2024 hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,65 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. HSBC-Anleger werden 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 9,65 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at