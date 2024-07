Börse Europa: STOXX 50 zum Handelsende stärker

Am Montag notierte der STOXX 50 via STOXX letztendlich 1,10 Prozent stärker bei 4 463,80 Punkten. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,245 Prozent auf 4 426,21 Punkte an der Kurstafel, nach 4 415,38 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des STOXX 50 lag am Montag bei 4 478,62 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 4 426,21 Punkten erreichte.

STOXX 50-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 21.06.2024, bei 4 513,32 Punkten. Der STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 22.04.2024, einen Stand von 4 364,60 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 notierte am vorherigen Handelstag, dem 21.07.2023, bei 3 997,99 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 schlägt ein Plus von 9,09 Prozent zu Buche. Im Jahreshoch erreichte der STOXX 50 bislang 4 584,77 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4 010,21 Punkten.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen derzeit UniCredit (+ 2,77 Prozent auf 38,65 EUR), Novartis (+ 2,26 Prozent auf 96,33 CHF), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 2,06) Prozent auf 40,67 EUR), Siemens (+ 1,65 Prozent auf 173,26 EUR) und BASF (+ 1,64 Prozent auf 44,82 EUR). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen hingegen Enel (-2,88 Prozent auf 6,58 EUR), Unilever (-0,20 Prozent auf 44,86 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-0,02 Prozent auf 27,93 GBP), BP (+ 0,11 Prozent auf 4,58 GBP) und GSK (+ 0,13 Prozent auf 15,25 GBP).

Die teuersten Unternehmen im STOXX 50

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. 16 468 891 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie hat im STOXX 50 mit 535,922 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Mitglieder

2024 verzeichnet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Die HSBC-Aktie gewährt Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,77 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

